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Τζόλης στο The Football Show: Κόντρα στην Γερμανία όλοι ήταν εξαιρετικοί, πολύ ιδιαίτερο ότι θα παίξω στην πόλη μου με την Εθνική
Τζόλης στο The Football Show: Κόντρα στην Γερμανία όλοι ήταν εξαιρετικοί, πολύ ιδιαίτερο ότι θα παίξω στην πόλη μου με την Εθνική
Ο διεθνής επιθετικός μίλησε στο protothema.gr και στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων στη Γερμανία, τονίζοντας πως η υποστήριξη που έδωσαν στην ομάδα ήταν κάτι ξεχωριστό
Ο Χρήστος Τζόλης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του protothema.gr «The Football Show by Stoiximan» και μίλησε για τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία για το Nations League, τη στήριξη του κόσμου, αλλά και τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν στην Τούμπα.
Ο διεθνής επιθετικός στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων στη Γερμανία, τονίζοντας πως η υποστήριξη που έδωσαν στην ομάδα ήταν κάτι ξεχωριστό.
«Ήταν υπέροχο που είχαμε τη στήριξη του κόσμου στη Γερμανία και ελπίζουμε να έχουμε την ίδια υποστήριξη την Πέμπτη και την Κυριακή στα παιχνίδια στην Τούμπα. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε εκεί με την Εθνική και σίγουρα θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο», ανέφερε. Ο Τζόλης αναφέρθηκε και στην προσωπική του σχέση με την Τούμπα, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί εκεί με γεμάτες εξέδρες φορώντας τη φανέλα της Εθνικής.
«Είναι η πρώτη μου φορά που θα παίξω σε γεμάτη Τούμπα. Δεν είχα παίξει ποτέ με κόσμο στο γήπεδο λόγω κορωνοϊού και τώρα θα είναι η πρώτη φορά. Θα είναι όλη η οικογένειά μου εκεί, οι φίλοι μου. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω με την Εθνική στην πόλη μου με τόσο κόσμο και σίγουρα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο».
Για τις δύο σημαντικές νίκες απέναντι σε Γερμανία και Σερβία, ο διεθνής άσος υπογράμμισε τη σωστή αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας, ειδικά στα ανασταλτικά κομμάτια. «Διαχειριστήκαμε πολύ καλά τις δεύτερες μπάλες και την αμυντική μας λειτουργία. Νομίζω ότι χθες όλοι ήταν εξαιρετικοί σε αυτά τα κομμάτια και αυτό μας βοήθησε πολύ».
Αναφερόμενος στη μεταγραφή του στην Άρσεναλ, ο Τζόλης εξήγησε ότι η αλλαγή αυτή του έχει δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, χωρίς όμως να ξεχνά τις διαφορετικές απαιτήσεις ανάμεσα σε σύλλογο και Εθνική.
«Σίγουρα έρχομαι με άλλη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Νιώθω ότι πρέπει να αποδίδω σε υψηλό επίπεδο, αλλά αισθάνομαι πολύ καλά και είμαι σε καλή κατάσταση. Βέβαια, είναι διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού της Εθνικής με αυτό της Άρσεναλ, αλλά είμαι διατεθειμένος να συνεισφέρω όπως μπορώ».
Για το γκολ που σημείωσε στο παιχνίδι, ο Έλληνας επιθετικός περιέγραψε την πρόθεσή του στη φάση: «Ήθελα να γυρίσω την μπάλα περίπου στο σημείο του πέναλτι ώστε να βρω κάποιον συμπαίκτη μου. Ήρθε ο Κουρμπέλης, βοήθησαν και οι κόντρες και τελικά καταφέραμε να σκοράρουμε».
Ο Τζόλης κράτησε χαμηλούς τόνους ενόψει της συνέχειας, παρά τη μεγάλη αυτοπεποίθηση που έδωσαν τα τελευταία αποτελέσματα. «Πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Σίγουρα πήραμε μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Τα επόμενα δύο παιχνίδια, επειδή είναι εντός έδρας, είναι ίσως τα πιο επικίνδυνα, γιατί η Ολλανδία και η Γερμανία θα δουν διαφορετικά τα παιχνίδια. Νομίζω όμως ότι θα έχουμε και άλλα θετικά αποτελέσματα».
Ο διεθνής επιθετικός στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων στη Γερμανία, τονίζοντας πως η υποστήριξη που έδωσαν στην ομάδα ήταν κάτι ξεχωριστό.
«Ήταν υπέροχο που είχαμε τη στήριξη του κόσμου στη Γερμανία και ελπίζουμε να έχουμε την ίδια υποστήριξη την Πέμπτη και την Κυριακή στα παιχνίδια στην Τούμπα. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε εκεί με την Εθνική και σίγουρα θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο», ανέφερε. Ο Τζόλης αναφέρθηκε και στην προσωπική του σχέση με την Τούμπα, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί εκεί με γεμάτες εξέδρες φορώντας τη φανέλα της Εθνικής.
«Είναι η πρώτη μου φορά που θα παίξω σε γεμάτη Τούμπα. Δεν είχα παίξει ποτέ με κόσμο στο γήπεδο λόγω κορωνοϊού και τώρα θα είναι η πρώτη φορά. Θα είναι όλη η οικογένειά μου εκεί, οι φίλοι μου. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω με την Εθνική στην πόλη μου με τόσο κόσμο και σίγουρα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο».
Για τις δύο σημαντικές νίκες απέναντι σε Γερμανία και Σερβία, ο διεθνής άσος υπογράμμισε τη σωστή αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας, ειδικά στα ανασταλτικά κομμάτια. «Διαχειριστήκαμε πολύ καλά τις δεύτερες μπάλες και την αμυντική μας λειτουργία. Νομίζω ότι χθες όλοι ήταν εξαιρετικοί σε αυτά τα κομμάτια και αυτό μας βοήθησε πολύ».
Αναφερόμενος στη μεταγραφή του στην Άρσεναλ, ο Τζόλης εξήγησε ότι η αλλαγή αυτή του έχει δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, χωρίς όμως να ξεχνά τις διαφορετικές απαιτήσεις ανάμεσα σε σύλλογο και Εθνική.
«Σίγουρα έρχομαι με άλλη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Νιώθω ότι πρέπει να αποδίδω σε υψηλό επίπεδο, αλλά αισθάνομαι πολύ καλά και είμαι σε καλή κατάσταση. Βέβαια, είναι διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού της Εθνικής με αυτό της Άρσεναλ, αλλά είμαι διατεθειμένος να συνεισφέρω όπως μπορώ».
Για το γκολ που σημείωσε στο παιχνίδι, ο Έλληνας επιθετικός περιέγραψε την πρόθεσή του στη φάση: «Ήθελα να γυρίσω την μπάλα περίπου στο σημείο του πέναλτι ώστε να βρω κάποιον συμπαίκτη μου. Ήρθε ο Κουρμπέλης, βοήθησαν και οι κόντρες και τελικά καταφέραμε να σκοράρουμε».
Ο Τζόλης κράτησε χαμηλούς τόνους ενόψει της συνέχειας, παρά τη μεγάλη αυτοπεποίθηση που έδωσαν τα τελευταία αποτελέσματα. «Πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Σίγουρα πήραμε μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Τα επόμενα δύο παιχνίδια, επειδή είναι εντός έδρας, είναι ίσως τα πιο επικίνδυνα, γιατί η Ολλανδία και η Γερμανία θα δουν διαφορετικά τα παιχνίδια. Νομίζω όμως ότι θα έχουμε και άλλα θετικά αποτελέσματα».
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