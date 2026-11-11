Ανδρομάχη για τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη: Σκέφτεσαι πρώτα τι είναι καλύτερο για το παιδί, όσο δύσκολο κι αν είναι
Ανδρομάχη για τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη: Σκέφτεσαι πρώτα τι είναι καλύτερο για το παιδί, όσο δύσκολο κι αν είναι
Στην Ελλάδα είναι πάντα έντονο το «τι θα πει ο κόσμος», αλλά δεν υπήρξε καν αυτή η σκέψη, τόνισε η τραγουδίστρια
Το διαζύγιό τους ανακοίνωσαν πριν από μερικές ημέρες η Ανδρομάχη Δημητροπούλου και ο Γιώργος Λιβάνης και η τραγουδίστρια μίλησε πρώτη φορά για την απόφασή τους, δηλώνοντας πως σκέφτηκαν τι είναι καλύτερο για το παιδί τους.
Η Ανδρομάχη έδωσε συνέντευξη στο κανάλι του Γιώργου Γιαννούλια στο Youtube την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και περιέγραψε αρχικά την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα λόγω της πίεσης που αισθανόταν: «Έπαθα κρίση πανικού πάνω στη σκηνή. Από τα γόνατα και κάτω ένιωθα ότι είχα παγώσει και ότι θα πέσω. Έκανα υπομονή και μόλις βγήκε ο Θοδωρής Φέρρης είπα πως όταν ανοίξει η πόρτα θα φύγω. Και άνοιξε η πόρτα και εξαφανίστηκα. Το έπαθα αρκετές βραδιές εκείνο το διάστημα. Ήταν κακό το mood...», είπε.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως το διαζύγιο ήρθε μετά από ώριμη σκέψη: «Πάντα μια οποιαδήποτε απόφαση θέλει σκέψη, τα βάζεις κάτω, τα ζυγίζεις και όταν μιλάμε για το κομμάτι γάμος, σκέφτεσαι τι είναι πρώτα καλύτερο για το παιδί σου και μετά τι καλύτερο και για τους δύο και προχωράς όπως πρέπει να προχωρήσεις, όσο δύσκολο και να είναι. Στην Ελλάδα είναι πάντα έντονο το “τι θα πει ο κόσμος”, αλλά δεν υπήρξε καν αυτή η σκέψη. Αδιαφορία και κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Όλα για καλό γίνονται».
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, η σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη παραμένει πολύ καλή. Όσον αφορά στον γιο τους, επισήμανε πως δεν έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί, γεγονός που τους καθησυχάζει: «Όλα είναι καλά τώρα, είμαστε αγαπημένοι, το παιδάκι μας είναι καλά. Τέλος. Δεν νομίζω να το ξέρει και αυτή η σκέψη επικράτησε κιόλας γιατί είναι μικρούλης και θα εγκλιματιστεί πολύ εύκολα. Είναι ένα μωρό που παίρνει τόση αγάπη», ανέφερε.
Η ανακοίνωση για τον χωρισμό του ζευγαριού ήρθε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.
Σε αυτή αναγράφεται: «Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή. Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα. Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα.
Για την Ανδρομάχη, η πληρεξούσια δικηγόρος Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου
Για τον Γιώργο Λιβάνη, η πληρεξούσια δικηγόρος Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου».
Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης παντρεύτηκαν στις 5 Οκτωβρίου σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη, με τη βάφτιση του γιου τους να ακολουθεί μετά το μυστήριο του γάμου.
Η Ανδρομάχη έδωσε συνέντευξη στο κανάλι του Γιώργου Γιαννούλια στο Youtube την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και περιέγραψε αρχικά την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα λόγω της πίεσης που αισθανόταν: «Έπαθα κρίση πανικού πάνω στη σκηνή. Από τα γόνατα και κάτω ένιωθα ότι είχα παγώσει και ότι θα πέσω. Έκανα υπομονή και μόλις βγήκε ο Θοδωρής Φέρρης είπα πως όταν ανοίξει η πόρτα θα φύγω. Και άνοιξε η πόρτα και εξαφανίστηκα. Το έπαθα αρκετές βραδιές εκείνο το διάστημα. Ήταν κακό το mood...», είπε.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως το διαζύγιο ήρθε μετά από ώριμη σκέψη: «Πάντα μια οποιαδήποτε απόφαση θέλει σκέψη, τα βάζεις κάτω, τα ζυγίζεις και όταν μιλάμε για το κομμάτι γάμος, σκέφτεσαι τι είναι πρώτα καλύτερο για το παιδί σου και μετά τι καλύτερο και για τους δύο και προχωράς όπως πρέπει να προχωρήσεις, όσο δύσκολο και να είναι. Στην Ελλάδα είναι πάντα έντονο το “τι θα πει ο κόσμος”, αλλά δεν υπήρξε καν αυτή η σκέψη. Αδιαφορία και κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Όλα για καλό γίνονται».
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, η σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη παραμένει πολύ καλή. Όσον αφορά στον γιο τους, επισήμανε πως δεν έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί, γεγονός που τους καθησυχάζει: «Όλα είναι καλά τώρα, είμαστε αγαπημένοι, το παιδάκι μας είναι καλά. Τέλος. Δεν νομίζω να το ξέρει και αυτή η σκέψη επικράτησε κιόλας γιατί είναι μικρούλης και θα εγκλιματιστεί πολύ εύκολα. Είναι ένα μωρό που παίρνει τόση αγάπη», ανέφερε.
Η ανακοίνωση για τον χωρισμό του ζευγαριού ήρθε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.
Σε αυτή αναγράφεται: «Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή. Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα. Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα.
Για την Ανδρομάχη, η πληρεξούσια δικηγόρος Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου
Για τον Γιώργο Λιβάνη, η πληρεξούσια δικηγόρος Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου».
Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης παντρεύτηκαν στις 5 Οκτωβρίου σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη, με τη βάφτιση του γιου τους να ακολουθεί μετά το μυστήριο του γάμου.
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