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«Χαραγμένο στην καρδιά»: Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο με την εξέλιξη του τριφυλλιού στη φανέλα της ομάδας
«Χαραγμένο στην καρδιά»: Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο με την εξέλιξη του τριφυλλιού στη φανέλα της ομάδας
Η πορεία του σήματος της ομάδας πάνω στις φανέλες δεκαετίες πίσω έως και πρόσφατα ήταν το μήνυμα που ήθελε να περάσει το βίντεο
«Χαραγμένο στην καρδιά». Αυτό ήταν το μήνυμα του Παναθηναϊκού σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media και στο οποίο έδειχνε την πορεία του τριφυλλιού πάνω στη φανέλα.
Πως ήταν δηλαδή δεκαετίες πίσω έως και πιο πρόσφατα, σε μια κίνηση για να φέρει αναμνήσεις στον κόσμο των πρασίνων.
Στο βίντεο φαίνεται πως ήταν σχεδιασμένο το τριφύλλι πάνω στις φανέλες του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια των ετών. Συνοδεύεται από το έτος 1919 και το σήμα του άπειρου.
Πως ήταν δηλαδή δεκαετίες πίσω έως και πιο πρόσφατα, σε μια κίνηση για να φέρει αναμνήσεις στον κόσμο των πρασίνων.
Στο βίντεο φαίνεται πως ήταν σχεδιασμένο το τριφύλλι πάνω στις φανέλες του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια των ετών. Συνοδεύεται από το έτος 1919 και το σήμα του άπειρου.
Χαραγμένο στην Καρδιά 1919 - ♾️ #Panathinaikos #PAOFC https://t.co/22qKAWLDmR— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 11, 2026
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