Δείτε τα μέλη συμμορίας που εξαπατούσαν ηλικιωμένους σε όλη την Ελλάδα, πάνω από €700.000 η λεία τους
Δείτε τα μέλη συμμορίας που εξαπατούσαν ηλικιωμένους σε όλη την Ελλάδα, πάνω από €700.000 η λεία τους
Είχαν συγκροτήσει δύο εγκληματικές οργανώσεις και μία συμμορία και παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές - Η Αστυνομία εξάρθρωσε τις οργανώσεις μετά από επιχειρήσεις στις 29 Οκτωβρίου
Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛΑΣ τα στοιχεία κι οι φωτογραφίες 18 μελών συμμορίας που βρίσκονται πίσω από απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα.
Τα άτομα αυτά είχαν συγκροτήσει δύο εγκληματικές οργανώσεις και μία συμμορία και παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές. Από τη δράση τους είχαν αποκομίσει περισσότερα από 700.000 ευρώ, ενώ οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά 39 περιπτώσεις απατών, κλοπών και αποπειρών.
Η Αστυνομία εξάρθρωσε τις οργανώσεις μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου, σε Αργολίδα, Μεσσηνία και Αττική, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν 10 βασικά μέλη των κυκλωμάτων, ηλικίας από 21 έως 39 ετών.
Τα στοιχεία των συλληφθέντων:
- ΣΤΡΑΒΑΚΟ Δημήτριο του Ιωάννη και της Χριστίνας, γεν. 10.05.1988 στην Καλαμάτα
- ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Παντελεήμων αγνώστου πατρός και της Ελένης, γεν. 09.05.1992, στην Καλαμάτα
- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Ιωάννη αγνώστου πατρός και της Παρασκευής, γεν. 28.12.1990, στην Κάλυμνο
Τα άτομα αυτά είχαν συγκροτήσει δύο εγκληματικές οργανώσεις και μία συμμορία και παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές. Από τη δράση τους είχαν αποκομίσει περισσότερα από 700.000 ευρώ, ενώ οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά 39 περιπτώσεις απατών, κλοπών και αποπειρών.
Η Αστυνομία εξάρθρωσε τις οργανώσεις μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου, σε Αργολίδα, Μεσσηνία και Αττική, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν 10 βασικά μέλη των κυκλωμάτων, ηλικίας από 21 έως 39 ετών.
Τα στοιχεία των συλληφθέντων:
- ΣΤΡΑΒΑΚΟ Δημήτριο του Ιωάννη και της Χριστίνας, γεν. 10.05.1988 στην Καλαμάτα
- ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Παντελεήμων αγνώστου πατρός και της Ελένης, γεν. 09.05.1992, στην Καλαμάτα
- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Ιωάννη αγνώστου πατρός και της Παρασκευής, γεν. 28.12.1990, στην Κάλυμνο
- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Θεόδωρο του Νικολάου και της Νικολέττας, γεν. 08.07.1992, στο Άργος
- ΜΟΣΧΟ Μάριο του Δημοσθένη και της Φρειδερίκης, γεν. 13.12.1987, στην Αθήνα
- ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χρήστος του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, γεν. 20.02.2001, στο Ναύπλιο
- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Διονύσιος του Νικολάου και της Νίκης, γεν.22.08.1993 στην Τρίπολη
- ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου και της Αικατερίνης, γεν. 03.06.2005 στο Άργος
- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεν. 11.10.2001 στην Καλαμάτα
(επ) MUSHTAQ (ον) TEHSEEN του MUSHTAQ και της KOUSAR BIBI, γεν. 10.09.2003 στο Πακιστάν
Τα στοιχεία των μη συλληφθέντων:
- ΚΑΛΥΒΑ Κωνσταντίνο αγνώστου πατρός και της Κρυσταλένιας, γεν. 07.11.2002, στην Τρίπολη
- (επ) HUSSAIN (ον) IJAZ του NAWAZ και της BIBI, γεν. 01.01.1978, στο Πακιστάν
- ΛΕΝΤΕΡΗΣ Θρασύβουλος του Βασιλείου και της Αγάπης, γεν. 24.12.1957, στο Παναρίτι Αργολίδας
- ΛΕΓΓΕΡΗ Σοφία αγνώστου πατρός και της Άννας, γεν. 03.09.2005, στο Άργος
- ΛΕΝΤΕΡΗ Φρειδερίκη του Θρασύβουλου και της Μαρίας, γεν. 11.11.1991, στο Άργος
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα του Νικολάου και της Μαρίας, γεν. 24.10.1996, στην Καλαμάτα
- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Παρασκευή του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεν. 19.02.1976, στο Άργος
- ΜΟΣΧΟΣ Χρήστος αγνώστου πατρός και της Σοφίας, γεν. 29.11.2004, στο Ναύπλιο
Πώς λειτουργούσανΣύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, οι κατηγορούμενοι είχαν αναπτύξει οργανωμένο μηχανισμό τηλεφωνικής εξαπάτησης, με συγκεκριμένους ρόλους και διαφορετικά κέντρα επιχειρήσεων.
Οι δράστες επικοινωνούσαν με ανυποψίαστους πολίτες και, ανάλογα με την περίπτωση, παρουσιάζονταν ως εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές. Χρησιμοποιώντας ψευδείς ισχυρισμούς, επιχειρούσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους και να τα πείσουν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα.
Η δράση των τριών κυκλωμάτων εκτεινόταν σε Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία και άλλες περιοχές της χώρας, με τις πρώτες καταγεγραμμένες πράξεις να χρονολογούνται από τον Μάρτιο του 2026.
Το κύκλωμα της Κορινθίας με λεία σχεδόν 483.000 ευρώΗ πρώτη εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τηλεφωνικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας και δραστηριοποιήθηκε από τις 30 Μαΐου έως τις 16 Οκτωβρίου 2026. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 10 άτομα ως εμπλεκόμενους, από τους οποίους συνελήφθησαν πέντε.
Στο συγκεκριμένο κύκλωμα αποδίδονται τουλάχιστον 25 αξιόποινες πράξεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε 482.766 ευρώ.
Νέα Κίος: Οκτώ εμπλεκόμενοι και λεία 210.150 ευρώΗ δεύτερη οργάνωση είχε εγκαταστήσει το τηλεφωνικό της κέντρο στην περιοχή της Νέας Κίου Αργολίδας και φέρεται να έδρασε από τις 22 Μαρτίου έως τις 8 Οκτωβρίου.
Στην υπόθεση ταυτοποιήθηκαν έξι ημεδαποί και δύο αλλοδαποί, ενώ εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον 11 περιπτώσεις εξαπάτησης και κλοπών.
Η συνολική λεία της συγκεκριμένης ομάδας ανέρχεται σε 210.150 ευρώ.
Ζεφύρι: Τρίτο κύκλωμα με λεία άνω των 15.000 ευρώΗ τρίτη ομάδα είχε ως βάση το Ζεφύρι Αττικής και δραστηριοποιήθηκε για μικρότερο χρονικό διάστημα, από τις 19 έως τις 26 Αυγούστου 2026.
Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τρία μέλη, όλα ημεδαπούς, και εξιχνίασαν τουλάχιστον τρεις αξιόποινες πράξεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στη συμμορία ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.
Κατά τις ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και αυτοκίνητα των εμπλεκομένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- 39 συσκευές κινητών τηλεφώνων.
- 33 τηλεφωνικές συνδέσεις.
- Εννέα οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης.
- Πλήθος κοσμημάτων και άλλων τιμαλφών αντικειμένων.
- Ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας μη λειτουργικών οχημάτων.
Τα ευρήματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προανάκρισης, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες, κατά περίπτωση.
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