Όποιος χάσει τον αγώνα του Μουντιάλ, αλλάζει λογότυπο για μια μέρα στα social media: Το στοίχημα της Norwegian Airlines με την British Airways
Όποιος χάσει τον αγώνα του Μουντιάλ, αλλάζει λογότυπο για μια μέρα στα social media: Το στοίχημα της Norwegian Airlines με την British Airways
Το μεγάλο ματς της Νορβηγίας με την Αγγλία δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο
Το μεγάλο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Μουντιάλ ανάμεσα στη Νορβηγία και την Αγγλία (00:00, ΕΡΤ1) δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο, σε κανένα επίπεδο.
Το στοίχημα πάντως, που έβαλαν οι δύο αεροπορικές εταιρίες ήταν κάτι, που λίγοι θα περίμεναν.
Την αρχή έκανε η Norwegian Airways, που μέσα από τα social media της, προκάλεσε την British Airways. Όποιος χάσει το ματς θα αλλάξει το λογότυπο της για 24 ώρες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Θα το αντικαταστήσει με εκείνο του νικητή.
Οι Νορβηγοί μάλιστα αποκάλυψαν πως έπρεπε να πετάξουν μέχρι το Λονδίνο για να λάβουν απάντηση, μια και οι Βρετανοί αργούσαν να το κάνουν.
Τελικά η απάντηση δόθηκε και ήταν καταφατική. Με την εταιρία, που η ομάδα της θα ηττηθεί να πρέπει να αλλάξει το λογότυπό της με εκείνο του αντιπάλου της.
Στο παιχνίδι, όμως, μπήκαν και άλλες εταιρίες και σχολίασαν κάτω από την ανάρτηση για το στοίχημα: «Πριν από 20 χρόνια κατακτούσαμε το Μουντιάλ, πως έχουν αλλάξει έτσι τα πράγματα» αναρωτήθηκε η ITA.
Η Scyscanner τόνισε πως «αν θέλετε διαιτητή ξέρετε που θα μας βρείτε».
Ενώ η Swiss από την πλευρά της είπε: «Δεν έχουμε χρόνο για να πάρουμε ποπ κορν, πρέπει να προετοιμαστούμε για τον Μέσι».
Η φωτογραφία με τα μαλλιά του Χάαλαντ
Οι Νορβηγοί πάντως είναι σε μεγάλα κέφια πριν το μεγάλο αγώνα. Η Norwegian Airways ανέβασε φωτογραφία στο instagram της, που το πιλοτήριο του αεροσκάφους, σκεπάζουν τα μαλλιά του Χάαλαντ.
Το στοίχημα πάντως, που έβαλαν οι δύο αεροπορικές εταιρίες ήταν κάτι, που λίγοι θα περίμεναν.
Την αρχή έκανε η Norwegian Airways, που μέσα από τα social media της, προκάλεσε την British Airways. Όποιος χάσει το ματς θα αλλάξει το λογότυπο της για 24 ώρες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Θα το αντικαταστήσει με εκείνο του νικητή.
Οι Νορβηγοί μάλιστα αποκάλυψαν πως έπρεπε να πετάξουν μέχρι το Λονδίνο για να λάβουν απάντηση, μια και οι Βρετανοί αργούσαν να το κάνουν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τελικά η απάντηση δόθηκε και ήταν καταφατική. Με την εταιρία, που η ομάδα της θα ηττηθεί να πρέπει να αλλάξει το λογότυπό της με εκείνο του αντιπάλου της.
Στο παιχνίδι, όμως, μπήκαν και άλλες εταιρίες και σχολίασαν κάτω από την ανάρτηση για το στοίχημα: «Πριν από 20 χρόνια κατακτούσαμε το Μουντιάλ, πως έχουν αλλάξει έτσι τα πράγματα» αναρωτήθηκε η ITA.
Η Scyscanner τόνισε πως «αν θέλετε διαιτητή ξέρετε που θα μας βρείτε».
Ενώ η Swiss από την πλευρά της είπε: «Δεν έχουμε χρόνο για να πάρουμε ποπ κορν, πρέπει να προετοιμαστούμε για τον Μέσι».
Η φωτογραφία με τα μαλλιά του Χάαλαντ
Οι Νορβηγοί πάντως είναι σε μεγάλα κέφια πριν το μεγάλο αγώνα. Η Norwegian Airways ανέβασε φωτογραφία στο instagram της, που το πιλοτήριο του αεροσκάφους, σκεπάζουν τα μαλλιά του Χάαλαντ.
Μάλλον για «καλή επιτυχία» το έκαναν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα