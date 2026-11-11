Φώτης Σεργουλόπουλος: Ήμουν ανοιχτά γκέι από πολύ μικρός, δεν χρειάστηκε να κάνω coming out στους γονείς μου

Τέλος, αναφέρθηκε στις προσωπικές του προτιμήσεις στις σχέσεις, εξηγώντας ότι η σταθερότητα και η οικειότητα δεν μειώνουν, αλλά ενισχύουν την ερωτική του διάθεση. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει βιώσει και τη μετάβαση από μια ερωτική σχέση σε μια φιλία: «Μου αρέσει η ρουτίνα, η συνήθεια, η διάρκεια, η οικειότητα μου δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη ερωτική διάθεση. Εμένα η ρουτίνα με φτιάχνει. Όταν τελειώνει μία σχέση μπορεί να γίνει φιλία, μου έχει συμβεί».