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ΠΑΟΚ: Επιβεβαιώθηκε και από τη μαγνητική η ζημιά του Γιάκιτς
ΠΑΟΚ: Επιβεβαιώθηκε και από τη μαγνητική η ζημιά του Γιάκιτς
Κάκωση δεύτερου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο υπέστη ο Κρίστιαν Γιάκιτς στο πρόσφατο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό
Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι του ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό του Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και έδειξε ότι έχει υποστεί κάκωση δευτέρου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο.
Ο Κροάτης έχει ήδη ξεκινήσει την αποθεραπεία του και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες. Θυμίζουμε πως είχε τραυματιστεί στο πρόσφατο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:
«Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου επέστρεψαν στη δουλειά το απόγευμα της Τετάρτης (11.11), μετά το διήμερο ρεπό, με ένα πρόγραμμα ενεργοποίησης.
H διακοπή του Νοεμβρίου για τα παιχνίδια των Εθνικών Ομάδων δίνει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία στο αγωνιστικό τμήμα της ομάδας να δουλέψει απερίσπαστο προκειμένου να επανέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με βελτιωμένη εικόνα.
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (11/11) ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με passing game και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε μικρό χώρο.
Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, ο Πέλκας έκανε θεραπεία, ενώ ο Μιχαηλίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Για τον Γιάκιτς, η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, έδειξε πως υπέστη κάκωση δευτέρου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, με τον Κροάτη μέσο να έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του.
Την Πέμπτη (12.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας».
Ο Κροάτης έχει ήδη ξεκινήσει την αποθεραπεία του και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες. Θυμίζουμε πως είχε τραυματιστεί στο πρόσφατο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:
«Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου επέστρεψαν στη δουλειά το απόγευμα της Τετάρτης (11.11), μετά το διήμερο ρεπό, με ένα πρόγραμμα ενεργοποίησης.
H διακοπή του Νοεμβρίου για τα παιχνίδια των Εθνικών Ομάδων δίνει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία στο αγωνιστικό τμήμα της ομάδας να δουλέψει απερίσπαστο προκειμένου να επανέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με βελτιωμένη εικόνα.
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (11/11) ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με passing game και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε μικρό χώρο.
Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, ο Πέλκας έκανε θεραπεία, ενώ ο Μιχαηλίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Για τον Γιάκιτς, η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, έδειξε πως υπέστη κάκωση δευτέρου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, με τον Κροάτη μέσο να έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του.
Την Πέμπτη (12.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας».
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