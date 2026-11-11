Μαριάντα Πιερίδη: Φοβήθηκα αρκετά για τη ζωή μου, θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι οι εξετάσεις έδειξαν πως υπήρχε ένα πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίστηκε:

«

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Η Μαριάντα Πιερίδη παραδέχτηκε, ότι ανησύχησε για την κατάστασή της και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να μην αγνοεί κανείς τα προειδοποιητικά σημάδια του οργανισμού:

«

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Τέλος, αναφέρθηκε στον γιο της, περιγράφοντας την ψύχραιμη στάση του κατά τη διάρκεια της περιπέτειας με την υγεία της, αλλά και το γεγονός ότι δεν του επέτρεψε να την επισκεφτεί στο νοσοκομείο: « Ο γιος μου είναι πολύ ψύχραιμος. Θα πάω τώρα να τον συναντήσω. Δεν τον άφησα να έρθει να με δει, νομίζω δεν είναι μέρος για παιδιά. Ήρθαν όλοι και ο σύντροφός μου και οι φίλες μου



Η τραγουδίστρια έκανε γνωστό, ότι ».Η τραγουδίστρια έκανε γνωστό, ότι νοσηλεύτηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο μέσα από ανάρτηση που έκανε στις 6 Νοεμβρίου στα social media. Χωρίς να αποκαλύψει ακριβώς τι συνέβαινε με την υγεία της, η Μαριάντα Πιερίδη έκανε νέες αναρτήσεις μιλώντας για την πορεία της. Ο γιος μου είναι πολύ ψύχραιμος. Θα πάω τώρα να τον συναντήσω. Δεν τον άφησα να έρθει να με δει, νομίζω δεν είναι μέρος για παιδιά. Ήρθαν όλοι και ο σύντροφός μου και οι φίλες μου