Περιστέρι - Βαρέζε: Τρομακτική πτώση του Ρένφρο με το κεφάλι στο παρκέ, βίντεο
SPORTS
Βαρέζε Περιστέρι Νέιτ Ρένφρο

Περιστέρι - Βαρέζε: Τρομακτική πτώση του Ρένφρο με το κεφάλι στο παρκέ, βίντεο

Ο Νέιτ Ρένφρο έπεσε άτσαλα στο παρκέ και «πάγωσε» τους πάντες στο «Ανδρέας Παπανδρέου» - Σηκώθηκε και χειροκροτήθηκε από τον κόσμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Περιστέρι - Βαρέζε: Τρομακτική πτώση του Ρένφρο με το κεφάλι στο παρκέ, βίντεο
Το Περιστέρι υποδέχθηκε τη Βαρέζε και για λίγο «πάγωσε» ο χρόνος 2:27 πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου, όταν ο Νέιτ Ρένφρο έπεσε με τρομακτικό τρόπο στο παρκέ χτυπώντας το κεφάλι του.

Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου μπερδεύτηκε στα πόδια του Χατζηδάκη και προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ χτυπώντας με το κεφάλι.

Το γήπεδο «πάγωσε», ο κόσμος χειροκρότησε και τελικά ο παίκτης σηκώθηκε και υποβασταζόμενος πήγε στα αποδυτήρια.

Περιστέρι - Βαρέζε: Τρομακτική πτώση του Ρένφρο με το κεφάλι στο παρκέ, βίντεο
Περιστέρι - Βαρέζε: Τρομακτική πτώση του Ρένφρο με το κεφάλι στο παρκέ, βίντεο
Περιστέρι - Βαρέζε: Τρομακτική πτώση του Ρένφρο με το κεφάλι στο παρκέ, βίντεο
Περιστέρι - Βαρέζε: Τρομακτική πτώση του Ρένφρο με το κεφάλι στο παρκέ, βίντεο


Ο  παίκτης του Γιάννη Καστρίτη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι έχει τραύμα στο πηγούνι και μια ελαφριά διάσειση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι και ο Βασίλης Ξανθόπουλος ανησύχησε για την κατάστασή του και τον χειροκρότησε όταν διαπίστωσε πως είναι καλά.
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