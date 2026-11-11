Αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ Β’ ο Μαλεζάς, συνεργάτης του Λίσι ο Πονζ
SPORTS
Ντάνι Πονζ Στέλιος Μαλεζάς ΠΑΟΚ

Αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ Β’ ο Μαλεζάς, συνεργάτης του Λίσι ο Πονζ

Ο Ντάνι Πονζ εγκαταλείπει τον ΠΑΟΚ Β’ για να αναλάβει ρόλο στο τεχνικό επιτελείο του Αλέσιο Λίσι και το τιμόνι της δεύτερης ομάδας θα πάρει στα χέρια του ο Στέλιος Μαλεζάς

Αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ Β’ ο Μαλεζάς, συνεργάτης του Λίσι ο Πονζ
Δύο αλλαγές σε επίπεδο προπονητών έκανε ο ΠΑΟΚ που επηρεάζουν τόσο την πρώτη ομάδα όσο και τη δεύτερη του Δικεφάλου.

Συγκεκριμένα ο προπονητής της Β’ ομάδα, Ντάνι Πονζ θα πάρει… προαγωγή και θα γίνει συνεργάτης του Αλέσιο Λίσι. Αυτό συμβαίνει, διότι και στο κλαμπ είναι της άποψης πως πρέπει να ενισχυθεί με ακόμα έναν συνεργάτης ο Λίσι, ενώ και ο ίδιος είχε πολύ καλή άποψη για τον Πονζ.

Αυτή η κίνηση δείχνει επίσης και τη στήριξη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον Αλέσιο Λίσι, ενώ την ίδια ώρα αποδεικνύεται πόσο πιστεύουν και στον Πονζ.

Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσμα ο Στέλιος Μαλεζάς να αναλάβει τον ΠΑΟΚ Β’. Οι δύο πλευρές μάλιστα είναι σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις και λέγεται ότι βρίσκονται μία ανάσα από τις ανακοινώσεις.

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