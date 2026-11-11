Θρήνος στη Γαλλία: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στην προπόνηση και πέθανε στα 22 του

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο γαλλικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του 22χρονου Γουάνις Ονσόρ, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια προπόνησης με τη Σεν-Ντενί, ομάδα που εδρεύει στη Ρεϊνιόν.