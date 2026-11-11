Ο Σεντρίκ Μπακαμπού αποχώρησε από το Σαν Ντιέγκο με καταγγελίες και μηνύσεις για «διακριτική μεταχείριση στη στέγαση»

Ο Κογκολέζος αναφέρεται συγκεκριμένα σε δύο ακίνητα τα οποία είχαν επιλέξει και κατέθεσαν σχετικές προσφορές (μηνιαίο ενοίκιο 17.500 δολάρια στο πρώτο και 23.000 στο δεύτερο) με τους κατηγορούμενους να τις απορρίπτουν (για το πρώτο σπίτι) ή να τις αγνοούν (για το δεύτερο).Η πλευρά του Μπακαμπού διεκδικεί αποζημιώσεις για παραβίαση της νομοθεσίας περί δίκαιης στέγασης και διακρίσεις λόγω της οικογενειακής τους κατάστασης τονίζοντας ότι σ' αυτούς τους δύο μήνες η οικογένεια του αναγκάστηκε να διαμένει σε προσωρινά καταλύματα με δικά του έξοδα, προκαλώντας —όπως αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά— αβεβαιότητα στη στέγαση, διαταραχή στην εγγραφή των παιδιών σε σχολεία και δραστηριότητες, καθώς και συναισθηματική βλάβη.