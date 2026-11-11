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Θρήνος στη Γαλλία: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στην προπόνηση και πέθανε στα 22 του
Θρήνος στη Γαλλία: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στην προπόνηση και πέθανε στα 22 του
Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο γαλλικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του 22χρονου Γουάνις Ονσόρ, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια προπόνησης με τη Σεν-Ντενί, ομάδα που εδρεύει στη Ρεϊνιόν.
Ο νεαρός αθλητής αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ συμμετείχε στο πρόγραμμα της ομάδας και κατέρρευσε, με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο γήπεδο να κινητοποιούνται άμεσα. Ακολούθησε μια μεγάλη προσπάθεια του ιατρικού τιμ της ομάδας να τον επαναφέρει, η οποία διήρκεσε περίπου 45 λεπτά. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ο 22χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Την τραγική είδηση γνωστοποίησε ο σύλλογός του την Τετάρτη (11/11).
Παράλληλα, η ομάδα εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην οικογένεια και στους φίλους του εκλιπόντος, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν αθλητή που εκπροσώπησε τον σύλλογο στην κορυφαία ποδοσφαιρική κατηγορία του νησιού.
Μόλις είχε παντρευτεί - Θα γινόταν 23 ετών
Η τραγωδία γίνεται ακόμη πιο σκληρή αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Ονσόρ βρισκόταν στην αρχή της ζωής του. Ο 22χρονος είχε παντρευτεί πρόσφατα και ετοιμαζόταν να γιορτάσει τα 23α γενέθλιά του.
Στην ποδοσφαιρική του διαδρομή είχε αγωνιστεί σε διάφορους συλλόγους της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων και η Ρουέν. Η τελευταία εξέφρασε επίσης τη θλίψη της για τον θάνατό του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο πέρασμά του από τα τμήματα υποδομής της.
Συγκλονισμένη ολόκληρη η ποδοσφαιρική κοινότητα της Ρεϊνιόν
Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ρεϊνιόν, η οποία στάθηκε ιδιαίτερα στο νεαρό της ηλικίας του ποδοσφαιριστή. Όπως υπογράμμισε, η απώλεια έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ σε ολόκληρη την αθλητική κοινότητα του νησιού.
Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε επίσης ότι θα συνδράμει την οικογένεια στις διαδικασίες επαναπατρισμού της σορού στην ηπειρωτική Γαλλία, σύμφωνα με την επιθυμία των συγγενών του.
Την ίδια στιγμή, αποφασίστηκε η δημιουργία δομής ψυχολογικής υποστήριξης για όσους βρέθηκαν μπροστά στο περιστατικό κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά και για τα υπόλοιπα μέλη της τοπικής ποδοσφαιρικής κοινότητας που έχουν επηρεαστεί από τον τραγικό χαμό.
Στόχος είναι να παρασχεθεί ουσιαστική βοήθεια στους συμπαίκτες του, στους ανθρώπους που εργάζονταν μαζί του και σε όσους βρίσκονταν κοντά στον νεαρό ποδοσφαιριστή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Σεν-Ντενί, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της Ρεϊνιόν, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του ποδοσφαιριστή, επισημαίνοντας ότι η είδηση έχει συγκλονίσει τους ποδοσφαιριστές, τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και όλους τους ανθρώπους του συλλόγου.
Le football français pleure Wanis Honsor, décédé à seulement 22 ans. 🕊️ Le joueur du Saint-Denis FC a été victime d'un arrêt cardiaque pendant un entraînement. Passé par toutes les équipes de jeunes du FC Rouen, il avait disputé trois matches avec l'équipe première en 2023/24, et marqué un but au stade Diochon. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. 🙏 📸 @fcr1899— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 11, 2026
Παράλληλα, η ομάδα εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην οικογένεια και στους φίλους του εκλιπόντος, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν αθλητή που εκπροσώπησε τον σύλλογο στην κορυφαία ποδοσφαιρική κατηγορία του νησιού.
Μόλις είχε παντρευτεί - Θα γινόταν 23 ετών
Η τραγωδία γίνεται ακόμη πιο σκληρή αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Ονσόρ βρισκόταν στην αρχή της ζωής του. Ο 22χρονος είχε παντρευτεί πρόσφατα και ετοιμαζόταν να γιορτάσει τα 23α γενέθλιά του.
Στην ποδοσφαιρική του διαδρομή είχε αγωνιστεί σε διάφορους συλλόγους της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων και η Ρουέν. Η τελευταία εξέφρασε επίσης τη θλίψη της για τον θάνατό του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο πέρασμά του από τα τμήματα υποδομής της.
Συγκλονισμένη ολόκληρη η ποδοσφαιρική κοινότητα της Ρεϊνιόν
Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ρεϊνιόν, η οποία στάθηκε ιδιαίτερα στο νεαρό της ηλικίας του ποδοσφαιριστή. Όπως υπογράμμισε, η απώλεια έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ σε ολόκληρη την αθλητική κοινότητα του νησιού.
Football : ancien joueur du FC Rouen, de Dieppe et de Flers, le jeune Wanis Honsor, 22 ans, décède à l'entraînement ➡️ https://t.co/GCONQyM47p https://t.co/nYWQ00WBY2— ICI Normandie (Seine-Maritime - Eure) (@ici_hnormandie) November 11, 2026
Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε επίσης ότι θα συνδράμει την οικογένεια στις διαδικασίες επαναπατρισμού της σορού στην ηπειρωτική Γαλλία, σύμφωνα με την επιθυμία των συγγενών του.
Την ίδια στιγμή, αποφασίστηκε η δημιουργία δομής ψυχολογικής υποστήριξης για όσους βρέθηκαν μπροστά στο περιστατικό κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά και για τα υπόλοιπα μέλη της τοπικής ποδοσφαιρικής κοινότητας που έχουν επηρεαστεί από τον τραγικό χαμό.
Στόχος είναι να παρασχεθεί ουσιαστική βοήθεια στους συμπαίκτες του, στους ανθρώπους που εργάζονταν μαζί του και σε όσους βρίσκονταν κοντά στον νεαρό ποδοσφαιριστή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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