Ο οικοδεσπότης Ερντογάν έφυγε και άφησε μόνο του τον Γκουτέρες να υποδεχτεί τον Χριστοδουλίδη στη Διάσκεψη για το Κλίμα στην Αττάλεια, δείτε βίντεο

Για «επίδειξη περιφρόνησης προς τον ΟΗΕ» έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ





Συγκεκριμένα, ενώ στην υποδοχή βρίσκονταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και ο οικοδεσπότης πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όταν έφτασε στο σημείο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, το τηλεοπτικό πλάνο εστιάζει αλλού και όταν επικεντρώνεται ξανά στον χώρο υποδοχής, διακρίνεται μόνος του ο Γκουτέρες να περιμένει τον Χριστοδουλίδη.



Ένα σκηνικό που συζητήθηκε στους κόλπους της κυπριακής κυβέρνησης, χωρίς να έχει δώσει ακόμα κάποια εξήγηση η τουρκική πλευρά, εξελίχθηκε στην Αττάλεια, κατά τη διάρκεια υποδοχής των αρχηγών κρατών στη Διάσκεψη για το Κλίμα (COP31).Συγκεκριμένα, ενώ στην υποδοχή βρίσκονταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ,και ο οικοδεσπότης πρόεδρος της Τουρκίας,όταν έφτασε στο σημείο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,, το τηλεοπτικό πλάνο εστιάζει αλλού και όταν επικεντρώνεται ξανά στον χώρο υποδοχής, διακρίνεται μόνος του ονα περιμένει τον Στα πλάνα που ακολουθούν φαίνεται ο κ. Χριστοδουλίδης να κοντοστέκεται πριν μπει στην αίθουσα και σύμφωνα με αναφορές οι διοργανωτές του ζήτησαν να περιμένει, ενώ αμέσως μετά εμφανίστηκε στις οθόνες μια μεγάλη τουρκική σημαία. Αμέσως μετά, στο σημείο της υποδοχής βρισκόταν μόνο ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε φύγει.





📍 Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides, Antalya’da düzenlenen COP31 Zirvesi alanına geldiğinde görevliler “bekleyin” uyarısı yaptı. Hemen ardından ekranlara dev Türk bayrağı yansıtıldı. Karşılama protokolünde yalnızca BM Genel Sekreteri António Guterres kaldı. Bir süre sonra Christodoulides, karşılama alanına doğru yürüdü. Guterres’in Christodoulides’e gergin bir tonda bir şeyler söylediği dikkat çekti. Rum liderin, Guterres’in sözleri üzerine yüz ifadesi değişti ve suratı asıldı. Bu anlar canlı yayınlarda dakika dakika ekranlara yansıdı. Rum medyası, ''Antalya'da sert diplomatik gerilimler yaşanıyor'' başlığını atarken; Rum Hükümet kaynakları, Erdoğan'ın karşılamada olmamasını 'Christodulides'i küçümseme işareti' olarak değerlendirdi. — Dr. Sefa Karahasan (@sefakarahasan) November 11, 2026

Οι δυο τους φαίνονται να συνομιλούν ψιθυριστά για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ποζάρουν για τις αναμνηστικές φωτογραφίες πριν ο Κύπριος πρόεδρος αποχωρήσει για το εσωτερικό του κτιρίου. Στην αμέσως επόμενη άφιξη ηγέτη, ο Ερντογάν βρίσκεται κανονικά στο πλάι του Γκουτέρες.







Σχολιάζοντας την κίνηση του Τούρκου προέδρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, χαρακτήρισε την αποχώρησή του από το σημείο υποδοχής ως «επίδειξη περιφρόνησης προς τον ΟΗΕ».



Κλείσιμο Υποδέχθηκε τον Έρχιουρμαν Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι νωρίτερα ο Ερντογάν είχε υποδεχθεί προσωπικά τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος συμμετέχει επίσης στη Σύνοδο.



Στην περίπτωση του Έρχιουρμαν, κατά την υποδοχή του από τον Τούρκο Πρόεδρο, δεν παρευρισκόταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.



Η διαφοροποίηση στη διαδικασία υποδοχής των δύο ηγετών αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης της Άγκυρας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία.



Η απουσία του Ερντογάν δεν εμπόδισε, πάντως, την επίσημη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη στις εργασίες της Συνόδου, όπου εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως αναγνωρισμένο κράτος μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Οι δυο τους φαίνονται να συνομιλούν ψιθυριστά για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ποζάρουν για τις αναμνηστικές φωτογραφίες πριν ο Κύπριος πρόεδρος αποχωρήσει για το εσωτερικό του κτιρίου. Στην αμέσως επόμενη άφιξη ηγέτη, οβρίσκεται κανονικά στο πλάι τουΣχολιάζοντας την κίνηση του Τούρκου προέδρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας,, χαρακτήρισε την αποχώρησή του από το σημείο υποδοχής ως «επίδειξη περιφρόνησης προς τον ΟΗΕ».Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι νωρίτερα ο Ερντογάν είχε υποδεχθεί προσωπικά τον Τουρκοκύπριο ηγέτηο οποίος συμμετέχει επίσης στη Σύνοδο.Στην περίπτωση του Έρχιουρμαν, κατά την υποδοχή του από τον Τούρκο Πρόεδρο, δεν παρευρισκόταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.Η διαφοροποίηση στη διαδικασία υποδοχής των δύο ηγετών αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης της Άγκυρας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία.Η απουσία του Ερντογάν δεν εμπόδισε, πάντως, την επίσημη συμμετοχή τουστις εργασίες της Συνόδου, όπου εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως αναγνωρισμένο κράτος μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το διπλωματικό παρασκήνιο Η παρουσία του Κύπριου Προέδρου στην Αττάλεια είχε προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο διπλωματικών διαβουλεύσεων, καθώς η Τουρκία είχε επιχειρήσει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να αποκλείσει τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Ηγετών.



Η Λευκωσία κινητοποιήθηκε σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυβερνήσεις κρατών μελών, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση η ισότιμη συμμετοχή κράτους μέλους της ΕΕ σε διεθνή διάσκεψη.



Τελικώς, εξασφαλίστηκε η συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος έφτασε στην Αττάλεια χθες το βράδυ, με επίσημη υποδοχή από εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών και τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα.



Το Κυπριακό στο παρασκήνιο Η παρουσία Χριστοδουλίδη και Ερντογάν στην ίδια διεθνή διάσκεψη συμπίπτει με τις νέες προσπάθειες του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.



Χθες, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την οποία συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της συνάντησης της Δευτέρας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Είχε προηγηθεί συνάντηση Γκουτέρες και Ερντογάν στην Αττάλεια, κατά την οποία συζητήθηκε επίσης το Κυπριακό.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξετάζονται τα επόμενα βήματα για τη διοργάνωση νέας τριμερούς συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.



Η κυπριακή κυβέρνηση είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ταγίπ Ερντογάν ή τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.