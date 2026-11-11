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Ο Κολοσσός έκανε επίδειξη δύναμης στη Ρουμανία, 104-82 την Κραϊόβα για το FIBA Europe Cup, βίντεο
Ο Κολοσσός έκανε επίδειξη δύναμης στη Ρουμανία, 104-82 την Κραϊόβα για το FIBA Europe Cup, βίντεο
Η ομάδα της Ρόδου δεν είχε πρόβλημα και με αυτήν τη νίκη έφτασε στο 4-2 στη βαθμολογία
Ο Κολοσσός έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Κραϊόβα, επικράτησε με 104-82 και πήγε στο 4-2 στο FIBA Europe Cup.
Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ματς με τους Ρουμάνους από το ξεκίνημα ο Κολοσσός. Η ομάδα από τη Ρόδο επικράτησε εύκολα με 104-82 και έτσι πήγε στο 4-2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup, ρίχνοντας στο 2-4 την Κραϊόβα.
Για τους νικητές ο Καμπερίδης είχε 15 πόντους, ο Άπσον μέτρησε 14 και ο Κρούζερ σταμάτησε στους 12. Ο Μανιόν είχε 13 πόντους. Στον αντίποδα πρώτος σκόρερ της Κραϊόβα ήταν ο Ντέιβις με 21 πόντους.
Οι Ροδίτες μπήκαν καλύτερα στο ματς, δημιούργησαν προβλήματα στους Ρουμάνους που δυσκοελύτηκαν αρκετά να βρουν λύσεις στην επίθεση. Το καλάθι του Χάρις διαμόρφωσε το 14-24 στο τέλος της περίοδου. Η ομάδα του Λυκογιάννη συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και με τον Άπσον έκανε το 27-45, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Λίγο αργότερα ο Μανιόν έγραψε το 27-49.
O Kρούζερ κράτησε το +20 για τον Κολοσσό στα μέσα της τρίτης περιόδου, αφού έκανε το 39-59. Ξανά ο Κρούζερ σκόραρε για το 58-84, με την ομάδα από την Ρουμανία να μην μπορεί να πλησιάσει με τίποτα και τους Ροδίτες να ανοίγουν συνεχώς τη διαφορά. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και η ομάδα του Λυκογιάννη πήγε στο 4-2.
Τα δεκάλεπτα: 14-24, 27-49, 50-71, 82-104
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… o Kολοσσός έλεγξε το ματς από το ξεκίνημα και βρήκε πολλές όμορφες συνεργασίες με 31 ασίστ
MVP O… Καμπερίδης με 15 πόντους και 5/5 σουτ
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Άπσον με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και ο Κρούζερ με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ντέιβις σταμάτησε τους 21 πόντους.
Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ματς με τους Ρουμάνους από το ξεκίνημα ο Κολοσσός. Η ομάδα από τη Ρόδο επικράτησε εύκολα με 104-82 και έτσι πήγε στο 4-2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup, ρίχνοντας στο 2-4 την Κραϊόβα.
Για τους νικητές ο Καμπερίδης είχε 15 πόντους, ο Άπσον μέτρησε 14 και ο Κρούζερ σταμάτησε στους 12. Ο Μανιόν είχε 13 πόντους. Στον αντίποδα πρώτος σκόρερ της Κραϊόβα ήταν ο Ντέιβις με 21 πόντους.
Οι Ροδίτες μπήκαν καλύτερα στο ματς, δημιούργησαν προβλήματα στους Ρουμάνους που δυσκοελύτηκαν αρκετά να βρουν λύσεις στην επίθεση. Το καλάθι του Χάρις διαμόρφωσε το 14-24 στο τέλος της περίοδου. Η ομάδα του Λυκογιάννη συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και με τον Άπσον έκανε το 27-45, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Λίγο αργότερα ο Μανιόν έγραψε το 27-49.
O Kρούζερ κράτησε το +20 για τον Κολοσσό στα μέσα της τρίτης περιόδου, αφού έκανε το 39-59. Ξανά ο Κρούζερ σκόραρε για το 58-84, με την ομάδα από την Ρουμανία να μην μπορεί να πλησιάσει με τίποτα και τους Ροδίτες να ανοίγουν συνεχώς τη διαφορά. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και η ομάδα του Λυκογιάννη πήγε στο 4-2.
Τα δεκάλεπτα: 14-24, 27-49, 50-71, 82-104
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… o Kολοσσός έλεγξε το ματς από το ξεκίνημα και βρήκε πολλές όμορφες συνεργασίες με 31 ασίστ
MVP O… Καμπερίδης με 15 πόντους και 5/5 σουτ
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Άπσον με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και ο Κρούζερ με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ντέιβις σταμάτησε τους 21 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Μουρεσάν που ήταν άποντος.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… ήταν οι 31 ασίστ.
πηγή: gazzetta.gr
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… ήταν οι 31 ασίστ.
πηγή: gazzetta.gr
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα.
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