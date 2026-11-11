Η Γαλλία προειδοποιεί τη Γερμανία για τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς: «Μπορεί να φτάσουμε στο πυρηνικό όριο χωρίς να το καταλάβουμε»

Το Παρίσι ζητά από το Βερολίνο, σύμφωνα με τους Financial Times, να ξεκαθαρίσει πώς θα χρησιμοποιήσει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε ενδεχόμενο πόλεμο με τη Μόσχα - Η Γερμανία επενδύει 12 δισ. ευρώ σε νέα οπλικά συστήματα, ενώ συνεχίζει να αρνείται την παράδοση Taurus στην Ουκρανία





Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Παρίσι ανησυχεί ότι η Μόσχα θα μπορούσε να παρερμηνεύσει τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς από Ευρωπαίους συμμάχους, εκλαμβάνοντας συμβατικά πλήγματα ως την έναρξη μιας ευρύτερης στρατιωτικής επίθεσης.







Γάλλοι αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν πως θέλουν τα σχέδια του Βερολίνου για την ανάπτυξη και τη χρήση αυτών των όπλων να ευθυγραμμιστούν με το γαλλικό πυρηνικό δόγμα, ώστε να αποφευχθούν κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.



Επενδύσεις 12 δισ. ευρώ από τη Γερμανία σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Οι γαλλικές ανησυχίες διατυπώνονται, ενώ το Βερολίνο επιταχύνει σημαντικά την ενίσχυση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.



Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 12 δισ. ευρώ στην ανάπτυξη ενός νέου οπλοστασίου πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, με στόχο την αποτροπή της Ρωσίας.



Το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πυραύλους κρουζ χαμηλού κόστους, αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk και προηγμένα οπλικά συστήματα που αναπτύσσονται από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο.



Στο πλαίσιο αυτό, το Βερολίνο σχεδιάζει να δαπανήσει σχεδόν 3,4 δισ. ευρώ για την προμήθεια αμερικανικών πυραύλων κρουζ Tomahawk και κινητών εκτοξευτών Typhon.



Κλείσιμο 2.500 χιλιομέτρων, οι πύραυλοι αυτοί θα προσέφεραν στη Γερμανία τη δυνατότητα πραγματοποίησης πληγμάτων από το έδαφος εναντίον στόχων που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Παράλληλα, η Γερμανία συνεργάζεται με το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα απόρρητο πρόγραμμα ανάπτυξης πυραύλων.



Το κοινό πρόγραμμα «Deep Precision Strike» προβλέπει τη δημιουργία οπλικού συστήματος ικανού να πλήττει στόχους σε αποστάσεις έως και 2.000 χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κόμβων εφοδιαστικής υποστήριξης και γραμμών ανεφοδιασμού στο εσωτερικό της Ρωσίας.



Το σύστημα θα μπορούσε να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία έως το 2034.



«Μπορεί να φτάσουμε στο πυρηνικό όριο χωρίς καν να το καταλάβουμε» Το ενδεχόμενο μιας λανθασμένης ερμηνείας των ευρωπαϊκών στρατιωτικών κινήσεων από τη Μόσχα αποτελεί βασική πηγή ανησυχίας για τη γαλλική πλευρά.



«Εάν οι Ρώσοι παρερμηνεύσουν το μήνυμα, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο πυρηνικό όριο χωρίς καν να το συνειδητοποιήσουμε», δήλωσε Γάλλος αξιωματούχος στους Financial Times.



Τον κίνδυνο πυρηνικής κλιμάκωσης εξαιτίας πιθανών λανθασμένων υπολογισμών κατά τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε μια ενδεχόμενη πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία επισημαίνει η Γαλλία , ζητώντας από τη Γερμανία να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα.Σύμφωνα με δημοσίευμα των, το Παρίσι ανησυχεί ότι η Μόσχα θα μπορούσε να παρερμηνεύσει τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς από Ευρωπαίους συμμάχους, εκλαμβάνοντας συμβατικά πλήγματα ως την έναρξη μιας ευρύτερης στρατιωτικής επίθεσης.Η ανησυχία αυτή εντείνεται, καθώς η Γερμανία επεκτείνει με ταχείς ρυθμούς το οπλοστάσιό της σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων που θα έχουν τη δυνατότητα να πλήττουν στόχους βαθιά στο εσωτερικό της ρωσικής επικράτειας.Γάλλοι αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν πως θέλουν τα σχέδια τουγια την ανάπτυξη και τη χρήση αυτών των όπλων να ευθυγραμμιστούν με το γαλλικό πυρηνικό δόγμα, ώστε να αποφευχθούν κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.Οι γαλλικές ανησυχίες διατυπώνονται, ενώ το Βερολίνο επιταχύνει σημαντικά την ενίσχυση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.σχεδιάζει να επενδύσει περίπουστην ανάπτυξη ενός νέου οπλοστασίου πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, με στόχο την αποτροπή της Ρωσίας.Το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πυραύλους κρουζ χαμηλού κόστους, αμερικανικούς πυραύλουςκαι προηγμένα οπλικά συστήματα που αναπτύσσονται από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο.Στο πλαίσιο αυτό, το Βερολίνο σχεδιάζει να δαπανήσει σχεδόν 3,4 δισ. ευρώ για την προμήθεια αμερικανικών πυραύλων κρουζκαι κινητών εκτοξευτώνΜε αναφερόμενο βεληνεκές περίπου, οι πύραυλοι αυτοί θα προσέφεραν στητη δυνατότητα πραγματοποίησης πληγμάτων από το έδαφος εναντίον στόχων που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Παράλληλα, ησυνεργάζεται με το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα απόρρητο πρόγραμμα ανάπτυξης πυραύλων.Το κοινό πρόγραμμαπροβλέπει τη δημιουργία οπλικού συστήματος ικανού να πλήττει στόχους σε αποστάσεις έως και, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κόμβων εφοδιαστικής υποστήριξης και γραμμών ανεφοδιασμού στο εσωτερικό της Ρωσίας.Το σύστημα θα μπορούσε να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία έως το 2034.Το ενδεχόμενο μιας λανθασμένης ερμηνείας των ευρωπαϊκών στρατιωτικών κινήσεων από τη Μόσχα αποτελεί βασική πηγή ανησυχίας για τη γαλλική πλευρά.«Εάν οι Ρώσοι παρερμηνεύσουν το μήνυμα, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο πυρηνικό όριο χωρίς καν να το συνειδητοποιήσουμε», δήλωσε Γάλλος αξιωματούχος στους

Το Παρίσι ανησυχεί επίσης ότι η Μόσχα θα μπορούσε να θεωρήσει τη Γαλλία υπεύθυνη για επιθέσεις που θα πραγματοποιούσαν άλλοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, ακόμη και στην περίπτωση που γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις δεν θα είχαν καμία άμεση συμμετοχή.



Μία από τις πηγές που επικαλούνται οι Times σημείωσε ότι η Γαλλία έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη πυρηνική «γραμματική και λεξιλόγιο», την οποία δεν διαθέτει η Γερμανία. Με τη διατύπωση αυτή υπογράμμισε τις διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες ως προς την αντίληψη της πυρηνικής αποτροπής, τη διαχείριση των στρατιωτικών μηνυμάτων προς έναν αντίπαλο και τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας σύγκρουσης.



Το Βερολίνο συμφωνεί στην ανάγκη κοινού δόγματος Παρά τις γαλλικές ανησυχίες, η γερμανική πλευρά εμφανίζεται θετική στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου για τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς και τη διαχείριση των κινδύνων κλιμάκωσης.



Ανώτερος Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε στους Financial Times ότι το Βερολίνο «δεν θα μπορούσε να συμφωνεί περισσότερο» με την ανάγκη ύπαρξης κοινού δόγματος. «Δεν πρόκειται για κάτι που ζητούν οι Γάλλοι και στο οποίο εμείς αντιστεκόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές συζητήσεις είχαν προηγουμένως φτάσει σε αδιέξοδο εξαιτίας εσωτερικών συζητήσεων στη Γαλλία σχετικά με το μέλλον της πυρηνικής στρατηγικής της χώρας. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, οι διαβουλεύσεις μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου αποκτούν πλέον νέα δυναμική.



Η άρνηση της Γερμανίας να παραδώσει πυραύλους Taurus στην Ουκρανία Η ταχεία ανάπτυξη των γερμανικών δυνατοτήτων σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς έχει αναζωπυρώσει και τη συζήτηση σχετικά με την απροθυμία του Βερολίνου να προμηθεύσει την Ουκρανία με αντίστοιχα οπλικά συστήματα.



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέφερε το αίτημα του Κιέβου για την απόκτηση γερμανικών πυραύλων κρουζ Taurus, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στις 5 Νοεμβρίου στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία επιθυμεί να αγοράσει τα συγκεκριμένα όπλα και να τα δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες μάχης.



Το Βερολίνο, ωστόσο, έχει αρνηθεί επανειλημμένα να παραδώσει τους πυραύλους, επικαλούμενο ανησυχίες για τον κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου με τη Ρωσία.



Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, έχει υποστηρίξει ότι η Ουκρανία διαθέτει ήδη τη δυνατότητα να πλήττει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και στρατιωτικές εγκαταστάσεις εφοδιαστικής υποστήριξης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εγχώριας κατασκευής.