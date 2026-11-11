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Παραμένει αμφίβολος ο Κουρμπέλης για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία
Παραμένει αμφίβολος ο Κουρμπέλης για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν συμμετείχε ούτε στην προπόνηση της Τετάρτης (11/11) και παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία
Η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας επί ελληνικού εδάφους ολοκληρώθηκε με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να παραμένει ερωτηματικό ενώ του αγώνα με την Ολλανδία. Και σήμερα (11/11) ο διεθνής μέσος δεν προπονήθηκε σε κανονικούς ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα. Έτσι η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τους «οράνιε» παραμένει αμφίβολη και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή.
Τον Κουρμπέλη τον ταλαιπωρεί ένα διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και το ιατρικό επιτελείο αξιολογεί καθημερινά την κατάσταση του. Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή η συμμετοχή του στον αγώνα της Ελλάδας με την Ολλανδία παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη και δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα στον ομοσπονδιακό προπονητή.
Εφόσον τελικά δεν καταφέρει να παίξει οι λύσεις είναι περιορισμένες, αφού ο Ζαφείρης είναι τιμωρημένος και ο Μουζακίτης έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Ελπίδων. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα για την Ελλάδα, η οποία το πρωί της Πέμπτης (12/11) αναχωρεί για την Ολλανδία.
Στο μεταξύ στην προπόνηση της Τετάρτης το παρών στις εγκαταστάσεις του Ρέντη έδωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας. Μάκης Γκαγκάτσης θέλοντας να δείξει ότι βρίσκεται δίπλα στους διεθνείς.
Τον Κουρμπέλη τον ταλαιπωρεί ένα διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και το ιατρικό επιτελείο αξιολογεί καθημερινά την κατάσταση του. Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή η συμμετοχή του στον αγώνα της Ελλάδας με την Ολλανδία παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη και δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα στον ομοσπονδιακό προπονητή.
Εφόσον τελικά δεν καταφέρει να παίξει οι λύσεις είναι περιορισμένες, αφού ο Ζαφείρης είναι τιμωρημένος και ο Μουζακίτης έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Ελπίδων. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα για την Ελλάδα, η οποία το πρωί της Πέμπτης (12/11) αναχωρεί για την Ολλανδία.
Στο μεταξύ στην προπόνηση της Τετάρτης το παρών στις εγκαταστάσεις του Ρέντη έδωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας. Μάκης Γκαγκάτσης θέλοντας να δείξει ότι βρίσκεται δίπλα στους διεθνείς.
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