Ο Γκουαρδιόλα πρώτος στόχος για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στη θέση του Ποτσετίνο
Ο Γκουαρδιόλα πρώτος στόχος για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στη θέση του Ποτσετίνο
Ο Καταλανός τεχνικός βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας για τους Αμερικάνους όταν θα κλείσει η συμφωνία του Ποτσετίνο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Για το κόλπο γκρόσο θα πάει η ομοσπονδία των ΗΠΑ όταν θα επικυρωθεί η συμφωνία του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Πρώτος στόχος των Αμερικανών για τη θέση του προπονητή στην εθνική τους ομάδα είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Αυτό αναφέρουν οι «Times», με τον 55χρονο Καταλανό να είναι εκτός τεσσάρων γραμμών μετά την αποχώρησή του από την Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν 2025-26.
Δεδομένα για να δελεάσουν τον Γκουαρδιόλα, οι Αμερικάνοι θα προσφέρουν ένα απόλυτα ελκυστικό πρότζεκτ και μεγάλο συμβόλαιο. Στο θέμα αναφέρεται πάντως πως πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.
Πρώτος στόχος των Αμερικανών για τη θέση του προπονητή στην εθνική τους ομάδα είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Αυτό αναφέρουν οι «Times», με τον 55χρονο Καταλανό να είναι εκτός τεσσάρων γραμμών μετά την αποχώρησή του από την Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν 2025-26.
Δεδομένα για να δελεάσουν τον Γκουαρδιόλα, οι Αμερικάνοι θα προσφέρουν ένα απόλυτα ελκυστικό πρότζεκτ και μεγάλο συμβόλαιο. Στο θέμα αναφέρεται πάντως πως πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.
🚨🇺🇸 Sources: U.S. Soccer is expected to make Pep Guardiola a top target to become next USMNT head coach. Obviously the pursuit would not be straightforward nor easy. But likely to start with call to Pep. w/ @PaulTenorio @HenryBushnell https://t.co/zHaggH9J7i— Tom Bogert (@tombogert) November 11, 2026
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