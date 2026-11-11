Φώτης Σεργουλόπουλος: Ήμουν ανοιχτά γκέι από πολύ μικρός, δεν χρειάστηκε να κάνω coming out στους γονείς μου
Φώτης Σεργουλόπουλος: Ήμουν ανοιχτά γκέι από πολύ μικρός, δεν χρειάστηκε να κάνω coming out στους γονείς μου
Οι γονείς μου αγάπησαν πάρα πολύ τις μεγάλες μου σχέσεις - Ο μπαμπάς μου είχε πει «θέλω να σκεφτείς ότι επειδή δεν βλέπω φως, θα δυσκολευτείς κοινωνικά»
Την αποδοχή της σεξουαλικής του ταυτότητας από μικρή ηλικία και την απουσία ανάγκης να κάνει coming out στους γονείς του περιέγραψε ο Φώτης Σεργουλόπουλος, εξηγώντας πως ήταν πάντα ανοιχτός σχετικά με την ομοφυλοφιλία του.
Ο παρουσιαστής παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» μιλώντας μεταξύ άλλων για τις πρώτες του σχέσεις και την επαφή που είχαν με ορισμένες από αυτές οι γονείς του, τη στιγμή που μίλησε δημόσια για την σεξουαλική ταυτότητά του, αλλά και για την ειλικρινή επικοινωνία που έχει με τον γιο του.
Ο Φώτης Σεργουλόπουλος περιέγραψε, πώς αντιμετώπισε ο ίδιος τη σεξουαλικότητά του, αλλά και την αποδοχή που βρήκε στο οικογενειακό του περιβάλλον, δηλώνοντας: «Ήμουν ανοιχτός γκέι από πολύ μικρός, μόλις τελείωσα το Λύκειο, επειδή το ένιωθα το θεωρούσα πολύ φυσικό. Επίσης, μπήκα και στη δραματική σχολή, οπότε εκεί με τους καλλιτέχνες το κομμάτι αυτό ήταν πολύ άνετο. Ήταν εντάξει το κομμάτι του γκέι. Στο Παρίσι έκανα σπουδές θεάτρου και είχα συνηθίσει να είμαι πολύ ανοιχτός και ελεύθερος. Οπότε, οι σχέσεις που είχα τότε έρχονταν στο σπίτι μου και έμεναν σε εμένα. Το σπίτι ήταν διώροφο και υπήρχαν συναντήσεις με τους γονείς μου. Τις μεγάλες μου σχέσεις οι γονείς μου τις αγάπησαν πάρα πολύ. Όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά εμείς στο σπίτι μας περνάγαμε πολύ καλά όλοι μαζί. Δεν είχα κάνει ένα ανοιχτό coming out στους γονείς μου να τους πως ότι μου συμβαίνει αυτό, επειδή δεν χρειαζόταν νομίζω. Ήταν σαν μία κανονικότητα. Μόνο τότε μου είχε πει ο πατέρας μου "θέλω να σκεφτείς ότι επειδή δεν βλέπω φως, θα δυσκολευτείς κοινωνικά". Είναι κάτι που δεν με έσπρωξε να κρυφτώ, απλώς με προειδοποιούσε ότι υπάρχει δρόμος. Είπα στον μπαμπά μου "είμαι πολύ ευτυχισμένος έτσι όπως είμαι" και μου απάντησε "αυτό μου αρκεί"».
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Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε σε μια φίλη του, η οποία τον παρότρυνε να μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλικότητά του. Όπως εξήγησε, αρχικά δεν θεωρούσε απαραίτητο να κάνει μια τέτοια δημόσια δήλωση, αφού δεν έκρυβε την προσωπική του ζωή. Ωστόσο, με τον καιρό αναγνώρισε τη σημασία του να μοιράζεται κανείς την ιστορία του, τόσο για την κοινότητα όσο και για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Μια φίλη μου πολύ επιδραστική στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, όταν κάναμε πολλή παρέα μου έλεγε "γιατί δεν βγαίνεις να το πεις;". Της έλεγα ότι δεν κρύβω κάτι, ούτε γυναίκα παρουσιάζω, αλλά μου έλεγε "το να το πεις σημαίνει κάτι". Τσακωθήκαμε και της είπα να με αφήσει "δεν κρύβομαι, κάνω τη ζωή μου. Τι πιστεύουν; Ότι κάνω κάτι διαφορετικό και θα πέσουν από τα σύννεφα;". Τελικά ότι το να μιλήσεις και να φανείς και πεις την ιστορία σου, νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό, όχι μόνο για την κοινότητα, αλλά για όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως και αυτό μου έδωσε τη μεγαλύτερη διάρκειά μου στην τηλεόραση, η αλήθεια μου. Έχω μάθει ότι όταν δεν λες κάτι το σούσουρο είναι ακόμα μεγαλύτερο. Όταν το είπα ήμουν χαρούμενος που έγινε, αν και ήταν σε εποχές πολύ διαφορετικές. Όλο αυτό λειτούργησε σαν να ξαλάφρωσα».
Ο Φώτης Σεργουλόπουλος μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να επικοινωνήσει στον γιο του την πραγματικότητα για την οικογένειά τους, τονίζοντας ότι θεωρεί σημαντικό τα παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς μυστικά και με ειλικρίνεια: «Μίλησα πολύ νωρίς στον γιο μου. Φυσικά και του είπα για τη ζωή του. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με αλήθεια. Δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις».
Ο παρουσιαστής παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» μιλώντας μεταξύ άλλων για τις πρώτες του σχέσεις και την επαφή που είχαν με ορισμένες από αυτές οι γονείς του, τη στιγμή που μίλησε δημόσια για την σεξουαλική ταυτότητά του, αλλά και για την ειλικρινή επικοινωνία που έχει με τον γιο του.
Ο Φώτης Σεργουλόπουλος περιέγραψε, πώς αντιμετώπισε ο ίδιος τη σεξουαλικότητά του, αλλά και την αποδοχή που βρήκε στο οικογενειακό του περιβάλλον, δηλώνοντας: «Ήμουν ανοιχτός γκέι από πολύ μικρός, μόλις τελείωσα το Λύκειο, επειδή το ένιωθα το θεωρούσα πολύ φυσικό. Επίσης, μπήκα και στη δραματική σχολή, οπότε εκεί με τους καλλιτέχνες το κομμάτι αυτό ήταν πολύ άνετο. Ήταν εντάξει το κομμάτι του γκέι. Στο Παρίσι έκανα σπουδές θεάτρου και είχα συνηθίσει να είμαι πολύ ανοιχτός και ελεύθερος. Οπότε, οι σχέσεις που είχα τότε έρχονταν στο σπίτι μου και έμεναν σε εμένα. Το σπίτι ήταν διώροφο και υπήρχαν συναντήσεις με τους γονείς μου. Τις μεγάλες μου σχέσεις οι γονείς μου τις αγάπησαν πάρα πολύ. Όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά εμείς στο σπίτι μας περνάγαμε πολύ καλά όλοι μαζί. Δεν είχα κάνει ένα ανοιχτό coming out στους γονείς μου να τους πως ότι μου συμβαίνει αυτό, επειδή δεν χρειαζόταν νομίζω. Ήταν σαν μία κανονικότητα. Μόνο τότε μου είχε πει ο πατέρας μου "θέλω να σκεφτείς ότι επειδή δεν βλέπω φως, θα δυσκολευτείς κοινωνικά". Είναι κάτι που δεν με έσπρωξε να κρυφτώ, απλώς με προειδοποιούσε ότι υπάρχει δρόμος. Είπα στον μπαμπά μου "είμαι πολύ ευτυχισμένος έτσι όπως είμαι" και μου απάντησε "αυτό μου αρκεί"».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε σε μια φίλη του, η οποία τον παρότρυνε να μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλικότητά του. Όπως εξήγησε, αρχικά δεν θεωρούσε απαραίτητο να κάνει μια τέτοια δημόσια δήλωση, αφού δεν έκρυβε την προσωπική του ζωή. Ωστόσο, με τον καιρό αναγνώρισε τη σημασία του να μοιράζεται κανείς την ιστορία του, τόσο για την κοινότητα όσο και για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Μια φίλη μου πολύ επιδραστική στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, όταν κάναμε πολλή παρέα μου έλεγε "γιατί δεν βγαίνεις να το πεις;". Της έλεγα ότι δεν κρύβω κάτι, ούτε γυναίκα παρουσιάζω, αλλά μου έλεγε "το να το πεις σημαίνει κάτι". Τσακωθήκαμε και της είπα να με αφήσει "δεν κρύβομαι, κάνω τη ζωή μου. Τι πιστεύουν; Ότι κάνω κάτι διαφορετικό και θα πέσουν από τα σύννεφα;". Τελικά ότι το να μιλήσεις και να φανείς και πεις την ιστορία σου, νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό, όχι μόνο για την κοινότητα, αλλά για όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως και αυτό μου έδωσε τη μεγαλύτερη διάρκειά μου στην τηλεόραση, η αλήθεια μου. Έχω μάθει ότι όταν δεν λες κάτι το σούσουρο είναι ακόμα μεγαλύτερο. Όταν το είπα ήμουν χαρούμενος που έγινε, αν και ήταν σε εποχές πολύ διαφορετικές. Όλο αυτό λειτούργησε σαν να ξαλάφρωσα».
Ο Φώτης Σεργουλόπουλος μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να επικοινωνήσει στον γιο του την πραγματικότητα για την οικογένειά τους, τονίζοντας ότι θεωρεί σημαντικό τα παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς μυστικά και με ειλικρίνεια: «Μίλησα πολύ νωρίς στον γιο μου. Φυσικά και του είπα για τη ζωή του. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με αλήθεια. Δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις».
Τέλος, αναφέρθηκε στις προσωπικές του προτιμήσεις στις σχέσεις, εξηγώντας ότι η σταθερότητα και η οικειότητα δεν μειώνουν, αλλά ενισχύουν την ερωτική του διάθεση. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει βιώσει και τη μετάβαση από μια ερωτική σχέση σε μια φιλία: «Μου αρέσει η ρουτίνα, η συνήθεια, η διάρκεια, η οικειότητα μου δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη ερωτική διάθεση. Εμένα η ρουτίνα με φτιάχνει. Όταν τελειώνει μία σχέση μπορεί να γίνει φιλία, μου έχει συμβεί».
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