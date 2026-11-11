Ο Μεξικάνος Μόντες θέλει να φύγει από τη Λοκομοτίβ Μόσχας επειδή το τρένο της ομάδας χτυπήθηκε από drone
SPORTS
Ρωσία Ουκρανία Λοκομοτίβ Μόσχας

Ο Μεξικάνος Μόντες θέλει να φύγει από τη Λοκομοτίβ Μόσχας επειδή το τρένο της ομάδας χτυπήθηκε από drone

Η αποστολή επέστρεφε από το Ροστόφ στη Μόσχα μετά από αγώνα, το περιστατικό έχει σοκάρει τον παίκτη που θέλει αρχικά να μην ταξιδεύει στα εκτός έδρας αλλά το ψάχνει και για να φύγει από τη Ρωσία

Ο Μεξικάνος Μόντες θέλει να φύγει από τη Λοκομοτίβ Μόσχας επειδή το τρένο της ομάδας χτυπήθηκε από drone
Ο Σέζαρ Μόντες άφησε την Αλμερία τον Σεπτέμβριο του 2024 και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο στη Ρωσία με την Λοκομοτίβ Μόσχας. Ο διεθνής Μεξικάνος κεντρικός αμυντικός πήρε ένα μεγάλο συμβόλαιο και η παρουσία του στη «Λόκο», τον διατήρησε και στην εθνική ομάδα. 

Ο Μόντες με 72 διεθνείς συμμετοχές και 4 γκολ, συμμετείχε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ένα περιστατικό, ωστόσο, που συνέβη στις 25 του περασμένου Οκτωβρίου, τον έχει κάνει να αναθεωρήσει το θέμα της καριέρας του. 

Το τρένο που μετέφερε την αποστολή της Λοκομοτίβ από το Ροστόφ (ήττα 2-0 για το πρωτάθλημα) χτυπήθηκε από drone, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων. Το ιατρικό τιμ του συλλόγου επενέβη προκειμένου να βοηθήσει τους τραυματίες ενώ το χτύπημα έγινε μόλις τέσσερα βαγόνια κοντά σε αυτό που μετέφερε την ομάδα. 

Όπως αναφέρεται στο X, πλέον, ο Μόντες το σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από την Λοκομοτίβ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βαλερί Καρπόφ έχει διαμηνύσει στους ανθρώπους της ομάδας πως δε θέλει πλέον να ταξιδεύει στα εκτός έδρας ματς. Και πως θέλει να φύγει από τη Μόσχα.

Η τελευταία εξέλιξη διαψεύδεται αλλά φαίνεται πως ο 30χρονος διεθνής Μεξικάνος στόπερ μάλλον ψάχνεται όσον αφορά το τι θα κάνει στην καριέρα του.

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης