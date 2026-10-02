Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.
Εθνικό Θέατρο: Αυτές είναι οι πιο δυνατές νέες παραστάσεις του: Κομνηνού, Καραμπέτη, Καρύδη και Κουρής ανάμεσα στους πρωταγωνιστές
Εθνικό Θέατρο: Αυτές είναι οι πιο δυνατές νέες παραστάσεις του: Κομνηνού, Καραμπέτη, Καρύδη και Κουρής ανάμεσα στους πρωταγωνιστές
Από τη δημοφιλή κωμωδία «Δεσποινίς διευθυντής» μέχρι το «Πολύ κακό για το τίποτα» του Σαίξπηρ σε μορφή αστραφτερού σόου
Διαχρονικά κλασικά έργα, όπως «Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Λόρκα, η «Τρικυμία» και το «Πολύ κακό για το τίποτα» του Σαίξπηρ αλλά και σύγχρονα, καταξιωμένους σκηνοθέτες, όπως ο Dmitry Krymov και ο Κωνσταντίνος Ρήγος αλλά και νέοι, δημοφιλείς πρωταγωνιστές όπως η Φιλαρέτη Κομνηνού, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Σμαράγδα Καρύδη και ο Νίκος Κουρής αλλά και φρέσκες υποκριτικές δυνάμεις περιέχει το νέο πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου που επιστρέφει δυναμικά με νέες, ενδιαφέρουσες δραματουργικές ιστορίες, στις τρεις σκηνές του Κτιρίου Τσίλλερ και στο εκ βάθρων ανακαινισμένο «REX» που ανοίγει ξανά τις πύλες του.
Από τα δυνατά χαρτιά του φετινού προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου αποτελεί η σύγχρονη προσέγγιση του Κωνσταντίνου Ρήγου στο «Πολύ κακό για το τίποτα» του Σαίξπηρ το οποίο θα μεταμορφώσει σε ένα ξέφρενο, αστραφτερό σόου, μεταφέροντας τη σκηνική δράση στο πλατό μιας ψυχαγωγικής εκπομπής όπου συμβαίνουν απίθανα πράγματα. Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο REX, με την Σμαράγδα Καρύδη, τον Θάνο Λέκκα, τον Μιχαήλ Ταμπακάκη, τον Ρένο Χαραλαμπίδη αλλά και την Ίντρα Κέιν να συμμετέχουν στον πολυμελή θίασο.
Δεν θα μπορούμε, βεβαίως, να μην συμπεριλάβουμε στα «πρέπει να δεις» του φετινού προγράμματος τη «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και δραματουργία - μουσική διεύθυνση Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θέατρου με την Εθνική Λυρική Σκηνή, που επιστρέφει, από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στην Κεντρική Σκηνή, με τη μορφή μελοδράματος και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη να διαβάζει αποσπάσματα του έργου.
Και επειδή οι επόμενοι δύο μήνες θα κυλήσουν με επαναλήψεις, κατά κύριο λόγο, σάς παραθέτουμε και τις παραστάσεις που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία πέρσι γι΄αυτό και επαναλαμβάνονται:
ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ του Guillaume Poix, σε μια ιδέα της Lorraine de Sagazan. Μετάφραση: Δήμητρα Κονδυλάκη. Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης. Παίζουν Ελευθερία Αγγελίτσα, Χαράλαμπος Αθανασόπουλος, Ειρήνη Δάμπαση, Γιώργος Εξακοΐδης, Κωνσταντίνος Κρομμύδας, Θάνος Μαγκλάρας, Χρήστος Τζον Μούσλλι, Μαρία Μπαγανά, Ανδρέας Νάτσιος, Ηλίας Σγουραλής, Θεοδώρα Τζήμου, Θωμάς Τσακνάκης, Γιώργος Χριστοδούλου. Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος, Κτήριο Τσίλλερ. Πρεμιέρα: 1 Οκτωβρίου 2026.
KONTAKTHOF της Pina Bausch: Μία σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation. Μια ξεχωριστή σκηνική αναβίωση ενός από τα πιο εμβληματικά έργα της Pina Bausch, με τη συμμετοχή 22 ερμηνευτών από την Ελλάδα Κεντρική Σκηνή, Κτήριο Τσίλλερ. Παίζουν Πρεμιέρα: 9 Οκτωβρίου 2026. Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ του Αντόν Τσέχωφ. Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη. Διασκευή — Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος. Παίζουν: Γιώργος Ζιάκας, Γιάννης Κλίνης, Σοφία Κόκκαλη, Έκτορας Λυγίζος, Υβόννη Μαλτέζου, Μαρία Μοσχούρη, Αμαλία Μουτούση, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Πατσιάνη, Φοίβος Συμεωνίδης. Κεντρική Σκηνή, Κτήριο Τσίλλερ. Πρεμιέρα: 28 Νοεμβρίου 2026
Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ του Αντόν Τσέχωφ. Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη. Διασκευή — Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος. Παίζουν: Γιώργος Ζιάκας, Γιάννης Κλίνης, Σοφία Κόκκαλη, Έκτορας Λυγίζος, Υβόννη Μαλτέζου, Μαρία Μοσχούρη, Αμαλία Μουτούση, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Πατσιάνη, Φοίβος Συμεωνίδης. Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 28 Νοεμβρίου 2026
«Το πρόγραμμά μας ξεκινά με επαναλήψεις παραστάσεων με ιδιαίτερη δυναμική, επανασυστήνει μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες, διευρύνει τις συμπράξεις με δημιουργούς και θέατρα του εξωτερικού, ενισχύοντας το διεθνές εκτόπισμα του θεάτρου μέσα από ουσιαστική και συστηματική εξωστρέφεια, καλλιεργεί συνεργασίες με σημαντικούς εγχώριους φορείς. Ταυτόχρονα ενισχύει το διερευνητικό θέατρο του σήμερα, τον σκηνικό πειραματισμό, τη σύγχρονη γραφή για το θέατρο, τη σκέψη, τη συνδιαλλαγή, την κοινωνική και εκπαιδευτική του δράση μέσα από ένα ανανεωμένο και στοχευμένο δίκτυο εργαστηρίων και παράλληλων δράσεων» σημειώνει η καλλιτεχνική του διευθύντρια, Αργυρώ Χιώτη, κάνοντας μια σύντομη «ξενάγηση» στο νέο θεατρικό ταξίδι που ξεκινά.
Ανάμεσα στις νέες παραγωγές ξεχωρίζει η «Τρικυμία» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε κείμενο και σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ζωγράφου και παιδαγωγού Dmitry Krymov, που θα ανέβει, σε παγκόσμια πρεμιέρα, στις 14 Απριλίου, στην Κεντρική Σκηνή. Με αφετηρία την προσωπική του εμπειρία ως αυτοεξόριστου τα τελευταία τέσσερα χρόνια από τη Ρωσία, ο Krymov θα ανεβάσει τη δική του εκδοχή της «Τρικυμίας», ανασυνθέτοντας το αποκαλούμενο «αποχαιρετιστήριο» σαιξπηρικό έργο —με μια ομάδα Ελλήνων ηθοποιών μεταξύ των οποίων οι Άρης Αρμαγανίδης, Χαρά Γιώτα, Γιώργος Δερμεντζίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Σίμος Κακάλας, Ίριδα Κατσούρη, Νίκος Κουρής, Χριστίνα Κυπραίου, Θάνος Μαγκλάρας και Παναγιώτης Παπαϊωάννου.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, αναμένουμε και την ερμηνεία της Φιλαρέτης Κομνηνού στο «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που θα παρουσιάζεται από τις 20 Ιανουαρίου, επίσης στο Κτίριο Τσίλλερ, σε σκηνοθεσία Ιώς Βουλγαράκη. Στο κλασικό αυτό αριστούργημα εννιά γυναίκες μένουν κλεισμένες στο σπίτι τους, χωρίς κοινωνική, προσωπική, σεξουαλική ζωή, υπό την τυραννία της Μπερνάρντα Άλμπα η οποία μετατρέπει αυτό το σπίτι σε μια άτυπη φυλακή.
Στο μεταξύ, μια χαρούμενη αλλά και νοσταλγική νότα στο πρόγραμμα αποτελεί το ανέβασμα, στις 17 Μαρτίου, στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», της αγαπημένης κωμωδίας των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά «Δεσποινίς Διευθυντής», με την νεαρή Ελίζα Σκολίδη να αναλαμβάνει τον ξεκαρδιστικό κινηματογραφικό ρόλο της Τζένης Καρέζη, που αναφωνεί, συχνά – πυκνά...«Αθηναααά»! Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχεις αναλάβει η Αικατερίνη Παπαγεωργίου ενώ στον θίασο συμπράττουν οι ηθοποιοί Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Γιαλελής, Γιάννης Κλίνης, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνης Μιλλεούνη, Φοίβος Συμεωνίδης και ο Νίκος Χατζόπουλος.
Ανάμεσα στις νέες παραγωγές ξεχωρίζει η «Τρικυμία» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε κείμενο και σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ζωγράφου και παιδαγωγού Dmitry Krymov, που θα ανέβει, σε παγκόσμια πρεμιέρα, στις 14 Απριλίου, στην Κεντρική Σκηνή. Με αφετηρία την προσωπική του εμπειρία ως αυτοεξόριστου τα τελευταία τέσσερα χρόνια από τη Ρωσία, ο Krymov θα ανεβάσει τη δική του εκδοχή της «Τρικυμίας», ανασυνθέτοντας το αποκαλούμενο «αποχαιρετιστήριο» σαιξπηρικό έργο —με μια ομάδα Ελλήνων ηθοποιών μεταξύ των οποίων οι Άρης Αρμαγανίδης, Χαρά Γιώτα, Γιώργος Δερμεντζίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Σίμος Κακάλας, Ίριδα Κατσούρη, Νίκος Κουρής, Χριστίνα Κυπραίου, Θάνος Μαγκλάρας και Παναγιώτης Παπαϊωάννου.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, αναμένουμε και την ερμηνεία της Φιλαρέτης Κομνηνού στο «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που θα παρουσιάζεται από τις 20 Ιανουαρίου, επίσης στο Κτίριο Τσίλλερ, σε σκηνοθεσία Ιώς Βουλγαράκη. Στο κλασικό αυτό αριστούργημα εννιά γυναίκες μένουν κλεισμένες στο σπίτι τους, χωρίς κοινωνική, προσωπική, σεξουαλική ζωή, υπό την τυραννία της Μπερνάρντα Άλμπα η οποία μετατρέπει αυτό το σπίτι σε μια άτυπη φυλακή.
Στο μεταξύ, μια χαρούμενη αλλά και νοσταλγική νότα στο πρόγραμμα αποτελεί το ανέβασμα, στις 17 Μαρτίου, στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», της αγαπημένης κωμωδίας των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά «Δεσποινίς Διευθυντής», με την νεαρή Ελίζα Σκολίδη να αναλαμβάνει τον ξεκαρδιστικό κινηματογραφικό ρόλο της Τζένης Καρέζη, που αναφωνεί, συχνά – πυκνά...«Αθηναααά»! Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχεις αναλάβει η Αικατερίνη Παπαγεωργίου ενώ στον θίασο συμπράττουν οι ηθοποιοί Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Γιαλελής, Γιάννης Κλίνης, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνης Μιλλεούνη, Φοίβος Συμεωνίδης και ο Νίκος Χατζόπουλος.
Από τα δυνατά χαρτιά του φετινού προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου αποτελεί η σύγχρονη προσέγγιση του Κωνσταντίνου Ρήγου στο «Πολύ κακό για το τίποτα» του Σαίξπηρ το οποίο θα μεταμορφώσει σε ένα ξέφρενο, αστραφτερό σόου, μεταφέροντας τη σκηνική δράση στο πλατό μιας ψυχαγωγικής εκπομπής όπου συμβαίνουν απίθανα πράγματα. Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο REX, με την Σμαράγδα Καρύδη, τον Θάνο Λέκκα, τον Μιχαήλ Ταμπακάκη, τον Ρένο Χαραλαμπίδη αλλά και την Ίντρα Κέιν να συμμετέχουν στον πολυμελή θίασο.
Δεν θα μπορούμε, βεβαίως, να μην συμπεριλάβουμε στα «πρέπει να δεις» του φετινού προγράμματος τη «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και δραματουργία - μουσική διεύθυνση Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θέατρου με την Εθνική Λυρική Σκηνή, που επιστρέφει, από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στην Κεντρική Σκηνή, με τη μορφή μελοδράματος και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη να διαβάζει αποσπάσματα του έργου.
Και επειδή οι επόμενοι δύο μήνες θα κυλήσουν με επαναλήψεις, κατά κύριο λόγο, σάς παραθέτουμε και τις παραστάσεις που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία πέρσι γι΄αυτό και επαναλαμβάνονται:
ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ του Guillaume Poix, σε μια ιδέα της Lorraine de Sagazan. Μετάφραση: Δήμητρα Κονδυλάκη. Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης. Παίζουν Ελευθερία Αγγελίτσα, Χαράλαμπος Αθανασόπουλος, Ειρήνη Δάμπαση, Γιώργος Εξακοΐδης, Κωνσταντίνος Κρομμύδας, Θάνος Μαγκλάρας, Χρήστος Τζον Μούσλλι, Μαρία Μπαγανά, Ανδρέας Νάτσιος, Ηλίας Σγουραλής, Θεοδώρα Τζήμου, Θωμάς Τσακνάκης, Γιώργος Χριστοδούλου. Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος, Κτήριο Τσίλλερ. Πρεμιέρα: 1 Οκτωβρίου 2026.
KONTAKTHOF της Pina Bausch: Μία σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation. Μια ξεχωριστή σκηνική αναβίωση ενός από τα πιο εμβληματικά έργα της Pina Bausch, με τη συμμετοχή 22 ερμηνευτών από την Ελλάδα Κεντρική Σκηνή, Κτήριο Τσίλλερ. Παίζουν Πρεμιέρα: 9 Οκτωβρίου 2026. Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ του Αντόν Τσέχωφ. Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη. Διασκευή — Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος. Παίζουν: Γιώργος Ζιάκας, Γιάννης Κλίνης, Σοφία Κόκκαλη, Έκτορας Λυγίζος, Υβόννη Μαλτέζου, Μαρία Μοσχούρη, Αμαλία Μουτούση, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Πατσιάνη, Φοίβος Συμεωνίδης. Κεντρική Σκηνή, Κτήριο Τσίλλερ. Πρεμιέρα: 28 Νοεμβρίου 2026
Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ του Αντόν Τσέχωφ. Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη. Διασκευή — Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος. Παίζουν: Γιώργος Ζιάκας, Γιάννης Κλίνης, Σοφία Κόκκαλη, Έκτορας Λυγίζος, Υβόννη Μαλτέζου, Μαρία Μοσχούρη, Αμαλία Μουτούση, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Πατσιάνη, Φοίβος Συμεωνίδης. Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 28 Νοεμβρίου 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα