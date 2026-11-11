Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
H FIBA ανέβασε βίντεο με τη δράση του Σχορτσιανίτη κόντρα στις ΗΠΑ και τον φαντάστηκε δίδυμο με τον Αντετοκούνμπο
H FIBA ανέβασε βίντεο με τη δράση του Σχορτσιανίτη κόντρα στις ΗΠΑ και τον φαντάστηκε δίδυμο με τον Αντετοκούνμπο
Η FIBA θα ήθελε συμπαίκτες στην Εθνική Ελλάδας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Σοφοκλή Σχορτσιανίτη
Έχουν περάσει 20 χρόνια από την ημέρα που η Εθνική μπάσκετ επικράτησε 101-95 των ΗΠΑ στη Σαϊτάμα και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη είχε κάνει το θαύμα της εκείνο το πρωϊνό της 1ης Σεπτεμβρίου 2006 και τα φώτα είχαν πέσει πάνω στον Σοφοκλή Σχορτσιανίτη.
Ο μικρός Σακίλ Ο' Νιλ έκανε το παιχνίδι της ζωής του και ακόμα τον μνημονεύει η FIBA. Η παγκόσμια ομοσπονδία στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ανέβασε πριν από λίγες ώρες βίντεο με τη δράση του Σόφο κόντρα στις ΗΠΑ και έγραψε: «Φανταστείτε το Baby Shaq να παίζει με τον Αντετοκούνμπο στο σημερινό παιχνίδι».
Θα ήταν φοβερό σε εκείνη την ομάδα να υπήρχε και ο Αντετοκούνμπο. Την ομάδα αποτελούσαν οι: Σπανούλης, Κακιούζης, Σχορτσιανίτης, Διαμαντίδης, Φώτσης, Παπαδόπουλος, Ντικούδης, Παπαλουκάς, Τσαρτσαρής, Χατζηβρέττας, Βασιλόπουλος.
Η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη είχε κάνει το θαύμα της εκείνο το πρωϊνό της 1ης Σεπτεμβρίου 2006 και τα φώτα είχαν πέσει πάνω στον Σοφοκλή Σχορτσιανίτη.
Ο μικρός Σακίλ Ο' Νιλ έκανε το παιχνίδι της ζωής του και ακόμα τον μνημονεύει η FIBA. Η παγκόσμια ομοσπονδία στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ανέβασε πριν από λίγες ώρες βίντεο με τη δράση του Σόφο κόντρα στις ΗΠΑ και έγραψε: «Φανταστείτε το Baby Shaq να παίζει με τον Αντετοκούνμπο στο σημερινό παιχνίδι».
Θα ήταν φοβερό σε εκείνη την ομάδα να υπήρχε και ο Αντετοκούνμπο. Την ομάδα αποτελούσαν οι: Σπανούλης, Κακιούζης, Σχορτσιανίτης, Διαμαντίδης, Φώτσης, Παπαδόπουλος, Ντικούδης, Παπαλουκάς, Τσαρτσαρής, Χατζηβρέττας, Βασιλόπουλος.
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