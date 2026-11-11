Μαριάντα Πιερίδη: Φοβήθηκα αρκετά για τη ζωή μου, θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα
Μαριάντα Πιερίδη: Φοβήθηκα αρκετά για τη ζωή μου, θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα
Καλό είναι να μην αμελούμε τα σημάδια, εγώ δεν είχα δώσει σημασία, είπε η τραγουδίστρια για την περιπέτεια της υγείας της
Τον φόβο που ένιωσε για τη ζωή της λόγω της πρόσφατης περιπέτειας με την υγεία της και την ανάγκη να ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή εφ’ όρου ζωής αποκάλυψε η Μαριάντα Πιερίδη, περιγράφοντας όσα βίωσε.
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, μιλώντας αρχικά για τα συμπτώματα που την οδήγησαν να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, καθώς θεώρησε ότι ενδεχομένως επρόκειτο για κρίση άγχους: «Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και ταχυκαρδία και νόμιζα ότι ήταν κάποια κρίση άγχους, οπότε θεώρησα σωστό να έρθω να κάνω εξετάσεις». Στη συνέχεια, εξήγησε ότι οι εξετάσεις έδειξαν πως υπήρχε ένα πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίστηκε: «Έκανα εξετάσεις, όχι μόνο αίματος, οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Τελικά υπήρχε κάτι, ένα θέμα, το λύσαμε και τώρα είμαι μια χαρά. Είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, απλά επειδή το είχα προφανώς πολύ καιρό, δεν με έριξε και δεν έπαθα κάτι χειρότερο».
Η Μαριάντα Πιερίδη παραδέχτηκε, ότι ανησύχησε για την κατάστασή της και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να μην αγνοεί κανείς τα προειδοποιητικά σημάδια του οργανισμού: «Φοβήθηκα αρκετά για τη ζωή μου, καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να μην αμελούμε τα σημάδια. Εγώ δεν είχα δώσει σημασία στα σημάδια. Αυτό που ήταν, το καταπολεμήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Να είναι καλά και ο γιατρός μου. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα έχω μια αγωγή την οποία θα παίρνω για πάντα».
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Τέλος, αναφέρθηκε στον γιο της, περιγράφοντας την ψύχραιμη στάση του κατά τη διάρκεια της περιπέτειας με την υγεία της, αλλά και το γεγονός ότι δεν του επέτρεψε να την επισκεφτεί στο νοσοκομείο: «Ο γιος μου είναι πολύ ψύχραιμος. Θα πάω τώρα να τον συναντήσω. Δεν τον άφησα να έρθει να με δει, νομίζω δεν είναι μέρος για παιδιά. Ήρθαν όλοι και ο σύντροφός μου και οι φίλες μου».
Η τραγουδίστρια έκανε γνωστό, ότι νοσηλεύτηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο μέσα από ανάρτηση που έκανε στις 6 Νοεμβρίου στα social media. Χωρίς να αποκαλύψει ακριβώς τι συνέβαινε με την υγεία της, η Μαριάντα Πιερίδη έκανε νέες αναρτήσεις μιλώντας για την πορεία της.
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, μιλώντας αρχικά για τα συμπτώματα που την οδήγησαν να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, καθώς θεώρησε ότι ενδεχομένως επρόκειτο για κρίση άγχους: «Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και ταχυκαρδία και νόμιζα ότι ήταν κάποια κρίση άγχους, οπότε θεώρησα σωστό να έρθω να κάνω εξετάσεις». Στη συνέχεια, εξήγησε ότι οι εξετάσεις έδειξαν πως υπήρχε ένα πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίστηκε: «Έκανα εξετάσεις, όχι μόνο αίματος, οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Τελικά υπήρχε κάτι, ένα θέμα, το λύσαμε και τώρα είμαι μια χαρά. Είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, απλά επειδή το είχα προφανώς πολύ καιρό, δεν με έριξε και δεν έπαθα κάτι χειρότερο».
Η Μαριάντα Πιερίδη παραδέχτηκε, ότι ανησύχησε για την κατάστασή της και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να μην αγνοεί κανείς τα προειδοποιητικά σημάδια του οργανισμού: «Φοβήθηκα αρκετά για τη ζωή μου, καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να μην αμελούμε τα σημάδια. Εγώ δεν είχα δώσει σημασία στα σημάδια. Αυτό που ήταν, το καταπολεμήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Να είναι καλά και ο γιατρός μου. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα έχω μια αγωγή την οποία θα παίρνω για πάντα».
Δείτε το βίντεο
Τέλος, αναφέρθηκε στον γιο της, περιγράφοντας την ψύχραιμη στάση του κατά τη διάρκεια της περιπέτειας με την υγεία της, αλλά και το γεγονός ότι δεν του επέτρεψε να την επισκεφτεί στο νοσοκομείο: «Ο γιος μου είναι πολύ ψύχραιμος. Θα πάω τώρα να τον συναντήσω. Δεν τον άφησα να έρθει να με δει, νομίζω δεν είναι μέρος για παιδιά. Ήρθαν όλοι και ο σύντροφός μου και οι φίλες μου».
Η τραγουδίστρια έκανε γνωστό, ότι νοσηλεύτηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο μέσα από ανάρτηση που έκανε στις 6 Νοεμβρίου στα social media. Χωρίς να αποκαλύψει ακριβώς τι συνέβαινε με την υγεία της, η Μαριάντα Πιερίδη έκανε νέες αναρτήσεις μιλώντας για την πορεία της.
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