Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
«Σεισμός» με Κωστούλα στην Αγγλία: Τέσσερα μεγαθήρια για τον Έλληνα των 70 εκατ. ευρώ!
«Σεισμός» με Κωστούλα στην Αγγλία: Τέσσερα μεγαθήρια για τον Έλληνα των 70 εκατ. ευρώ!
Ο Χαράλαμπος Κωστούλας έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στην Μπράιτον και, σύμφωνα με ελβετικό δημοσίευμα, βρίσκεται στο ραντάρ τεσσάρων μεγάλων ομάδων της Premier League
Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός διανύει τη δεύτερη σεζόν του στην Αγγλία και έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του. Ο Κωστούλας πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον το περασμένο καλοκαίρι, με το ποσό της μετακίνησης να φτάνει τα 35 εκατ. ευρώ.
Στην πρώτη του χρονιά ο ρόλος του ήταν περιορισμένος, καθώς κατέγραψε 21 συμμετοχές στην Premier League και δύο γκολ. Φέτος, ωστόσο, η εικόνα του είναι διαφορετική, καθώς έχει κάνει σημαντικό βήμα και αποτελεί πλέον πιο ενεργό κομμάτι της ομάδας.
Σε οκτώ επίσημες εμφανίσεις έχει ήδη σημειώσει τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ, ενώ ξεχώρισε ιδιαίτερα στη μεγάλη νίκη της Μπράιτον με 3-0 επί της Άρσεναλ, όπου είχε ένα γκολ και μία ασίστ.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Στην πρώτη του χρονιά ο ρόλος του ήταν περιορισμένος, καθώς κατέγραψε 21 συμμετοχές στην Premier League και δύο γκολ. Φέτος, ωστόσο, η εικόνα του είναι διαφορετική, καθώς έχει κάνει σημαντικό βήμα και αποτελεί πλέον πιο ενεργό κομμάτι της ομάδας.
Σε οκτώ επίσημες εμφανίσεις έχει ήδη σημειώσει τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ, ενώ ξεχώρισε ιδιαίτερα στη μεγάλη νίκη της Μπράιτον με 3-0 επί της Άρσεναλ, όπου είχε ένα γκολ και μία ασίστ.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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