Κικίλιας: Ολοκληρώθηκαν 13 σημαντικά λιμενικά έργα ύψους 78,4 εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα

Οι παρεμβάσεις χρηματοδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ενώ σε σειρά έργων αξιοποιήθηκαν συμπληρωματικά εθνικοί, περιφερειακοί, ίδιοι και λοιποί αναπτυξιακοί πόροι