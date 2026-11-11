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Πέθανε στα 81 του χρόνια ο Σούλης Καραγιαννίδης, ο θρυλικός ιδιοκτήτης των ντισκοτέκ Boom Boom και Victoria
Πέθανε στα 81 του χρόνια ο Σούλης Καραγιαννίδης, ο θρυλικός ιδιοκτήτης των ντισκοτέκ Boom Boom και Victoria
Ο άνθρωπος που σημάδεψε τη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας τη δεκαετία του ’80 – Τα μαγαζιά του έγιναν στέκια για γενιές νέων, ενώ σχεδίαζε να επαναλειτουργήσει τη θρυλική Boom Boom
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, το απόγευμα της Τρίτης (10/11), ο Σούλης Καραγιαννίδης, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της αθηναϊκής νυχτερινής διασκέδασης, που συνέδεσε το όνομά του με τις θρυλικές ντισκοτέκ Boom Boom και Victoria, οι οποίες γνώρισαν μεγάλες δόξες τη δεκαετία του 1980.
Ο Αθανάσιος Καραγιαννίδης, γνωστός σε όλους ως «Σούλης», υπήρξε ο άνθρωπος πίσω από δύο από τα δημοφιλέστερα στέκια της εποχής, τα οποία φιλοξένησαν διαφορετικά μουσικά κοινά και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας και του Πειραιά.
Τον θάνατό του γνωστοποίησε η οικογένειά του με ανάρτηση στο Facebook, αναφέροντας: «Η οικογένεια Καραγιαννίδη σας ενημερώνει με λύπη της, πως ο Αθανάσιος (Σούλης) απεβίωσε σήμερα το απόγευμα. Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ώρα 11:00 στο κοιμητήριο Νέας Σμύρνης».
Το όνομα του Σούλη Καραγιαννίδη είχε ταυτιστεί με τη διασκέδαση μιας ολόκληρης γενιάς. Η Boom Boom, που ξεκίνησε τη διαδρομή της το 1970, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά στέκια της εποχής, ενώ η Victoria στο Περιβολάκι της Νίκαιας αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της ροκ και της heavy metal μουσικής.
Τα δύο καταστήματα προσέλκυαν διαφορετικά μουσικά κοινά, με τη ντίσκο να κυριαρχεί στο ένα και τους ροκάδες και χεβιμεταλάδες να βρίσκουν το δικό τους στέκι στο άλλο.
Ιδιαίτερα η Victoria απέκτησε ξεχωριστή φήμη, καθώς στο υπόγειό της φιλοξενήθηκαν μεγάλα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1980. Πολλοί καλλιτέχνες της hard rock και της metal σκηνής που επισκέπτονταν την Ελλάδα για συναυλίες περνούσαν από το μαγαζί, δίνοντας στους θαμώνες την ευκαιρία να τους συναντήσουν από κοντά, πολύ πριν καθιερωθούν οι οργανωμένες εκδηλώσεις γνωριμίας καλλιτεχνών με τους θαυμαστές τους.
Με το πέρασμα των χρόνων, τα ιστορικά καταστήματα έκλεισαν, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. O Σούλης Καραγιαννίδης δεν είχε εγκαταλείψει την αγάπη του για τη νυχτερινή διασκέδαση. Μάλιστα, το 2025 αναζητούσε νέο χώρο για να στεγάσει και πάλι τη θρυλική Boom Boom, επιδιώκοντας να δώσει νέα ζωή στο εγχείρημα που είχε σημαδέψει την επαγγελματική του πορεία. Tο σχέδιο αυτό, ωστόσο, δεν πρόλαβε να το πραγματοποιήσει.
Όσοι τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο φιλόξενο και ιδιαίτερα αγαπητό, που δεν περιοριζόταν στον ρόλο του επιχειρηματία, αλλά υποδεχόταν προσωπικά τους θαμώνες, δημιουργώντας μια οικεία ατμόσφαιρα στα καταστήματά του.
Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδρομής άρρηκτα συνδεδεμένης με τη μουσική και τη διασκέδαση των δεκαετιών του 1970 και του 1980, όταν οι ντισκοτέκ και τα ροκ κλαμπ αποτελούσαν βασικά σημεία συνάντησης της νεολαίας.
Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης.
Ο Αθανάσιος Καραγιαννίδης, γνωστός σε όλους ως «Σούλης», υπήρξε ο άνθρωπος πίσω από δύο από τα δημοφιλέστερα στέκια της εποχής, τα οποία φιλοξένησαν διαφορετικά μουσικά κοινά και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας και του Πειραιά.
Τον θάνατό του γνωστοποίησε η οικογένειά του με ανάρτηση στο Facebook, αναφέροντας: «Η οικογένεια Καραγιαννίδη σας ενημερώνει με λύπη της, πως ο Αθανάσιος (Σούλης) απεβίωσε σήμερα το απόγευμα. Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ώρα 11:00 στο κοιμητήριο Νέας Σμύρνης».
Το όνομα του Σούλη Καραγιαννίδη είχε ταυτιστεί με τη διασκέδαση μιας ολόκληρης γενιάς. Η Boom Boom, που ξεκίνησε τη διαδρομή της το 1970, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά στέκια της εποχής, ενώ η Victoria στο Περιβολάκι της Νίκαιας αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της ροκ και της heavy metal μουσικής.
Η Boom Boom και η Victoria που άφησαν εποχή
Τα δύο καταστήματα προσέλκυαν διαφορετικά μουσικά κοινά, με τη ντίσκο να κυριαρχεί στο ένα και τους ροκάδες και χεβιμεταλάδες να βρίσκουν το δικό τους στέκι στο άλλο.
Ιδιαίτερα η Victoria απέκτησε ξεχωριστή φήμη, καθώς στο υπόγειό της φιλοξενήθηκαν μεγάλα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1980. Πολλοί καλλιτέχνες της hard rock και της metal σκηνής που επισκέπτονταν την Ελλάδα για συναυλίες περνούσαν από το μαγαζί, δίνοντας στους θαμώνες την ευκαιρία να τους συναντήσουν από κοντά, πολύ πριν καθιερωθούν οι οργανωμένες εκδηλώσεις γνωριμίας καλλιτεχνών με τους θαυμαστές τους.
Με το πέρασμα των χρόνων, τα ιστορικά καταστήματα έκλεισαν, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. O Σούλης Καραγιαννίδης δεν είχε εγκαταλείψει την αγάπη του για τη νυχτερινή διασκέδαση. Μάλιστα, το 2025 αναζητούσε νέο χώρο για να στεγάσει και πάλι τη θρυλική Boom Boom, επιδιώκοντας να δώσει νέα ζωή στο εγχείρημα που είχε σημαδέψει την επαγγελματική του πορεία. Tο σχέδιο αυτό, ωστόσο, δεν πρόλαβε να το πραγματοποιήσει.
Όσοι τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο φιλόξενο και ιδιαίτερα αγαπητό, που δεν περιοριζόταν στον ρόλο του επιχειρηματία, αλλά υποδεχόταν προσωπικά τους θαμώνες, δημιουργώντας μια οικεία ατμόσφαιρα στα καταστήματά του.
Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδρομής άρρηκτα συνδεδεμένης με τη μουσική και τη διασκέδαση των δεκαετιών του 1970 και του 1980, όταν οι ντισκοτέκ και τα ροκ κλαμπ αποτελούσαν βασικά σημεία συνάντησης της νεολαίας.
Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης.
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