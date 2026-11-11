Ο Μεξικάνος Μόντες θέλει να φύγει από τη Λοκομοτίβ Μόσχας επειδή το τρένο της ομάδας χτυπήθηκε από drone

Η αποστολή επέστρεφε από το Ροστόφ στη Μόσχα μετά από αγώνα, το περιστατικό έχει σοκάρει τον παίκτη που θέλει αρχικά να μην ταξιδεύει στα εκτός έδρας αλλά το ψάχνει και για να φύγει από τη Ρωσία