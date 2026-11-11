Αινιγματικό ποστ από τον Ντόρσεϊ: «Προτιμώ να με μισείς για αυτό που είμαι, παρά να με αγαπάς για αυτό που δεν είμαι»
Αινιγματικό ποστ από τον Ντόρσεϊ: «Προτιμώ να με μισείς για αυτό που είμαι, παρά να με αγαπάς για αυτό που δεν είμαι»
Ο άσος του Ολυμπιακού λίγες ημέρες πριν λήξει η τιμωρία του, ανέβασε στα social media τις σκέψεις του αλλά και τα τρόπαια που έχει κατακτήσει με τους ερυθρόλευκους
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λίγες ημέρες πριν λήξει η τιμωρία του από τον Ολυμπιακό, (15 Νοεμβρίου) ανέβασε στα social media μερικές από τις σκέψεις του. Και όχι μόνο.
Στο ποστ του έβαλε και τους τίτλους που έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό.
«Προχωράω προς τον σκοπό μου. Τώρα σκέφτομαι πιο μεγαλόπνοα σχέδια. Έπρεπε να το χτίσω αυτό τούβλο-τούβλο. Πίστευα στον εαυτό μου πριν ακόμα μου δώσουν την ευκαιρία.
Προτιμώ να με μισείς για αυτό που είμαι, παρά να με αγαπάς για αυτό που δεν είμαι» έγραψε ο 31χρονος άσος.
Όλα αυτά και ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε εν όψει του αγώνα με την Ντουμπάι αύριο Πέμπτη (12/11, 21:15) για την Euroleague για το θέμα του Ντόρσεϊ. Ο τεχνικός του Ολυμπιακό τόνισε πως δεν είναι της παρούσης να σχολιάσει το θέμα και αποκάλυψε πως δε θα είναι στο ρόστερ για τον αυριανό αγώνα.
«Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό. Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το παιχνίδι το αυριανό, με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να αναλύσουμε τα άλλα θέματα.
Η αγορά είναι περιορισμένη. Οι καλοί παίκτες δεν φεύγουν από τις ομάδες τους. Υπάρχει ένας συνδυασμός πραγμάτων που σκεφτόμαστε. Αν πάρεις παίκτη από την Αμερική θέλει αρκετό χρόνο προσαρμογής, αν τον πάρεις από την Ευρώπη είναι δύσκολο να τον βγάλεις από την ομάδα του. Αυτό που διαπιστώνω σαν συμπέρασμα είναι ότι είναι τόσο ψηλό το επίπεδο του Ολυμπιακού και δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να μπει και να έχει αμέσως επίδραση. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσοι υπάρχουν» είπε ο Μπαρτζώκας στην ερώτηση που δέχθηκε για τον Ντόρσεϊ αλλά και για την πιθανότητα άλλης μεταγραφής της ομάδας του.
Ο Ντόρσεϊ έχει τιμωρηθεί με ένα μήνα εκτός υποχρεώσεων του Ολυμπιακού. Η ποινή επιβλήθηκε στις 15 Οκτωβρίου και θα λήξει στις 15 Νοεμβρίου. Την ημέρα δηλαδή, που ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για την Basket League.
Στο ποστ του έβαλε και τους τίτλους που έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό.
«Προχωράω προς τον σκοπό μου. Τώρα σκέφτομαι πιο μεγαλόπνοα σχέδια. Έπρεπε να το χτίσω αυτό τούβλο-τούβλο. Πίστευα στον εαυτό μου πριν ακόμα μου δώσουν την ευκαιρία.
Προτιμώ να με μισείς για αυτό που είμαι, παρά να με αγαπάς για αυτό που δεν είμαι» έγραψε ο 31χρονος άσος.
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Όλα αυτά και ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε εν όψει του αγώνα με την Ντουμπάι αύριο Πέμπτη (12/11, 21:15) για την Euroleague για το θέμα του Ντόρσεϊ. Ο τεχνικός του Ολυμπιακό τόνισε πως δεν είναι της παρούσης να σχολιάσει το θέμα και αποκάλυψε πως δε θα είναι στο ρόστερ για τον αυριανό αγώνα.
«Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό. Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το παιχνίδι το αυριανό, με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να αναλύσουμε τα άλλα θέματα.
Η αγορά είναι περιορισμένη. Οι καλοί παίκτες δεν φεύγουν από τις ομάδες τους. Υπάρχει ένας συνδυασμός πραγμάτων που σκεφτόμαστε. Αν πάρεις παίκτη από την Αμερική θέλει αρκετό χρόνο προσαρμογής, αν τον πάρεις από την Ευρώπη είναι δύσκολο να τον βγάλεις από την ομάδα του. Αυτό που διαπιστώνω σαν συμπέρασμα είναι ότι είναι τόσο ψηλό το επίπεδο του Ολυμπιακού και δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να μπει και να έχει αμέσως επίδραση. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσοι υπάρχουν» είπε ο Μπαρτζώκας στην ερώτηση που δέχθηκε για τον Ντόρσεϊ αλλά και για την πιθανότητα άλλης μεταγραφής της ομάδας του.
Ο Ντόρσεϊ έχει τιμωρηθεί με ένα μήνα εκτός υποχρεώσεων του Ολυμπιακού. Η ποινή επιβλήθηκε στις 15 Οκτωβρίου και θα λήξει στις 15 Νοεμβρίου. Την ημέρα δηλαδή, που ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για την Basket League.
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