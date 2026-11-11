Άγιο είχε ο τερματοφύλακας της Κόμο: Τράκαρε τη Ferrari αξίας 360.000 ευρώ και βγήκε χωρίς γρατζουνιά από το πολυτελές αυτοκίνητο
SPORTS
Κόμο Νίρμπουργκρινγκ Ρόμπερτ Σάντσες

Άγιο είχε ο τερματοφύλακας της Κόμο: Τράκαρε τη Ferrari αξίας 360.000 ευρώ και βγήκε χωρίς γρατζουνιά από το πολυτελές αυτοκίνητο

Ο Ρόμπερτ Σάντσες έλαβε μέρος σε event στην ιστορική πίστα του Νίρμπουργκρινγκ και βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί 

Άγιο είχε ο τερματοφύλακας της Κόμο: Τράκαρε τη Ferrari αξίας 360.000 ευρώ και βγήκε χωρίς γρατζουνιά από το πολυτελές αυτοκίνητο
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Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή του έζησε ο Ρόμπερτ Σάντσες. Ο 28χρονος Ισπανός τερματοφύλακας διέλυσε Ferrari αξίας 360.000 ευρώ (300.000 λίρες) κατά τη διάρκεια ενός event που έλαβε μέρος στην ιστορική πίστα του Νίρμπουργκρινγκ στη Γερμανία. 

Ο Σάντσες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, αυτό προσέκρουσε στα προστατευτικά και το μπροστινό μέρος υπέστη σοβαρές ζημιές. Το καλό νέο ήταν πως ο Ισπανός πορτιέρε βγήκε από το όχημα χωρίς να πάθει το παραμικρό. 


Ο Σάντσες αγωνίζεται δανεικός από την Τσέλσι στην Κόμο και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ (8/12) την επόμενη αγωνιστική στο Champions League. Εκμεταλλεύτηκε το ρεπό λόγω της διακοπής των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες και ταξίδεψε στη Γερμανία, προκειμένου να λάβει μέρος σε αυτήν την εκδήλωση. 

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε από την πρόσκρουση. Ο Σάντσες έχει αρκετά ακριβά αμάξια στην κατοχή του. Μια Lamborghini 500.000 λιρών, ένα Nissan 100.000 λιρών αλλά και μια BMW 80.000 λιρών.
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