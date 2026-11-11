Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Άγιο είχε ο τερματοφύλακας της Κόμο: Τράκαρε τη Ferrari αξίας 360.000 ευρώ και βγήκε χωρίς γρατζουνιά από το πολυτελές αυτοκίνητο
Ο Ρόμπερτ Σάντσες έλαβε μέρος σε event στην ιστορική πίστα του Νίρμπουργκρινγκ και βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί
Ο Σάντσες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, αυτό προσέκρουσε στα προστατευτικά και το μπροστινό μέρος υπέστη σοβαρές ζημιές. Το καλό νέο ήταν πως ο Ισπανός πορτιέρε βγήκε από το όχημα χωρίς να πάθει το παραμικρό.
Como goalkeeper Robert Sánchez was involved in a crash at a racetrack after losing control of his £300,000 Ferrari and hitting a barrier. 😳🏎️ Thankfully, the Spanish keeper escaped unharmed. 🙏 ℹ️ The Sun https://t.co/mfahlGkIDN— Gracias leo zeus (@Beecroft_) November 11, 2026
🚨 Robert Sanchez escapes death after ploughing £300k Ferrari into barrier during motor circuit event. 🤯 (@TheSun) #CFC https://t.co/ViAhrG7Tif— CFC_Dipps 💙💙 (@Parastanon) November 11, 2026
Ο Σάντσες αγωνίζεται δανεικός από την Τσέλσι στην Κόμο και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ (8/12) την επόμενη αγωνιστική στο Champions League. Εκμεταλλεύτηκε το ρεπό λόγω της διακοπής των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες και ταξίδεψε στη Γερμανία, προκειμένου να λάβει μέρος σε αυτήν την εκδήλωση.
Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε από την πρόσκρουση. Ο Σάντσες έχει αρκετά ακριβά αμάξια στην κατοχή του. Μια Lamborghini 500.000 λιρών, ένα Nissan 100.000 λιρών αλλά και μια BMW 80.000 λιρών.
🚨Chelsea keeper Robert Sanchez walked away after smashing a £300,000 Ferrari 488 Challenge Evo into a barrier during a motor circuit event. Sanchez miraculously escaped unhurt after slamming straight into a barrier at 70mph on the legendary Nurburgring racetrack in Germany. Shocking images showed Sanchez’s racecar in a crumpled mess with the front of his Ferrari hammered following the horrific smash on Monday at about 2.30pm. [@TheSunFootball] #CFC— Chelsea Reports (@CFCNewsReport) November 11, 2026
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