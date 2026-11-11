Οι οπαδοί του Ηρακλή απάντησαν με Κώστα Μακεδόνα στο προκλητικό πανό των Σκοπιανών για τη Μακεδονία
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Ηρακλής FIBA Europe Cup

Οι οπαδοί του Ηρακλή απάντησαν με Κώστα Μακεδόνα στο προκλητικό πανό των Σκοπιανών για τη Μακεδονία

«100% Μακεδόνας» έγραφε το πανό που ανέβηκε στο Ιβανώφειο από τους φιλάθλους του «Γηραιού»

Οι οπαδοί του Ηρακλή απάντησαν με Κώστα Μακεδόνα στο προκλητικό πανό των Σκοπιανών για τη Μακεδονία
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Οι οπαδοί του Ηρακλή έδωσαν τη δική τους ευφάνταστη απάντηση στην ΜΖΤ για το πανό που είχε ανέβει στα Σκόπια, στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για το FIBA Europe Cup στο μπάσκετ. 

Στην αναμέτρηση που έγινε στο Ιβανώφειο οι φίλαθλοι του «Γηραιού» έβαλαν πίσω από τη μία μπασκέτα ένα πανό με τον Κώστα Μακεδόνα που έγραφε «100% Μακεδόνας». 

Οι οπαδοί του Ηρακλή απάντησαν με Κώστα Μακεδόνα στο προκλητικό πανό των Σκοπιανών για τη Μακεδονία

Ήταν η απάντησή τους για όσα είχαν γίνει στο παιχνίδι στα Σκόπια. Τότε, είχε σηκωθεί ένα πανό, που βρισκόταν στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί οι οργανωμένοι φίλαθλοι της ΜΖΤ και είχε τη φράση: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο».

Μαζί με το συγκεκριμένο μήνυμα υπήρχε και χάρτης, στον οποίο απεικονίζονταν ως τμήμα της χώρας περιοχές που βρίσκονται σήμερα στην ελληνική επικράτεια, μεταξύ των οποίων η περιοχή της Θεσσαλονίκης και η Χαλκιδική.

Το συγκεκριμένο πανό παρέμεινε στις εξέδρες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ η εικόνα από το γήπεδο καταγράφηκε και μεταδόθηκε μέσω των σχετικών φωτογραφιών και βίντεο από την αναμέτρηση.

Για το θέμα τότε η ΚΑΕ Ηρακλής είχε προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία και ενημέρωση της πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια.
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