«Χαραγμένο στην καρδιά»: Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο με την εξέλιξη του τριφυλλιού στη φανέλα της ομάδας
SPORTS
Παναθηναϊκός Βίντεο

«Χαραγμένο στην καρδιά»: Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο με την εξέλιξη του τριφυλλιού στη φανέλα της ομάδας

Η πορεία του σήματος της ομάδας πάνω στις φανέλες δεκαετίες πίσω έως και πρόσφατα ήταν το μήνυμα που ήθελε να περάσει το βίντεο

«Χαραγμένο στην καρδιά»: Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο με την εξέλιξη του τριφυλλιού στη φανέλα της ομάδας
6 ΣΧΟΛΙΑ
«Χαραγμένο στην καρδιά». Αυτό ήταν το μήνυμα του Παναθηναϊκού σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media και στο οποίο έδειχνε την πορεία του τριφυλλιού πάνω στη φανέλα. 

Πως ήταν δηλαδή δεκαετίες πίσω έως και πιο πρόσφατα, σε μια κίνηση για να φέρει αναμνήσεις στον κόσμο των πρασίνων. 

Στο βίντεο φαίνεται πως ήταν σχεδιασμένο το τριφύλλι πάνω στις φανέλες του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια των ετών. Συνοδεύεται από το έτος 1919 και το σήμα του άπειρου. 


6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης