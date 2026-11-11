Ο Γκουαρδιόλα πρώτος στόχος για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στη θέση του Ποτσετίνο
SPORTS
Πεπ Γκουαρδιόλα Μαουρίτσιο Ποτσετίνο Εθνική ΗΠΑ

Ο Γκουαρδιόλα πρώτος στόχος για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στη θέση του Ποτσετίνο

Ο Καταλανός τεχνικός βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας για τους Αμερικάνους όταν θα κλείσει η συμφωνία του Ποτσετίνο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Γκουαρδιόλα πρώτος στόχος για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στη θέση του Ποτσετίνο
Για το κόλπο γκρόσο θα πάει η ομοσπονδία των ΗΠΑ όταν θα επικυρωθεί η συμφωνία του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 

Πρώτος στόχος των Αμερικανών για τη θέση του προπονητή στην εθνική τους ομάδα είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Αυτό αναφέρουν οι «Times», με τον 55χρονο Καταλανό να είναι εκτός τεσσάρων γραμμών μετά την αποχώρησή του από την Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν 2025-26. 

Δεδομένα για να δελεάσουν τον Γκουαρδιόλα, οι Αμερικάνοι θα προσφέρουν ένα απόλυτα ελκυστικό πρότζεκτ και μεγάλο συμβόλαιο. Στο θέμα αναφέρεται πάντως πως πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. 

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης