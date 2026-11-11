Πασκουάλ για Ολυμπιακό: Είναι ο κάτοχος του τίτλου και ένας σύλλογος με τεράστια μπασκετική γνώση
SPORTS
Τσάβι Πασκουάλ Ολυμπιακός Euroleague Ντουμπάι BC

Πασκουάλ για Ολυμπιακό: Είναι ο κάτοχος του τίτλου και ένας σύλλογος με τεράστια μπασκετική γνώση

Ο Τσάβι Πασκουάλ, προπονητής της Ντουμπάι, μίλησε για το παιχνίδι της Πέμπτης με τον Ολυμπιακό

Πασκουάλ για Ολυμπιακό: Είναι ο κάτοχος του τίτλου και ένας σύλλογος με τεράστια μπασκετική γνώση
O Ολυμπιακός υποδέχεται την Πέμπτη (21:15) τη Ντουμπάι BC στη Sunel Arena για την 11η ημέρα της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. 

Απέναντί του έχει μια δύσκολη ομάδα με προπονητή τον έμπειρο Τσάβι Πασκουάλ ο οποίος είπε για τον Ολυμπιακό:  «Γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα που έχει κατακτήσει τη διοργάνωση, έναν σύλλογο με εξαιρετικούς παίκτες και τεράστια μπασκετική γνώση, την οποία επιδεικνύει κάθε χρόνο.

Ξέρουμε, λοιπόν, ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Ωστόσο, αισθανόμαστε ότι η ομάδα είναι προετοιμασμένη και έτοιμη να ανταγωνιστεί, να εφαρμόσει το πλάνο μας και να πραγματοποιήσει μια καλή εμφάνιση. Είναι πάντα δύσκολο, αν όχι εξαιρετικά δύσκολο, να φύγεις με τη νίκη από εδώ, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε».

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης