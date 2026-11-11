Επίθεση Μπλάτερ σε Ινφαντίνο: Είναι δικτάτορας, ίσως θα έπρεπε να τον στείλουν σε ψυχιατρική κλινική
SPORTS
Σεπ Μπλάτερ Τζιάνι Ινφαντίνο FIFA

Επίθεση Μπλάτερ σε Ινφαντίνο: Είναι δικτάτορας, ίσως θα έπρεπε να τον στείλουν σε ψυχιατρική κλινική

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA σημείωσε ότι η παγκόσμια ομοσπονδία υποφέρει από τον Ινφαντίνο

Επίθεση Μπλάτερ σε Ινφαντίνο: Είναι δικτάτορας, ίσως θα έπρεπε να τον στείλουν σε ψυχιατρική κλινική
Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο την Τετάρτη (11/11), εκτιμώντας πως ο νυν επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας «...χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια».

Αυτό δήλωσε ο 90χρονος Ελβετός σε συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel», χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον συμπατριώτη του ως «δικτάτορα».



Ο Μπλάτερ άσκησε κριτική στην απόφαση του Ινφαντίνο να θεσπίσει ένα βραβείο ειρήνης της FIFA, το οποίο απονεμήθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη το περασμένο καλοκαίρι στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Παράλληλα, επέκρινε τα σχέδια του Ινφαντίνο για την πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων της διοργάνωσης μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Μία πρόταση που τελικά αποσύρθηκε, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε.

«Η FIFA υποφέρει. Αυτή τη στιγμή διοικείται από έναν άνθρωπο που έχει χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα», δήλωσε ο Μπλάτερ.

Και συνέχισε με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον διάδοχό του στην προεδρία της FIFA: «Είναι "δικτάτορας". Άνθρωποι μέσα στη FIFA μού λένε ότι κανείς δεν επιτρέπεται να μπει μαζί του στο ασανσέρ. Είναι "άθικτος". Ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να στείλουν τον Ινφαντίνο σε ψυχιατρική κλινική».

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ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

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