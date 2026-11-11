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Ο Σεντρίκ Μπακαμπού αποχώρησε από το Σαν Ντιέγκο με καταγγελίες και μηνύσεις για «διακριτική μεταχείριση στη στέγαση»
Ο Σεντρίκ Μπακαμπού αποχώρησε από το Σαν Ντιέγκο με καταγγελίες και μηνύσεις για «διακριτική μεταχείριση στη στέγαση»
Ο Κονγκολέζος πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού υπέγραψε τον Σεπτέμβριο στη Σαν Ντιέγκο FC, αλλά έλυσε το συμβόλαιό του καταγγέλλοντας ότι αντιμετώπισε πολλαπλές απορρίψεις στην αναζήτηση κατοικίας λόγω των... πέντε παιδιών του
Στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχουμε διαβάσει ουκ ολίγες ιστορίες ποδοσφαιριστών που έκαναν μια μεταγραφή, αλλά πριν καλά, καλά προλάβουν να φορέσουν τη φανέλα της νέας τους ομάδας και να μάθουν τα ονόματα των συμπαικτών τους έφυγαν από τον σύλλογο για διάφορους λόγους.
Ωστόσο η αποχώρηση του Σεντρίκ Μπακαμπού από την Σαν Ντιέγκο FC γράφει ένα νέο κεφάλαιο στο συγκεκριμένο βιβλίο.
Το «αμερικανικό όνειρο» του 35χρονου επιθετικού, ο οποίος είχε ένα σύντομο αλλά αρκετά πετυχημένο πέρασμα από την Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, μετατράπηκε σε εφιάλτη μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Ο Κογκολέζους μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου εντάχθηκε στην ομάδα του Σαν Ντιέγκο προερχόμενος από την ισπανική Μπέτις και μέσα στο γήπεδο φρόντισε να δικαιώσει την επιλογή του έχοντας πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε εννέα αγώνες στο MLS.
Όμως στις αρχές της εβδομάδας σόκαρε τους πάντες ανακοινώνοντας την αποχώρηση του από τον σύλλογο για οικογενειακούς λόγους τους οποίους κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.
«Θα ήθελα ειλικρινά να είχα συνεχίσει αυτή την περιπέτεια, αλλά ορισμένες αποφάσεις βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας», έγραψε στο ποστάρισμα που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες για το ξαφνικό διαζύγιο....
Κάτι που έκανε το ESPN αποκαλύπτοντας ότι ο έμπειρος επιθετικός κατέθεσε μηνύσεις εναντίον μιας εταιρείας real estate, δύο ιδιοκτητών ακινήτων και δύο μεσιτών.
Όπως περιγράφει στη μήνυση του ο Μπακαμπού (μαζί με τη σύζυγο του Αν Λορέν Ιμπέρ) οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε διακρίσεις σε βάρος του Μπακαμπού και της συζύγου του, Αν-Λορ Υμπέρ, με βάση την «οικογενειακή τους κατάσταση», αρνούμενοι να τους νοικιάσουν σπίτι επειδή έχουν πέντε παιδιά που θα ζούσαν μαζί τους!
Ωστόσο η αποχώρηση του Σεντρίκ Μπακαμπού από την Σαν Ντιέγκο FC γράφει ένα νέο κεφάλαιο στο συγκεκριμένο βιβλίο.
Το «αμερικανικό όνειρο» του 35χρονου επιθετικού, ο οποίος είχε ένα σύντομο αλλά αρκετά πετυχημένο πέρασμα από την Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, μετατράπηκε σε εφιάλτη μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Ο Κογκολέζους μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου εντάχθηκε στην ομάδα του Σαν Ντιέγκο προερχόμενος από την ισπανική Μπέτις και μέσα στο γήπεδο φρόντισε να δικαιώσει την επιλογή του έχοντας πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε εννέα αγώνες στο MLS.
Όμως στις αρχές της εβδομάδας σόκαρε τους πάντες ανακοινώνοντας την αποχώρηση του από τον σύλλογο για οικογενειακούς λόγους τους οποίους κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.
«Θα ήθελα ειλικρινά να είχα συνεχίσει αυτή την περιπέτεια, αλλά ορισμένες αποφάσεις βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας», έγραψε στο ποστάρισμα που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες για το ξαφνικό διαζύγιο....
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κάτι που έκανε το ESPN αποκαλύπτοντας ότι ο έμπειρος επιθετικός κατέθεσε μηνύσεις εναντίον μιας εταιρείας real estate, δύο ιδιοκτητών ακινήτων και δύο μεσιτών.
Όπως περιγράφει στη μήνυση του ο Μπακαμπού (μαζί με τη σύζυγο του Αν Λορέν Ιμπέρ) οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε διακρίσεις σε βάρος του Μπακαμπού και της συζύγου του, Αν-Λορ Υμπέρ, με βάση την «οικογενειακή τους κατάσταση», αρνούμενοι να τους νοικιάσουν σπίτι επειδή έχουν πέντε παιδιά που θα ζούσαν μαζί τους!
Ο Κογκολέζος αναφέρεται συγκεκριμένα σε δύο ακίνητα τα οποία είχαν επιλέξει και κατέθεσαν σχετικές προσφορές (μηνιαίο ενοίκιο 17.500 δολάρια στο πρώτο και 23.000 στο δεύτερο) με τους κατηγορούμενους να τις απορρίπτουν (για το πρώτο σπίτι) ή να τις αγνοούν (για το δεύτερο).
Η πλευρά του Μπακαμπού διεκδικεί αποζημιώσεις για παραβίαση της νομοθεσίας περί δίκαιης στέγασης και διακρίσεις λόγω της οικογενειακής τους κατάστασης τονίζοντας ότι σ' αυτούς τους δύο μήνες η οικογένεια του αναγκάστηκε να διαμένει σε προσωρινά καταλύματα με δικά του έξοδα, προκαλώντας —όπως αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά— αβεβαιότητα στη στέγαση, διαταραχή στην εγγραφή των παιδιών σε σχολεία και δραστηριότητες, καθώς και συναισθηματική βλάβη.
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