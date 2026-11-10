Η Αθήνα απαντά στην τουρκική NAVTEX: «Δεν έχει καμία σημασία, μόνο Ελλάδα και Κύπρος έλαβαν αίτημα και έδωσαν άδεια»
Η Αθήνα απαντά στην τουρκική NAVTEX: «Δεν έχει καμία σημασία, μόνο Ελλάδα και Κύπρος έλαβαν αίτημα και έδωσαν άδεια»
Συνεχίζει κανονικά το Abeille Marengo την πορεία του - Η κίνηση του πλοίου έγινε με βάση την NAVTEX των ελληνικών Αρχών λένε στελέχη του ΥΠΕΞ - Η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε έκδοση άδειας γιατί δεν υπήρχε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά
«Δεν έχει καμία σημασία - Ελλάδα και Κύπρος οι μόνες χώρες που έλαβαν αίτημα για άδεια», απαντά η Αθήνα σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών στην έκδοση Navtex από την Τουρκία για το Abeille Marengo, το οποίο απέπλευσε το απόγευμα της Τρίτης προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Παράλληλα η Αθήνα προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με την «προσήκουσα» αντίδραση, υποδηλώνοντας την πρόθεση για έκδοση αντι-NAVTEX.
Σύμφωνα με ενημέρωση από ανώτερα στελέχη του ΥΠΕΞ:
1. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες
2. Αμέσως μετά την έκδοση αλλά και τη δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου
Όπως και να έχει, η κίνηση του πλοίου έγινε με βάση την NAVTEX των ελληνικών Αρχών.
3. Σχετικά με την τουρκική NAVTEX αυτή δεν έχει καμία σημασία αφού εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάση ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων.
4. Επιπλέον η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε έκδοση άδειας γιατί δεν υπήρχε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά.
5. Θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς.
Ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε παράνομη και παράτυπη NAVTEX, με την οποία επιχειρεί η Τουρκία να εμφανιστεί ότι είναι αυτή που αδειοδοτεί τις έρευνες του πλοίου, παρά το γεγονός ότι η αίτηση αδειοδότησης έχει υποβληθεί μόνο προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική της, εξέδωσε την NAVTEX 1127/26, με την οποία ισχυρίζεται ότι οι έρευνες διεξάγονται με τη συναίνεση των τουρκικών αρχών, σε περιοχή τουρκικής αρμοδιότητας και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή γνωστοποιήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη το 2020. Αναμένεται η έκδοση της ελληνικής αντι-NAVTEX, η οποία θα χαρακτηρίζει άκυρη και χωρίς ισχύ την τουρκική NAVTEX.
Σημειώνεται ότι οι συντεταγμένες που παραθέτει η τουρκική NAVTEX προσομοιάζουν με εκείνες που περιλαμβάνει η ελληνική NAVTEX, η οποία εκδόθηκε την Παρασκευή, σε μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.
Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, και δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX.
«Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δέστε το κείμενο. Δεν αναφέρει πουθενά ότι της ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για να κάνει τις βυθομετρήσεις για την πόντιση βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX. Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες», είπε ο κ. Παπασταύρου και σημείωσε: «Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι».
Η ανακοίνωση Μάντζου:
«Η έκδοση NAVTEX από την Τουρκία λίγες ώρες μετά τον απόπλου του γαλλικού σκάφους από το Ηράκλειο, με αναφορά μάλιστα σε «συγκατάθεση» τουρκικών αρχών στις προγραμματισμένες εργασίες, απειλεί να κλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο εκθέτοντας την Ελληνική Κυβέρνηση και τις μέχρι σήμερα δηλώσεις της για τον ρόλο της Τουρκίας στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.
Η Ελλάδα οφείλει να εκδώσει άμεσα anti-NAVTEX απέναντι στην παράνομη και αναθεωρητική κίνηση της Άγκυρας, στην οποία μάλιστα γίνεται αναφορά στους χάρτες που η Τουρκία υπέβαλε στον ΟΗΕ τον Μάρτιο 2020 σε εφαρμογή του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019.
Κατά μείζονα, δε, λόγο πλέον, η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα και επίσημα να απαντήσει στα ερωτήματα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής σε σχέση με το περιεχόμενο και τις διατυπώσεις της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία».
Σύμφωνα με ενημέρωση από ανώτερα στελέχη του ΥΠΕΞ:
1. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες
2. Αμέσως μετά την έκδοση αλλά και τη δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου
Όπως και να έχει, η κίνηση του πλοίου έγινε με βάση την NAVTEX των ελληνικών Αρχών.
3. Σχετικά με την τουρκική NAVTEX αυτή δεν έχει καμία σημασία αφού εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάση ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων.
4. Επιπλέον η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε έκδοση άδειας γιατί δεν υπήρχε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά.
5. Θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς.
Ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε παράνομη και παράτυπη NAVTEX, με την οποία επιχειρεί η Τουρκία να εμφανιστεί ότι είναι αυτή που αδειοδοτεί τις έρευνες του πλοίου, παρά το γεγονός ότι η αίτηση αδειοδότησης έχει υποβληθεί μόνο προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική της, εξέδωσε την NAVTEX 1127/26, με την οποία ισχυρίζεται ότι οι έρευνες διεξάγονται με τη συναίνεση των τουρκικών αρχών, σε περιοχή τουρκικής αρμοδιότητας και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή γνωστοποιήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη το 2020. Αναμένεται η έκδοση της ελληνικής αντι-NAVTEX, η οποία θα χαρακτηρίζει άκυρη και χωρίς ισχύ την τουρκική NAVTEX.
Σημειώνεται ότι οι συντεταγμένες που παραθέτει η τουρκική NAVTEX προσομοιάζουν με εκείνες που περιλαμβάνει η ελληνική NAVTEX, η οποία εκδόθηκε την Παρασκευή, σε μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.
Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, και δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX.
Παπασταύρου: Η Τουρκία έδωσε συγκατάθεση σε κάτι που δεν της ζητήθηκε ποτέ
«Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δέστε το κείμενο. Δεν αναφέρει πουθενά ότι της ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για να κάνει τις βυθομετρήσεις για την πόντιση βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX. Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες», είπε ο κ. Παπασταύρου και σημείωσε: «Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι».
Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσηςΗ εξέλιξη αυτή πυροδότησε αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος επισημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να εκδώσει αμέσως anti-NAVTEX και καλεί εκ νέου την κυβέρνηση να απαντήσει για «το περιεχόμενο και τις διατυπώσεις της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία».
Η ανακοίνωση Μάντζου:
«Η έκδοση NAVTEX από την Τουρκία λίγες ώρες μετά τον απόπλου του γαλλικού σκάφους από το Ηράκλειο, με αναφορά μάλιστα σε «συγκατάθεση» τουρκικών αρχών στις προγραμματισμένες εργασίες, απειλεί να κλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο εκθέτοντας την Ελληνική Κυβέρνηση και τις μέχρι σήμερα δηλώσεις της για τον ρόλο της Τουρκίας στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.
Η Ελλάδα οφείλει να εκδώσει άμεσα anti-NAVTEX απέναντι στην παράνομη και αναθεωρητική κίνηση της Άγκυρας, στην οποία μάλιστα γίνεται αναφορά στους χάρτες που η Τουρκία υπέβαλε στον ΟΗΕ τον Μάρτιο 2020 σε εφαρμογή του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019.
Κατά μείζονα, δε, λόγο πλέον, η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα και επίσημα να απαντήσει στα ερωτήματα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής σε σχέση με το περιεχόμενο και τις διατυπώσεις της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία».
Σε ανακοίνωση του εξέδωσε ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζεται ότι «η νέα τουρκική NAVTEX επιβεβαιώνει το φιάσκο Μητσοτάκη για το καλώδιο».
Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ:
«Η νέα τουρκική NAVTEX με την οποία η Τουρκία επιχειρεί για άλλη μία φορά να παρουσιάσει την ελληνική και την κυπριακή υφαλοκρηπίδα ως δική της, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι έχει δώσει την «συγκατάθεση» της για τις επιστημονικές έρευνες για την πόντιση του καλωδίου, είναι απαράδεκτη και παραβιάζει τόσο τους κανόνες του ΙΜΟ όσο και το δίκαιο της θάλασσας.
Είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει την «ενημέρωση υπό απειλή» προκειμένου να την εμφανίσει ως αίτημα αδείας και να προωθήσει τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις.
Και δυστυχώς, η απάντηση της κυβέρνησης στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. ήταν η άνευ προηγουμένου χυδαιότητα ότι όποιος της ασκεί κριτική «ευνοεί τα συμφέροντα των Τούρκων» και οι φαιδρές δικαιολογίες ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση ισοδυναμεί με…ειδοποιητήριο της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ. Πλέον στο «παλμαρέ» των αποτυχιών Μητσοτάκη προστίθεται και αυτό το νέο φιάσκο. Σύντομα, στις εκλογές, θα του αποστείλει ο ελληνικός λαός το δικό του «ειδοποιητήριο» προκειμένου να σταματήσει να ζημιώνει τα εθνικά μας συμφέροντα».
«Η κυβέρνηση πρέπει να ενημερώσει για την τουρκική NAVTEX, στην οποία λέει ότι οι έρευνες του σκάφους θα γίνουν σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και τουρκικά θαλάσσια ύδατα», δήλωσε σε παρέμβαση του απόψε στην ολομέλεια της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.
Το Abeille Marengo απέπλευσε από το Ηράκλειο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (10/11) προκειμένου να κατευθυνθεί στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Καρπάθου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Το ερευνητικό πλοίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Great Sea Interconnector Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις Navtex που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.
Το πλοίο της Nexans, έχει προορισμό τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, όπου είχαν διακοπεί οι έρευνες το καλοκαίρι του 2024. Στόχος είναι η συνέχιση της χαρτογράφησης του βυθού κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου. Αμέσως μετά την αναχώρησή του, το πλοίο θα πραγματοποιήσει δοκιμές (calibration test), για τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση των αισθητήρων και των συστημάτων μέτρησης. Πρόκειται για διαδικασία που διαρκεί περίπου ένα εικοσιτετράωρο και κατόπιν θα κατευθυνθεί στο πεδίο των ερευνών.
Βίντεο από τον απόπλου του Abeille Marengo:
Το Abeille Marengo απέπλευσε από το Ηράκλειο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (10/11) προκειμένου να κατευθυνθεί στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Καρπάθου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Το ερευνητικό πλοίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Great Sea Interconnector Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις Navtex που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.
Το πλοίο της Nexans, έχει προορισμό τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, όπου είχαν διακοπεί οι έρευνες το καλοκαίρι του 2024. Στόχος είναι η συνέχιση της χαρτογράφησης του βυθού κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου. Αμέσως μετά την αναχώρησή του, το πλοίο θα πραγματοποιήσει δοκιμές (calibration test), για τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση των αισθητήρων και των συστημάτων μέτρησης. Πρόκειται για διαδικασία που διαρκεί περίπου ένα εικοσιτετράωρο και κατόπιν θα κατευθυνθεί στο πεδίο των ερευνών.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ:
«Η νέα τουρκική NAVTEX με την οποία η Τουρκία επιχειρεί για άλλη μία φορά να παρουσιάσει την ελληνική και την κυπριακή υφαλοκρηπίδα ως δική της, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι έχει δώσει την «συγκατάθεση» της για τις επιστημονικές έρευνες για την πόντιση του καλωδίου, είναι απαράδεκτη και παραβιάζει τόσο τους κανόνες του ΙΜΟ όσο και το δίκαιο της θάλασσας.
Είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει την «ενημέρωση υπό απειλή» προκειμένου να την εμφανίσει ως αίτημα αδείας και να προωθήσει τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις.
Και δυστυχώς, η απάντηση της κυβέρνησης στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. ήταν η άνευ προηγουμένου χυδαιότητα ότι όποιος της ασκεί κριτική «ευνοεί τα συμφέροντα των Τούρκων» και οι φαιδρές δικαιολογίες ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση ισοδυναμεί με…ειδοποιητήριο της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ. Πλέον στο «παλμαρέ» των αποτυχιών Μητσοτάκη προστίθεται και αυτό το νέο φιάσκο. Σύντομα, στις εκλογές, θα του αποστείλει ο ελληνικός λαός το δικό του «ειδοποιητήριο» προκειμένου να σταματήσει να ζημιώνει τα εθνικά μας συμφέροντα».
«Η κυβέρνηση πρέπει να ενημερώσει για την τουρκική NAVTEX, στην οποία λέει ότι οι έρευνες του σκάφους θα γίνουν σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και τουρκικά θαλάσσια ύδατα», δήλωσε σε παρέμβαση του απόψε στην ολομέλεια της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.
Το Abeille Marengo απέπλευσε από το Ηράκλειο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (10/11) προκειμένου να κατευθυνθεί στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Καρπάθου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Το ερευνητικό πλοίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Great Sea Interconnector Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις Navtex που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.
Απέπλευσε το Abeille Marengo από το Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης
Το πλοίο της Nexans, έχει προορισμό τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, όπου είχαν διακοπεί οι έρευνες το καλοκαίρι του 2024. Στόχος είναι η συνέχιση της χαρτογράφησης του βυθού κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου. Αμέσως μετά την αναχώρησή του, το πλοίο θα πραγματοποιήσει δοκιμές (calibration test), για τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση των αισθητήρων και των συστημάτων μέτρησης. Πρόκειται για διαδικασία που διαρκεί περίπου ένα εικοσιτετράωρο και κατόπιν θα κατευθυνθεί στο πεδίο των ερευνών.
Βίντεο από τον απόπλου του Abeille Marengo:
Το Abeille Marengo απέπλευσε από το Ηράκλειο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (10/11) προκειμένου να κατευθυνθεί στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Καρπάθου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Το ερευνητικό πλοίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Great Sea Interconnector Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις Navtex που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.
Το πλοίο της Nexans, έχει προορισμό τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, όπου είχαν διακοπεί οι έρευνες το καλοκαίρι του 2024. Στόχος είναι η συνέχιση της χαρτογράφησης του βυθού κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου. Αμέσως μετά την αναχώρησή του, το πλοίο θα πραγματοποιήσει δοκιμές (calibration test), για τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση των αισθητήρων και των συστημάτων μέτρησης. Πρόκειται για διαδικασία που διαρκεί περίπου ένα εικοσιτετράωρο και κατόπιν θα κατευθυνθεί στο πεδίο των ερευνών.
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