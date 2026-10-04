Πέτρες, μαχαίρια και κουκουλοφόροι οδήγησαν σε ματαίωση αγώνα του Copa del Rey, βίντεο
SPORTS
Copa del Rey

Πέτρες, μαχαίρια και κουκουλοφόροι οδήγησαν σε ματαίωση αγώνα του Copa del Rey, βίντεο

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Ατλέτικο Ουνιόν και Σπόρτινγκ Ορταλέζα δεν διεξήχθη λόγω επίθεσης που δέχτηκαν οι φιλοξενούμενοι και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από το γήπεδο

Πέτρες, μαχαίρια και κουκουλοφόροι οδήγησαν σε ματαίωση αγώνα του Copa del Rey, βίντεο
Ακόμα και στην Ισπανία που δεν φημίζεται για τα επεισόδια υπάρχουν στιγμές που η κατάσταση ξεφεύγει. Αυτό έγινε σε προκριματικό αγώνα του Copa del Rey ανάμεσα στην Ατλέτικο Ουνιόν Γκιμάρ και τη Σπόρτινγκ Ορταλέζα που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στην Τασαγκάγια, περιοχή της Τενερίφη.

Το παιχνίδι δεν έγινε καν, αφού οι ποδοσφαιριστής της Ορταλέζα έμειναν γι’ αρκετό διάστημα στα αποδυτήρια και αρνήθηκαν να μπουν στο γήπεδο μέχρι να φτάσουν στο γήπεδο αξιωματικοί της αστυνομία. Ο νικητής αυτής της αναμέτρησης θα έπαιρνε την πρόκριση στον 1ο γύρο του Copa del Rey και θα αντιμετώπιζε μία εκ των Σεβίλλη, Μπέτις, Ράγιο Βαγιεκάνο ή Χετάφε.



Η ομάδα της Μαδρίτης κατήγγειλε ότι τα μέλη της αποστολής υποδέχτηκαν κουκουλοφόροι που κρατούσαν μαχαίρια. Λίγο πριν την έναρξη υπήρξε συμπλοκή με αφορμή τη ρίψη ενός πλαστικού μπουκαλιού σε παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας.

Η Σπόρτινγκ Ορταλέζα υπό αυτές τις συνθήκες αποφάσισε να φύγει από το γήπεδο και με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο για να αποχωρήσει από την Τενερίφη.

Για όλο αυτό υπάρχει ιστορικό, αφού μετά το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες ο προπονητής της Ατλέτικο Ουνιόν είχε δηλώσεις πως «οι λογαριασμοί πρέπει να κλείσουν στη ρεβάνς» και είχε κάνει λόγο για κακή φιλοξενία.


Κλείσιμο
Πλέον θα αποφασιστεί τι θα γίνει με το παιχνίδι. Υπάρχει το ενδεχόμενο το ματς να διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο, να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ή να το πάρει στα χαρτιά η Σπόρτινγκ Ορταλέζα.

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