Στο νοσοκομείο μαθητές και εργαζόμενοι από αναθυμιάσεις χημικών στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί
ΕΛΛΑΔΑ
Εκπαιδευτήρια Καίσαρη Νοσοκομείο Μαθητές

Στο νοσοκομείο μαθητές και εργαζόμενοι από αναθυμιάσεις χημικών στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί

«Υπήρξε οσμή, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα» είπε ο ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης - Υπήρξαν αναθυμιάσεις κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην πισίνα του σχολείου - Απομακρύνθηκε  το δοχείο με το υδροχλωρικό οξύ

Στο νοσοκομείο μαθητές και εργαζόμενοι από αναθυμιάσεις χημικών στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Κώστας Στάμου
168 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη  στο Κορωπί, μετά από αναθυμιάσεις  κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην πισίνα του σχολείου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ και να πραγματοποιηθούν συνολικά 28 διακομιδές μαθητών και ενηλίκων σε νοσοκομεία και δομές υγείας.

Όπως οι πληροφορίες, 13 μαθητές διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, ενώ 12 ενήλικες, μέλη του προσωπικού, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Σωτηρία λόγω εισπνοής αερίων.


Από το Παίδων όπου διακομίστηκαν με ΕΚΑΒ ή συνοδεία γονέων 13 παιδιά έχουν ήδη εξεταστεί και πάρει εξιτήριο τα 5 ενώ συνεχίζεται η εξέταση των υπολοίπων 8.

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Πρόκειται για πέντε κορίτσια και οχτώ αγόρια, έξι ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά διακομίστηκαν λόγω αναφερόμενης εισπνοής αερίου χλωρίου από χημικά πισίνας ενώ κανένας από τους ανήλικους μαθητές δεν έχει εμφανίσει τυχόν συμπτώματα.

Στο νοσοκομείο μαθητές και εργαζόμενοι από αναθυμιάσεις χημικών στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί
Η πισίνα του σχολείου

Παράλληλα, δύο συντηρητές που πραγματοποιούσαν εργασίες στην πισίνα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Ένας ακόμη μαθητής παραλήφθηκε απευθείας από τη μητέρα του, με υπεύθυνη δήλωση.

«Υπήρξε μια οσμή, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα» ανέφερε ο διευθυντής και ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης.

Κλείσιμο

Το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου, στη συμβολή των οδών Λαμπτρών και Λυσιμάχου 1. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι μαθητές και το προσωπικό.

Οι Αρχές νωρίς το μεσημέρι απομάκρυναν το δοχείο με το υδροχλωρικό οξύ από την αποθήκη της πισίνας.


Για το περιστατικό επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου ενώ η απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο, πραγματοποιήθηκε από την ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Κώστας Στάμου
168 ΣΧΟΛΙΑ

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