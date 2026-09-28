Άγνωστοι βανδάλισαν το γκράφιτι του Φράνκο Μπαρέζι στο Μιλάνο
SPORTS
Φράνκο Μπαρέζι Μίλαν Εθνική Ιταλίας

Άγνωστοι βανδάλισαν το γκράφιτι του Φράνκο Μπαρέζι στο Μιλάνο

Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο

Άγνωστοι βανδάλισαν το γκράφιτι του Φράνκο Μπαρέζι στο Μιλάνο
Σε μια πράξη που έχει προκαλέσει οργή στην Ιταλία, προχώρησαν άγνωστοι έξω από τα γραφεία της Μίλαν στο Μιλάνο. 

Το γκράφιτι του Φράνκο Μπαρέζι που βρίσκεται σε μια γωνία του κτιρίου βανδαλίστηκε με μουτζούρες στο πρόσωπό αλλά και στη φανέλα της ομάδας. 

Τη φωτογραφία έβγαλε στα social media ο δημοτικός σύμβουλος της πόλης, Αλεσάντρο Τζιούνγκι. Το γκράφιτι είχε επιμεληθεί ο καλλιτέχνης Lucas Streetart. 

Ο Φράνκο Μπαρέζι υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα της Μίλαν και της εθνικής Ιταλίας. Έφυγε από τη ζωή την τελευταία ημέρα του περασμένου Ιουλίου σε ηλικία 66 ετών. 

Αγωνίστηκε μόνο στη Μίλαν και είχε 716 συμμετοχές με 33 γκολ και 24 ασίστ. Με την εθνική Ιταλίας είχε 81 ματς με ένα γκολ. Κατέκτησε τα πάντα στην καριέρα του, μεταξύ των οποίων τρεις φορές το Champions League ενώ ήταν μέλος της ομάδας που πήρε το Μουντιάλ το 1982. 

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