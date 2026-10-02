Εθνικό Θέατρο: Αυτές είναι οι πιο δυνατές νέες παραστάσεις του: Κομνηνού, Καραμπέτη, Καρύδη και Κουρής ανάμεσα στους πρωταγωνιστές

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη,

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«Το πρόγραμμά μας ξεκινά με επαναλήψεις παραστάσεων με ιδιαίτερη δυναμική, επανασυστήνει μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες, διευρύνει τις συμπράξεις με δημιουργούς και θέατρα του εξωτερικού, ενισχύοντας το διεθνές εκτόπισμα του θεάτρου μέσα από ουσιαστική και συστηματική εξωστρέφεια, καλλιεργεί συνεργασίες με σημαντικούς εγχώριους φορείς. Ταυτόχρονα ενισχύει το διερευνητικό θέατρο του σήμερα, τον σκηνικό πειραματισμό, τη σύγχρονη γραφή για το θέατρο, τη σκέψη, τη συνδιαλλαγή, την κοινωνική και εκπαιδευτική του δράση μέσα από ένα ανανεωμένο και στοχευμένο δίκτυο εργαστηρίων και παράλληλων δράσεων» σημειώνει η καλλιτεχνική του διευθύντρια, Αργυρώ Χιώτη, κάνοντας μια σύντομη «ξενάγηση» στο νέο θεατρικό ταξίδι που ξεκινά.Ανάμεσα στις νέες παραγωγές ξεχωρίζει η «» του, σε κείμενο και σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ζωγράφου και παιδαγωγού, που θα ανέβει, σε παγκόσμια πρεμιέρα, στις 14 Απριλίου, στην Κεντρική Σκηνή. Με αφετηρία την προσωπική του εμπειρία ως αυτοεξόριστου τα τελευταία τέσσερα χρόνια από τη Ρωσία, ο Krymov θα ανεβάσει τη δική του εκδοχή της «Τρικυμίας», ανασυνθέτοντας το αποκαλούμενο «αποχαιρετιστήριο» σαιξπηρικό έργο —με μια ομάδα Ελλήνων ηθοποιών μεταξύ των οποίων οι Άρης Αρμαγανίδης, Χαρά Γιώτα, Γιώργος Δερμεντζίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Σίμος Κακάλας, Ίριδα Κατσούρη,, Χριστίνα Κυπραίου, Θάνος Μαγκλάρας και Παναγιώτης Παπαϊωάννου.Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, αναμένουμε και την ερμηνεία τηςστο «» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που θα παρουσιάζεται από τις 20 Ιανουαρίου, επίσης στο Κτίριο Τσίλλερ, σε σκηνοθεσία Ιώς Βουλγαράκη. Στο κλασικό αυτό αριστούργημα εννιά γυναίκες μένουν κλεισμένες στο σπίτι τους, χωρίς κοινωνική, προσωπική, σεξουαλική ζωή, υπό την τυραννία της Μπερνάρντα Άλμπα η οποία μετατρέπει αυτό το σπίτι σε μια άτυπη φυλακή.Στο μεταξύ, μια χαρούμενη αλλά και νοσταλγική νότα στο πρόγραμμα αποτελεί το ανέβασμα, στις 17 Μαρτίου, στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», της αγαπημένης κωμωδίας των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά «», με την νεαρήνα αναλαμβάνει τον ξεκαρδιστικό κινηματογραφικό ρόλο της Τζένης Καρέζη, που αναφωνεί, συχνά – πυκνά...«Αθηναααά»! Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχεις αναλάβει η Αικατερίνη Παπαγεωργίου ενώ στον θίασο συμπράττουν οι ηθοποιοί Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Γιαλελής, Γιάννης Κλίνης, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνης Μιλλεούνη, Φοίβος Συμεωνίδης και ο Νίκος Χατζόπουλος.