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Η Μύκονος δεν ήταν σε καλό βράδυ και ηττήθηκε 84-80 από την Νέφτσι Μπακού για το FIBA Europe Cup, βίντεο
Η Μύκονος δεν ήταν σε καλό βράδυ και ηττήθηκε 84-80 από την Νέφτσι Μπακού για το FIBA Europe Cup, βίντεο
Η ομάδα του Ζιάγκου προσπάθησε για τη μεγάλη ανατροπή στο φινάλε αλλά τελικά έφυγε ηττημένη από το Μπακού
Η Μύκονος παρουσίασε κάκιστη εικόνα κόντρα στη Νέφτσι του Κώστα Βασιλειάδη και μοιραία γνώρισε την πρώτη της ήττα (84-80) στο φετινό FIBA Europe Cup, μετά το πέρας έξι αγωνιστικών.
Στον αντίποδα, η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν έκανε... σεφτέ στα νικηφόρα αποτελέσματα. «Δήμιοι» της ελληνικής ομάδας ήταν οι Σταρόβλα και Στεπάνοβιτς, ενώ για την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου ξεχώρισαν οι Σκουλίδας, Φάντερμπερκ και Κάναντι.
Η Μύκονος του Βαγγέλη Ζιάγκου μπήκε με το «μαχαίρι στα δόντια» κόντρα στη Νέφτσι του Κώστα Βασιλειάδη στο πρώτο δεκάλεπτο και ούσα εύστοχη τόσο από κοντά όσο και από μακριά, έκλεισε την πρώτη περίοδο προηγούμενη με 24-16.
Στη δεύτερη περίοδο, το σκηνικό άλλαξε άρδην με τους παίκτες του «Νησιού των Ανέμων» να μην μπορούν να βρουν λύσεις στην επίθεση, ενώ στην άμυνα δεν κατάφεραν να περιορίσουν την ευστοχία των Αζέρων, οι οποίοι με σωστή κυκλοφορία έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 20-10 και έκλεισαν το ημίχρονο με 36-34. Για τη Νέφτσι, τεράστια ζημιά έκανε ο Χικς με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ, και 4 ασίστ και άλλους 9 πόντους πρόσθεσε ο Σταρόβλα, ο οποίος μάζεψε και 2 ριμπάουντ. Για την ελληνική ομάδα, οι Κάναντι με 8 πόντους και 3 ασίστ και Φάντερμπερκ με 7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ τράβηξαν... κουπί.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε εφιαλτικά για τη Μύκονο, καθώς με ένα επιμέρους 17-0 των γηπεδούχων, οι Νησιώτες έχασαν την επαφή με το ματς, με το σκορ να εκτοξεύεται στο 53-34 εις βάρος τους. Προϊόντος του χρόνου, η διαφορά έφτασε σε τεράστια επίπεδα, καθώς περίπου τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου, σύλλογος του Μπακού προηγήθηκε με 22 πόντους (62-40). Το σύνολο του Ζιάγκου δε βρήκε λύσεις και ήταν προβλέψιμο στην επίθεση, ενώ στο αμυντικό μισό του γηπέδου, οι οικοδεσπότες έκαναν ό,τι ήθελαν. Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με το σκορ στο 65-52.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι πήγαν για τη μεγάλη ανατροπή στο φινάλε, μειώνοντας έως και τους τέσσερις πόντους 42 δευτερόλεπτα πριν την κόρνα της λήξης αλλά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Οι γηπεδούχοι παρέμειναν τα «αφεντικά» του αγώνα, η Μύκονος δεν κατόρθωσε να φέρει... τούμπα την κατάσταση και το τελικό 84-80 έδωσε την πρώτη νίκη στους Αζέρους, σε αντίθεση με τους Κυκλαδίτες, που υπέστησαν την πρώτη τους ήττα στη φετινή διοργάνωση.
Τα δεκάλεπτα: 16-24, 36-34, 65-52, 84-80
πηγή: gazzetta.gr
Στον αντίποδα, η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν έκανε... σεφτέ στα νικηφόρα αποτελέσματα. «Δήμιοι» της ελληνικής ομάδας ήταν οι Σταρόβλα και Στεπάνοβιτς, ενώ για την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου ξεχώρισαν οι Σκουλίδας, Φάντερμπερκ και Κάναντι.
Η Μύκονος του Βαγγέλη Ζιάγκου μπήκε με το «μαχαίρι στα δόντια» κόντρα στη Νέφτσι του Κώστα Βασιλειάδη στο πρώτο δεκάλεπτο και ούσα εύστοχη τόσο από κοντά όσο και από μακριά, έκλεισε την πρώτη περίοδο προηγούμενη με 24-16.
Στη δεύτερη περίοδο, το σκηνικό άλλαξε άρδην με τους παίκτες του «Νησιού των Ανέμων» να μην μπορούν να βρουν λύσεις στην επίθεση, ενώ στην άμυνα δεν κατάφεραν να περιορίσουν την ευστοχία των Αζέρων, οι οποίοι με σωστή κυκλοφορία έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 20-10 και έκλεισαν το ημίχρονο με 36-34. Για τη Νέφτσι, τεράστια ζημιά έκανε ο Χικς με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ, και 4 ασίστ και άλλους 9 πόντους πρόσθεσε ο Σταρόβλα, ο οποίος μάζεψε και 2 ριμπάουντ. Για την ελληνική ομάδα, οι Κάναντι με 8 πόντους και 3 ασίστ και Φάντερμπερκ με 7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ τράβηξαν... κουπί.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε εφιαλτικά για τη Μύκονο, καθώς με ένα επιμέρους 17-0 των γηπεδούχων, οι Νησιώτες έχασαν την επαφή με το ματς, με το σκορ να εκτοξεύεται στο 53-34 εις βάρος τους. Προϊόντος του χρόνου, η διαφορά έφτασε σε τεράστια επίπεδα, καθώς περίπου τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου, σύλλογος του Μπακού προηγήθηκε με 22 πόντους (62-40). Το σύνολο του Ζιάγκου δε βρήκε λύσεις και ήταν προβλέψιμο στην επίθεση, ενώ στο αμυντικό μισό του γηπέδου, οι οικοδεσπότες έκαναν ό,τι ήθελαν. Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με το σκορ στο 65-52.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι πήγαν για τη μεγάλη ανατροπή στο φινάλε, μειώνοντας έως και τους τέσσερις πόντους 42 δευτερόλεπτα πριν την κόρνα της λήξης αλλά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Οι γηπεδούχοι παρέμειναν τα «αφεντικά» του αγώνα, η Μύκονος δεν κατόρθωσε να φέρει... τούμπα την κατάσταση και το τελικό 84-80 έδωσε την πρώτη νίκη στους Αζέρους, σε αντίθεση με τους Κυκλαδίτες, που υπέστησαν την πρώτη τους ήττα στη φετινή διοργάνωση.
Τα δεκάλεπτα: 16-24, 36-34, 65-52, 84-80
πηγή: gazzetta.gr
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