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Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε 25-14 επί της Στεάουα και πέτυχε την πρώτη νίκη στην ιστορία του στο Champions League πόλο ανδρών, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε 25-14 επί της Στεάουα και πέτυχε την πρώτη νίκη στην ιστορία του στο Champions League πόλο ανδρών, βίντεο
Οι πράσινοι ήταν κυρίαρχοι από την αρχή του αγώνα και πήραν τους πρώτους τους βαθμούς στη φάση των ομίλων
Ιστορική στιγμή για τον Παναθηναϊκό, που πέτυχε στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ την πρώτη του νίκη στη φάση των ομίλων στο Champions League πόλο ανδρών.
Οι πράσινοι διέλυσαν 25-14 τη Στεάουα Βουκουρεστίου και πλέον ελπίζουν ακόμα και να βρεθούν στην προνομιούχο δεύτερη θέση του Δ΄ ομίλου, που δίνει πρόκριση στα προημιτελικά.
Ο Μάρινιτς-Κράγκιτς άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους και ο Παναθηναϊκός πέτυχε πέντε αναπάντητα γκολ μέσα σε διάστημα 4,5 λεπτών. Το 5-1 έδειχνε τον δρόμο, ο Νίκος Παπασηφάκης σκόραρε ασταμάτητα (σταμάτησε στα 5 γκολ) και το ματς πήγε στο 10-2 στις αρχές του δεύτερου οκταλέπτου. Και στο 15-5 στο ημίχρονο.
Ο Δημήτρης Μάζης άλλαξε τερματοφύλακα με τον Γουάινμπεργκ στον πάγκο και τον νεαρό Νεκτάριο Ηλιόπουλο στο νερό, οι Ρουμάνοι κατάφεραν να μειώσουν προσωρινά σε 20-13 αλλά ο Παναθηναϊκός δε θα έδινε δικαιώματα.
Βρήκε και πάλι δίχτυα και πήρε το ματς με 11 γκολ διαφορά, 25-14.
Τα οκτάλεπτα: 7-2, 8-3, 5-5, 5-4
Διαιτητές: Ιβανόφσκι (Μαυροβούνιο), Μίλοβιτς (Σερβία)
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 1, Γ. Νικολαϊδης, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 3, Γούντχεντ 1, Παπασηφάκης 5, Δ. Νικολαϊδης 5, Ντόλτσε, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 3.
Στεάουα (Τζόρτζε Φιλίποβιτς): Τικ, Μπότα, Γκεοργκέσκου 1, Ροτάρου, Νεάμτου 2, Μάρινιτς-Κράγκιτς 3, Βούτσινιτς 3, Παραϊάνου 2, Κολοντράβσκι 2, Οάντα, Τσιμποέρου, Τέπελους 1, Μοροϊάνου, Γιαούκοβιτς.
Οι πράσινοι διέλυσαν 25-14 τη Στεάουα Βουκουρεστίου και πλέον ελπίζουν ακόμα και να βρεθούν στην προνομιούχο δεύτερη θέση του Δ΄ ομίλου, που δίνει πρόκριση στα προημιτελικά.
Ο Μάρινιτς-Κράγκιτς άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους και ο Παναθηναϊκός πέτυχε πέντε αναπάντητα γκολ μέσα σε διάστημα 4,5 λεπτών. Το 5-1 έδειχνε τον δρόμο, ο Νίκος Παπασηφάκης σκόραρε ασταμάτητα (σταμάτησε στα 5 γκολ) και το ματς πήγε στο 10-2 στις αρχές του δεύτερου οκταλέπτου. Και στο 15-5 στο ημίχρονο.
Ο Δημήτρης Μάζης άλλαξε τερματοφύλακα με τον Γουάινμπεργκ στον πάγκο και τον νεαρό Νεκτάριο Ηλιόπουλο στο νερό, οι Ρουμάνοι κατάφεραν να μειώσουν προσωρινά σε 20-13 αλλά ο Παναθηναϊκός δε θα έδινε δικαιώματα.
Βρήκε και πάλι δίχτυα και πήρε το ματς με 11 γκολ διαφορά, 25-14.
Τα οκτάλεπτα: 7-2, 8-3, 5-5, 5-4
Διαιτητές: Ιβανόφσκι (Μαυροβούνιο), Μίλοβιτς (Σερβία)
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 1, Γ. Νικολαϊδης, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 3, Γούντχεντ 1, Παπασηφάκης 5, Δ. Νικολαϊδης 5, Ντόλτσε, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 3.
Στεάουα (Τζόρτζε Φιλίποβιτς): Τικ, Μπότα, Γκεοργκέσκου 1, Ροτάρου, Νεάμτου 2, Μάρινιτς-Κράγκιτς 3, Βούτσινιτς 3, Παραϊάνου 2, Κολοντράβσκι 2, Οάντα, Τσιμποέρου, Τέπελους 1, Μοροϊάνου, Γιαούκοβιτς.
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