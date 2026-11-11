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Εθνική μπάσκετ γυναικών: Η Ελλάδα ηττήθηκε 84-74 στο Βελιγράδι από τη Σερβία, βίντεο
Εθνική μπάσκετ γυναικών: Η Ελλάδα ηττήθηκε 84-74 στο Βελιγράδι από τη Σερβία, βίντεο
Η Ελλάδα ξεκίνησε με ήττα στη 2η προκριματική φάση του Eurobasket 2027
Η Εθνική Γυναικών ηττήθηκε 84-74 από τη Σερβία στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα της β' προκριματικής φάσης του Eurobasket 2027 στο ντεμπούτο της Στέλλας Καλτσίδου στον πάγκο της.
Τα επόμενα δύο βήματα στην προκριματική φάση του Eurobasket 2027 θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, όπου η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Σλοβακία (14/11) και την Ολλανδία (17/11) στο Ιβανώφειο.
Η Γιάνκοβιτς ήταν το κλειδί για την οικοδέσποινα στα πρώτα λεπτά. Σημείωσε τους 15 πόντους από τους 17 της Σερβίας όταν το 10-10 (6’) έγινε 17-10 (7’25’’).
Τα χαμένα ριμπάουντ και η πίεση της γηπεδούχου ομάδας ήταν από τα βασικά στοιχεία του αγώνα και βοήθησαν να γραφτεί το 23-14 (9’28’’). Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου η Σπανού μείωσε (23-18, 11’), αλλά αμέσως μετά χρεώθηκε με τρίτο φάουλ. Η Σερβία έβρισε διαδρόμους προς το καλάθι και ανοιχτά σουτ κάτι που την βοήθησε να φτάσει στο 34-18 (15’30’’). Παρκς και Καρλάφτη απάντησαν για ένα 5-0 και το 34-23 (16’10’’) με το πρώτο μισό να κλείνει 40-31.
Η Σερβία έφτασε στο +14 (49-35, 23’10’’) και η Παρκς ήταν εκεί μία ακόμη φορά για το 49-38 (24’) με την Χριστινάκη να την ακολουθεί (51 -42, 25′). Η Σπανού ευστόχησε για το 55-46 (27′) και στη συνέχεια οι διαιτητές τη χρέωσαν με τεχνική ποινή, κάτι που μεταφράζεται σε τέταρτο δικό της προσωπικό φάουλ. Η Καρλάφτη βρήκε το διάδρομο ως το καλάθι και με 1/ 2 βολές οδήγησε στο 57-49 (29′) με τη Λούκα να γράφει το 59-51 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Η έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου είδε την Παρκς να ευστοχεί για το 59-53, αλλά η Σερβία απάντησε άμεσα (64-53, 31’15”). Η Παρκς ευστόχησε στο τρίτο της τρίποντο στο παιχνίδι (64-56, 32’30”) και η Χριστινάκη με ένα ανάποδο λέι απ έγραψε το 64-58 (33’15”). Το “γκολ φάουλ” της Παρκς έγραψε το 66-61 (34’30”), αλλά η οικοδέσποινα είχε έτοιμη την απάντησή της, εκμεταλλευόμενη κάθε λάθος και κάθε άστοχο σουτ της ελληνικής ομάδας (72-61, 35’30”). Το .84-74 σφράγισε το τελικό αποτέλεσμα και η νίκη της Σερβίας.
Διαιτητές: Γιαλμάν (Τουρκία), Ματουζέφσκα (Πολωνία), Μίντσεβα (Βουλγαρία)
Δεκάλεπτα: 23-14, 40-31, 59-51, 84-74
Ελλάδα (Καλτσίδου): Σταμολάμπρου 1, Παυλοπούλου, Λούκα 2, Σπάνου 14, Τουμπανιάρη, Χριστινάκη 10 (1), Κολλάτου, Παρκς 22 (3), Χαιριστανίδου, Φασούλα 17, Καρλάφτη 8 (1)
Τα επόμενα δύο βήματα στην προκριματική φάση του Eurobasket 2027 θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, όπου η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Σλοβακία (14/11) και την Ολλανδία (17/11) στο Ιβανώφειο.
Η Γιάνκοβιτς ήταν το κλειδί για την οικοδέσποινα στα πρώτα λεπτά. Σημείωσε τους 15 πόντους από τους 17 της Σερβίας όταν το 10-10 (6’) έγινε 17-10 (7’25’’).
Τα χαμένα ριμπάουντ και η πίεση της γηπεδούχου ομάδας ήταν από τα βασικά στοιχεία του αγώνα και βοήθησαν να γραφτεί το 23-14 (9’28’’). Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου η Σπανού μείωσε (23-18, 11’), αλλά αμέσως μετά χρεώθηκε με τρίτο φάουλ. Η Σερβία έβρισε διαδρόμους προς το καλάθι και ανοιχτά σουτ κάτι που την βοήθησε να φτάσει στο 34-18 (15’30’’). Παρκς και Καρλάφτη απάντησαν για ένα 5-0 και το 34-23 (16’10’’) με το πρώτο μισό να κλείνει 40-31.
Η Σερβία έφτασε στο +14 (49-35, 23’10’’) και η Παρκς ήταν εκεί μία ακόμη φορά για το 49-38 (24’) με την Χριστινάκη να την ακολουθεί (51 -42, 25′). Η Σπανού ευστόχησε για το 55-46 (27′) και στη συνέχεια οι διαιτητές τη χρέωσαν με τεχνική ποινή, κάτι που μεταφράζεται σε τέταρτο δικό της προσωπικό φάουλ. Η Καρλάφτη βρήκε το διάδρομο ως το καλάθι και με 1/ 2 βολές οδήγησε στο 57-49 (29′) με τη Λούκα να γράφει το 59-51 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Η έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου είδε την Παρκς να ευστοχεί για το 59-53, αλλά η Σερβία απάντησε άμεσα (64-53, 31’15”). Η Παρκς ευστόχησε στο τρίτο της τρίποντο στο παιχνίδι (64-56, 32’30”) και η Χριστινάκη με ένα ανάποδο λέι απ έγραψε το 64-58 (33’15”). Το “γκολ φάουλ” της Παρκς έγραψε το 66-61 (34’30”), αλλά η οικοδέσποινα είχε έτοιμη την απάντησή της, εκμεταλλευόμενη κάθε λάθος και κάθε άστοχο σουτ της ελληνικής ομάδας (72-61, 35’30”). Το .84-74 σφράγισε το τελικό αποτέλεσμα και η νίκη της Σερβίας.
Διαιτητές: Γιαλμάν (Τουρκία), Ματουζέφσκα (Πολωνία), Μίντσεβα (Βουλγαρία)
Δεκάλεπτα: 23-14, 40-31, 59-51, 84-74
Ελλάδα (Καλτσίδου): Σταμολάμπρου 1, Παυλοπούλου, Λούκα 2, Σπάνου 14, Τουμπανιάρη, Χριστινάκη 10 (1), Κολλάτου, Παρκς 22 (3), Χαιριστανίδου, Φασούλα 17, Καρλάφτη 8 (1)
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