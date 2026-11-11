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Η σκέψη του Αλμέιδα για παραίτηση από τη Μοντερέι λόγω… κατασκόπων
Η σκέψη του Αλμέιδα για παραίτηση από τη Μοντερέι λόγω… κατασκόπων
«Κατάσκοποι» και διαρροές έχουν φέρει στα όρια του τον Ματίας Αλμέιδα που εξέτασε το ενδεχόμενο παραίτησης
Δεν διανύει και την καλύτερη του περίοδο στη Μοντερέι ο Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από το Μεξικό ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο της παραίτησης. Το θέμα, ωστόσο δεν έχει να κάνει με την κακή πορεία της ομάδας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η διοίκηση της ομάδας στηρίζει τον Αλμέιδα παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και φυσικά δεν έχει και θετικά αποτελέσματα. Το ζήτημα έχει προκύψει κυρίως λόγω της απογοήτευσης του προπονητή, ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχουν κατάσκοποι στα αποδυτήρια.
Ο Ματίας Αλμέιδα πιστεύει πως υπάρχουν άτομα εντός του ποδοσφαιρικού τμήματος που διαρρέουν πληροφορίες για τον σχεδιασμό ενός αγώνα. Η Μοντερέι έχει σε εκκρεμότητα τον αγώνα με την Κερετάρο και διεκδικεί μία θέση στα πλέι οφ. Η διοίκηση μίλησε μαζί του και του ξεκαθάρισε ότι τον στηρίζει και πως θέλει απλά την είσοδο στα πλέι οφ και φυσικά να εξαντλήσει το τριετές συμβόλαιο του.
Από την πλευρά του συμφώνησε με τη διοίκηση να παραμείνει στον πάγκο της, αλλά σχεδιάζει σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό της ομάδας. Για τον Αλμέιδα όλο το κακό οφείλεται στη διαρροή πληροφοριών. Το πρώτο που εξετάζει να αλλάξει είναι το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από τα αποδυτήρια. Θέλει μεγαλύτερη πειθαρχία στην ομάδα και στόχος είναι να αποτρέψει τη διαρροή πληροφοριών. Ο ίδιος πιστεύει πως οι αντίπαλοι γνωρίζουν εκ των προτέρων πως θα παίξει.
Η στήριξη της διοίκησης είναι δεδομένη, αλλά ο Αλμέιδα ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί και θέλει να αλλάξει αρκετά πράγματα. Ήδη έχει ζητήσει την απομάκρυνση τεσσάρων παικτών θεωρώντας ότι έχουν ευθύνη για τις διαρροές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η διοίκηση της ομάδας στηρίζει τον Αλμέιδα παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και φυσικά δεν έχει και θετικά αποτελέσματα. Το ζήτημα έχει προκύψει κυρίως λόγω της απογοήτευσης του προπονητή, ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχουν κατάσκοποι στα αποδυτήρια.
Ο Ματίας Αλμέιδα πιστεύει πως υπάρχουν άτομα εντός του ποδοσφαιρικού τμήματος που διαρρέουν πληροφορίες για τον σχεδιασμό ενός αγώνα. Η Μοντερέι έχει σε εκκρεμότητα τον αγώνα με την Κερετάρο και διεκδικεί μία θέση στα πλέι οφ. Η διοίκηση μίλησε μαζί του και του ξεκαθάρισε ότι τον στηρίζει και πως θέλει απλά την είσοδο στα πλέι οφ και φυσικά να εξαντλήσει το τριετές συμβόλαιο του.
Από την πλευρά του συμφώνησε με τη διοίκηση να παραμείνει στον πάγκο της, αλλά σχεδιάζει σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό της ομάδας. Για τον Αλμέιδα όλο το κακό οφείλεται στη διαρροή πληροφοριών. Το πρώτο που εξετάζει να αλλάξει είναι το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από τα αποδυτήρια. Θέλει μεγαλύτερη πειθαρχία στην ομάδα και στόχος είναι να αποτρέψει τη διαρροή πληροφοριών. Ο ίδιος πιστεύει πως οι αντίπαλοι γνωρίζουν εκ των προτέρων πως θα παίξει.
Η στήριξη της διοίκησης είναι δεδομένη, αλλά ο Αλμέιδα ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί και θέλει να αλλάξει αρκετά πράγματα. Ήδη έχει ζητήσει την απομάκρυνση τεσσάρων παικτών θεωρώντας ότι έχουν ευθύνη για τις διαρροές.
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