Μαριάντα Πιερίδη: Φοβήθηκα αρκετά για τη ζωή μου, θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα
GALA
Μαριάντα Πιερίδη Νοσοκομείο Αγωγή

Μαριάντα Πιερίδη: Φοβήθηκα αρκετά για τη ζωή μου, θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα

Καλό είναι να μην αμελούμε τα σημάδια, εγώ δεν είχα δώσει σημασία, είπε η τραγουδίστρια για την περιπέτεια της υγείας της

Μαριάντα Πιερίδη: Φοβήθηκα αρκετά για τη ζωή μου, θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα
Ιωάννα Μαρίνου
34 ΣΧΟΛΙΑ
Τον φόβο που ένιωσε για τη ζωή της λόγω της πρόσφατης περιπέτειας με την υγεία της και την ανάγκη να ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή εφ’ όρου ζωής αποκάλυψε η Μαριάντα Πιερίδη, περιγράφοντας όσα βίωσε.

Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, μιλώντας αρχικά για τα συμπτώματα που την οδήγησαν να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, καθώς θεώρησε ότι ενδεχομένως επρόκειτο για κρίση άγχους: «Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και ταχυκαρδία και νόμιζα ότι ήταν κάποια κρίση άγχους, οπότε θεώρησα σωστό να έρθω να κάνω εξετάσεις». Στη συνέχεια, εξήγησε ότι οι εξετάσεις έδειξαν πως υπήρχε ένα πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίστηκε: «Έκανα εξετάσεις, όχι μόνο αίματος, οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Τελικά υπήρχε κάτι, ένα θέμα, το λύσαμε και τώρα είμαι μια χαρά. Είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, απλά επειδή το είχα προφανώς πολύ καιρό, δεν με έριξε και δεν έπαθα κάτι χειρότερο».

Η Μαριάντα Πιερίδη παραδέχτηκε, ότι ανησύχησε για την κατάστασή της και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να μην αγνοεί κανείς τα προειδοποιητικά σημάδια του οργανισμού: «Φοβήθηκα αρκετά για τη ζωή μου, καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να μην αμελούμε τα σημάδια. Εγώ δεν είχα δώσει σημασία στα σημάδια. Αυτό που ήταν, το καταπολεμήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Να είναι καλά και ο γιατρός μου. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα έχω μια αγωγή την οποία θα παίρνω για πάντα».

Δείτε το βίντεο



Τέλος, αναφέρθηκε στον γιο της, περιγράφοντας την ψύχραιμη στάση του κατά τη διάρκεια της περιπέτειας με την υγεία της, αλλά και το γεγονός ότι δεν του επέτρεψε να την επισκεφτεί στο νοσοκομείο: «Ο γιος μου είναι πολύ ψύχραιμος. Θα πάω τώρα να τον συναντήσω. Δεν τον άφησα να έρθει να με δει, νομίζω δεν είναι μέρος για παιδιά. Ήρθαν όλοι και ο σύντροφός μου και οι φίλες μου».

Η τραγουδίστρια έκανε γνωστό, ότι νοσηλεύτηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο μέσα από ανάρτηση που έκανε στις 6 Νοεμβρίου στα social media. Χωρίς να αποκαλύψει ακριβώς τι συνέβαινε με την υγεία της, η Μαριάντα Πιερίδη έκανε νέες αναρτήσεις μιλώντας για την πορεία της.
Ιωάννα Μαρίνου
34 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης