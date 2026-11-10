Η Αθήνα απαντά στην τουρκική NAVTEX: «Δεν έχει καμία σημασία, μόνο Ελλάδα και Κύπρος έλαβαν αίτημα και έδωσαν άδεια»

Συνεχίζει κανονικά το Abeille Marengo την πορεία του - Η κίνηση του πλοίου έγινε με βάση την NAVTEX των ελληνικών Αρχών λένε στελέχη του ΥΠΕΞ - Η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε έκδοση άδειας γιατί δεν υπήρχε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά