Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Ο Μεξικάνος Μόντες θέλει να φύγει από τη Λοκομοτίβ Μόσχας επειδή το τρένο της ομάδας χτυπήθηκε από drone
Ο Μεξικάνος Μόντες θέλει να φύγει από τη Λοκομοτίβ Μόσχας επειδή το τρένο της ομάδας χτυπήθηκε από drone
Η αποστολή επέστρεφε από το Ροστόφ στη Μόσχα μετά από αγώνα, το περιστατικό έχει σοκάρει τον παίκτη που θέλει αρχικά να μην ταξιδεύει στα εκτός έδρας αλλά το ψάχνει και για να φύγει από τη Ρωσία
Ο Σέζαρ Μόντες άφησε την Αλμερία τον Σεπτέμβριο του 2024 και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο στη Ρωσία με την Λοκομοτίβ Μόσχας. Ο διεθνής Μεξικάνος κεντρικός αμυντικός πήρε ένα μεγάλο συμβόλαιο και η παρουσία του στη «Λόκο», τον διατήρησε και στην εθνική ομάδα.
Ο Μόντες με 72 διεθνείς συμμετοχές και 4 γκολ, συμμετείχε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ένα περιστατικό, ωστόσο, που συνέβη στις 25 του περασμένου Οκτωβρίου, τον έχει κάνει να αναθεωρήσει το θέμα της καριέρας του.
Το τρένο που μετέφερε την αποστολή της Λοκομοτίβ από το Ροστόφ (ήττα 2-0 για το πρωτάθλημα) χτυπήθηκε από drone, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων. Το ιατρικό τιμ του συλλόγου επενέβη προκειμένου να βοηθήσει τους τραυματίες ενώ το χτύπημα έγινε μόλις τέσσερα βαγόνια κοντά σε αυτό που μετέφερε την ομάδα.
Η τελευταία εξέλιξη διαψεύδεται αλλά φαίνεται πως ο 30χρονος διεθνής Μεξικάνος στόπερ μάλλον ψάχνεται όσον αφορά το τι θα κάνει στην καριέρα του.
Ο Μόντες με 72 διεθνείς συμμετοχές και 4 γκολ, συμμετείχε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ένα περιστατικό, ωστόσο, που συνέβη στις 25 του περασμένου Οκτωβρίου, τον έχει κάνει να αναθεωρήσει το θέμα της καριέρας του.
Το τρένο που μετέφερε την αποστολή της Λοκομοτίβ από το Ροστόφ (ήττα 2-0 για το πρωτάθλημα) χτυπήθηκε από drone, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων. Το ιατρικό τιμ του συλλόγου επενέβη προκειμένου να βοηθήσει τους τραυματίες ενώ το χτύπημα έγινε μόλις τέσσερα βαγόνια κοντά σε αυτό που μετέφερε την ομάδα.
Όπως αναφέρεται στο X, πλέον, ο Μόντες το σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από την Λοκομοτίβ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βαλερί Καρπόφ έχει διαμηνύσει στους ανθρώπους της ομάδας πως δε θέλει πλέον να ταξιδεύει στα εκτός έδρας ματς. Και πως θέλει να φύγει από τη Μόσχα.
Montes informed Loko that he longer intends to travel to away games & wishes to leave the club after a drone hit Loko's train on their way back from Rostov (@OnooQ) Agency say player is concerned about what happened but doesn't want to leave the team https://t.co/6FiK1EZhyT— RPL Sky (@RPLNews_eng) November 11, 2026
Η τελευταία εξέλιξη διαψεύδεται αλλά φαίνεται πως ο 30χρονος διεθνής Μεξικάνος στόπερ μάλλον ψάχνεται όσον αφορά το τι θα κάνει στην καριέρα του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα