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Πασκουάλ για Ολυμπιακό: Είναι ο κάτοχος του τίτλου και ένας σύλλογος με τεράστια μπασκετική γνώση
Πασκουάλ για Ολυμπιακό: Είναι ο κάτοχος του τίτλου και ένας σύλλογος με τεράστια μπασκετική γνώση
Ο Τσάβι Πασκουάλ, προπονητής της Ντουμπάι, μίλησε για το παιχνίδι της Πέμπτης με τον Ολυμπιακό
O Ολυμπιακός υποδέχεται την Πέμπτη (21:15) τη Ντουμπάι BC στη Sunel Arena για την 11η ημέρα της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες.
Απέναντί του έχει μια δύσκολη ομάδα με προπονητή τον έμπειρο Τσάβι Πασκουάλ ο οποίος είπε για τον Ολυμπιακό: «Γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα που έχει κατακτήσει τη διοργάνωση, έναν σύλλογο με εξαιρετικούς παίκτες και τεράστια μπασκετική γνώση, την οποία επιδεικνύει κάθε χρόνο.
Ξέρουμε, λοιπόν, ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Ωστόσο, αισθανόμαστε ότι η ομάδα είναι προετοιμασμένη και έτοιμη να ανταγωνιστεί, να εφαρμόσει το πλάνο μας και να πραγματοποιήσει μια καλή εμφάνιση. Είναι πάντα δύσκολο, αν όχι εξαιρετικά δύσκολο, να φύγεις με τη νίκη από εδώ, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε».
Απέναντί του έχει μια δύσκολη ομάδα με προπονητή τον έμπειρο Τσάβι Πασκουάλ ο οποίος είπε για τον Ολυμπιακό: «Γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα που έχει κατακτήσει τη διοργάνωση, έναν σύλλογο με εξαιρετικούς παίκτες και τεράστια μπασκετική γνώση, την οποία επιδεικνύει κάθε χρόνο.
Ξέρουμε, λοιπόν, ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Ωστόσο, αισθανόμαστε ότι η ομάδα είναι προετοιμασμένη και έτοιμη να ανταγωνιστεί, να εφαρμόσει το πλάνο μας και να πραγματοποιήσει μια καλή εμφάνιση. Είναι πάντα δύσκολο, αν όχι εξαιρετικά δύσκολο, να φύγεις με τη νίκη από εδώ, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε».
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