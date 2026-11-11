Στο νοσοκομείο μαθητές και εργαζόμενοι από αναθυμιάσεις χημικών στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί

«Υπήρξε οσμή, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα» είπε ο ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης - Υπήρξαν αναθυμιάσεις κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην πισίνα του σχολείου - Απομακρύνθηκε το δοχείο με το υδροχλωρικό οξύ