Βίσση - Καρβέλας: Τα νέα τραγούδια, η Νέα Υόρκη και οι τίτλοι τέλους

Αθήνα-Νέα Υόρκη

Αυτό βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα του ρεπερτορίου σε ότι αφορά τις μελλοντικές της εμφανίσεις στο «Arena» και στις επόμενες συναυλίες της, αφού αν δεν βρεθεί λύση για τις μεγάλες της επιτυχίες με την υπογραφή Καρβέλα, υπάρχει πρόβλημα.Προς το παρόν φέρεται να έχει επιλέξει κάποια νέα τραγούδια άλλων συνθετών, τα οποία ηχογραφεί αυτό το διάστημα, αφού πρέπει να έχει νέα ολοκληρωμένη δουλειά για την επόμενη σεζόν στο «Arena».Σύμφωνα με τα όσα ελάχιστα διαρρέουν ο καινούργιος δίσκος της απόλυτης θα είναι πολυσυλλεκτικός και θα περιλαμβάνει τραγούδια διάφορων δημιουργών, τα ονόματα των οποίων προς το παρόν δεν ανακοινώνονται.Εκτός από την Αθήνα ηχογραφήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις πληροφορίες και σε στούντιο της Νέας Υόρκης με Αμερικανούς παραγωγούς που θα κληθούν να δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω στην νέα δουλειά της Άννας.Μια δουλειά που θα βάλει οριστικά τους τίτλους τέλους στο δισκογραφικό παρελθόν της, που ήταν άρρηκτα δεμένο με τον μέχρι πρότινος μουσικό μέντορά της, Νίκο Καρβέλα.