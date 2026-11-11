Δείτε τα μέλη συμμορίας που εξαπατούσαν ηλικιωμένους σε όλη την Ελλάδα, πάνω από €700.000 η λεία τους

Πώς λειτουργούσαν

Το κύκλωμα της Κορινθίας με λεία σχεδόν 483.000 ευρώ

Νέα Κίος: Οκτώ εμπλεκόμενοι και λεία 210.150 ευρώ

Ζεφύρι: Τρίτο κύκλωμα με λεία άνω των 15.000 ευρώ

- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Θεόδωρο του Νικολάου και της Νικολέττας, γεν. 08.07.1992, στο Άργος- ΜΟΣΧΟ Μάριο του Δημοσθένη και της Φρειδερίκης, γεν. 13.12.1987, στην Αθήνα- ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χρήστος του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, γεν. 20.02.2001, στο Ναύπλιο- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Διονύσιος του Νικολάου και της Νίκης, γεν.22.08.1993 στην Τρίπολη- ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου και της Αικατερίνης, γεν. 03.06.2005 στο Άργος- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεν. 11.10.2001 στην Καλαμάτα(επ) MUSHTAQ (ον) TEHSEEN του MUSHTAQ και της KOUSAR BIBI, γεν. 10.09.2003 στο Πακιστάν- ΚΑΛΥΒΑ Κωνσταντίνο αγνώστου πατρός και της Κρυσταλένιας, γεν. 07.11.2002, στην Τρίπολη- (επ) HUSSAIN (ον) IJAZ του NAWAZ και της BIBI, γεν. 01.01.1978, στο Πακιστάν- ΛΕΝΤΕΡΗΣ Θρασύβουλος του Βασιλείου και της Αγάπης, γεν. 24.12.1957, στο Παναρίτι Αργολίδας- ΛΕΓΓΕΡΗ Σοφία αγνώστου πατρός και της Άννας, γεν. 03.09.2005, στο Άργος- ΛΕΝΤΕΡΗ Φρειδερίκη του Θρασύβουλου και της Μαρίας, γεν. 11.11.1991, στο Άργος- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα του Νικολάου και της Μαρίας, γεν. 24.10.1996, στην Καλαμάτα- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Παρασκευή του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεν. 19.02.1976, στο Άργος- ΜΟΣΧΟΣ Χρήστος αγνώστου πατρός και της Σοφίας, γεν. 29.11.2004, στο ΝαύπλιοΣύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, οι κατηγορούμενοι είχαν αναπτύξει οργανωμένο μηχανισμό τηλεφωνικής εξαπάτησης, με συγκεκριμένους ρόλους και διαφορετικά κέντρα επιχειρήσεων.Οι δράστες επικοινωνούσαν με ανυποψίαστους πολίτες και, ανάλογα με την περίπτωση, παρουσιάζονταν ως εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές. Χρησιμοποιώντας ψευδείς ισχυρισμούς, επιχειρούσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους και να τα πείσουν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα.Η δράση των τριών κυκλωμάτων εκτεινόταν σε Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία και άλλες περιοχές της χώρας, με τις πρώτες καταγεγραμμένες πράξεις να χρονολογούνται από τον Μάρτιο του 2026.Η πρώτη εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τηλεφωνικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας και δραστηριοποιήθηκε από τις 30 Μαΐου έως τις 16 Οκτωβρίου 2026. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 10 άτομα ως εμπλεκόμενους, από τους οποίους συνελήφθησαν πέντε.Στο συγκεκριμένο κύκλωμα αποδίδονται τουλάχιστον 25 αξιόποινες πράξεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε 482.766 ευρώ.Η δεύτερη οργάνωση είχε εγκαταστήσει το τηλεφωνικό της κέντρο στην περιοχή της Νέας Κίου Αργολίδας και φέρεται να έδρασε από τις 22 Μαρτίου έως τις 8 Οκτωβρίου.Στην υπόθεση ταυτοποιήθηκαν έξι ημεδαποί και δύο αλλοδαποί, ενώ εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον 11 περιπτώσεις εξαπάτησης και κλοπών.Η συνολική λεία της συγκεκριμένης ομάδας ανέρχεται σε 210.150 ευρώ.Η τρίτη ομάδα είχε ως βάση το Ζεφύρι Αττικής και δραστηριοποιήθηκε για μικρότερο χρονικό διάστημα, από τις 19 έως τις 26 Αυγούστου 2026.Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τρία μέλη, όλα ημεδαπούς, και εξιχνίασαν τουλάχιστον τρεις αξιόποινες πράξεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στη συμμορία ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.Κατά τις ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και αυτοκίνητα των εμπλεκομένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:- 39 συσκευές κινητών τηλεφώνων.- 33 τηλεφωνικές συνδέσεις.- Εννέα οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης.- Πλήθος κοσμημάτων και άλλων τιμαλφών αντικειμένων.- Ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας μη λειτουργικών οχημάτων.Τα ευρήματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προανάκρισης, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις.Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες, κατά περίπτωση.