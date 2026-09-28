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Αμανατίδης στο The Football Show: «Η Ελλάδα βγάζει πλέον και πολύ καλούς, δημιουργικούς παίκτες»
Αμανατίδης στο The Football Show: «Η Ελλάδα βγάζει πλέον και πολύ καλούς, δημιουργικούς παίκτες»
Στην εκπομπή του protothema.gr απευθείας από την Γερμανία μίλησε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αναφερόμενο στη μεγάλη χθεσινή νίκη της Γαλανόλευκης
Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος έχει αγωνιστεί για χρόνια στη Γερμανία, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του protothema.gr «The Football Show by Stoiximan» και σχολίασε τη σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία για το Nations League.
Ο Αμανατίδης στάθηκε αρχικά στη σημασία του αποτελέσματος, υπογραμμίζοντας ότι η επικράτηση απέναντι στους Γερμανούς έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα της ομάδας. «Μόνο το γεγονός ότι νικήσαμε τους Γερμανούς για πρώτη φορά τα λέει όλα. Κατά διαστήματα όμως είχαμε και ωραίες φάσεις, υπήρχαν λεπτά που πραγματικά ήμασταν πολύ καλοί. Σίγουρα απέναντι σε μια τέτοια ομάδα δυσκολεύεσαι, γιατί σε πιέζει συνεχώς».
Ο πρώην διεθνής επιθετικός υπογράμμισε πως η Ελλάδα παρουσιάζει πλέον περισσότερες λύσεις στο δημιουργικό κομμάτι και δεν στηρίζεται μόνο στην αμυντική της λειτουργία, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. «Βλέπουμε ότι η Ελλάδα βγάζει πλέον και δημιουργικούς παίκτες στην επίθεση, όχι μόνο καλούς αμυντικούς. Βέβαια, απέναντι σε χώρες με μεγαλύτερη ποιότητα είναι φυσιολογικό να χρειάζεται να πέσεις κάποια μέτρα στο γήπεδο».
Για την εμφάνιση απέναντι στη Γερμανία, ο Αμανατίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οργάνωση της ομάδας αλλά και στην παρουσία του τερματοφύλακα της Εθνικής. «Χθες ήμασταν πολύ καλοί, πολύ συμπαγείς. Είχαμε και τον Τζολάκη, ο οποίος κράτησε τα πάντα. Ό,τι πήγε προς την εστία το σταμάτησε».
Παράλληλα, εκτίμησε ότι η χρονική συγκυρία βοήθησε την Ελλάδα, καθώς η Γερμανία βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέας αγωνιστικής ταυτότητας. «Ίσως βοήθησε και το γεγονός ότι εκείνοι βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο και ψάχνονται. Αυτό ήταν κάτι που λειτούργησε προς όφελός μας». Ο Αμανατίδης, που γνωρίζει καλά το γερμανικό ποδόσφαιρο, μετέφερε και το κλίμα που επικρατεί στη Γερμανία μετά την ήττα από την Ελλάδα.
«Ήδη έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση για το αν έπρεπε ο Γιούργκεν Κλοπ να καλέσει 45 παίκτες και υπάρχει έντονη κριτική για τους ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να δοκιμαστούν. Δεν έχει βγει αυτή η επιλογή και πιθανότατα αρκετοί από τους παίκτες που κλήθηκαν τώρα θα μειωθούν στη συνέχεια».
Όπως τόνισε, η Γερμανία τα τελευταία χρόνια δυσκολεύεται να δημιουργήσει ξανά μια ομάδα που να βρίσκεται σταθερά στο κορυφαίο επίπεδο. «Τα τελευταία χρόνια η Γερμανία δυσκολεύεται αρκετά να στήσει μια ομάδα ανταγωνιστική».
Τέλος, ο Αμανατίδης αναφέρθηκε και στη σχέση του ελληνικού ποδοσφαίρου με τη Γερμανία, χαρακτηρίζοντάς την ως μια από τις σημαντικότερες αγορές για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. «Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη “αγορά” του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά την Ελλάδα. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες εκεί και υπάρχει πολύ ταλέντο».
Ο Αμανατίδης στάθηκε αρχικά στη σημασία του αποτελέσματος, υπογραμμίζοντας ότι η επικράτηση απέναντι στους Γερμανούς έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα της ομάδας. «Μόνο το γεγονός ότι νικήσαμε τους Γερμανούς για πρώτη φορά τα λέει όλα. Κατά διαστήματα όμως είχαμε και ωραίες φάσεις, υπήρχαν λεπτά που πραγματικά ήμασταν πολύ καλοί. Σίγουρα απέναντι σε μια τέτοια ομάδα δυσκολεύεσαι, γιατί σε πιέζει συνεχώς».
Ο πρώην διεθνής επιθετικός υπογράμμισε πως η Ελλάδα παρουσιάζει πλέον περισσότερες λύσεις στο δημιουργικό κομμάτι και δεν στηρίζεται μόνο στην αμυντική της λειτουργία, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. «Βλέπουμε ότι η Ελλάδα βγάζει πλέον και δημιουργικούς παίκτες στην επίθεση, όχι μόνο καλούς αμυντικούς. Βέβαια, απέναντι σε χώρες με μεγαλύτερη ποιότητα είναι φυσιολογικό να χρειάζεται να πέσεις κάποια μέτρα στο γήπεδο».
Για την εμφάνιση απέναντι στη Γερμανία, ο Αμανατίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οργάνωση της ομάδας αλλά και στην παρουσία του τερματοφύλακα της Εθνικής. «Χθες ήμασταν πολύ καλοί, πολύ συμπαγείς. Είχαμε και τον Τζολάκη, ο οποίος κράτησε τα πάντα. Ό,τι πήγε προς την εστία το σταμάτησε».
Παράλληλα, εκτίμησε ότι η χρονική συγκυρία βοήθησε την Ελλάδα, καθώς η Γερμανία βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέας αγωνιστικής ταυτότητας. «Ίσως βοήθησε και το γεγονός ότι εκείνοι βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο και ψάχνονται. Αυτό ήταν κάτι που λειτούργησε προς όφελός μας». Ο Αμανατίδης, που γνωρίζει καλά το γερμανικό ποδόσφαιρο, μετέφερε και το κλίμα που επικρατεί στη Γερμανία μετά την ήττα από την Ελλάδα.
«Ήδη έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση για το αν έπρεπε ο Γιούργκεν Κλοπ να καλέσει 45 παίκτες και υπάρχει έντονη κριτική για τους ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να δοκιμαστούν. Δεν έχει βγει αυτή η επιλογή και πιθανότατα αρκετοί από τους παίκτες που κλήθηκαν τώρα θα μειωθούν στη συνέχεια».
Όπως τόνισε, η Γερμανία τα τελευταία χρόνια δυσκολεύεται να δημιουργήσει ξανά μια ομάδα που να βρίσκεται σταθερά στο κορυφαίο επίπεδο. «Τα τελευταία χρόνια η Γερμανία δυσκολεύεται αρκετά να στήσει μια ομάδα ανταγωνιστική».
Τέλος, ο Αμανατίδης αναφέρθηκε και στη σχέση του ελληνικού ποδοσφαίρου με τη Γερμανία, χαρακτηρίζοντάς την ως μια από τις σημαντικότερες αγορές για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. «Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη “αγορά” του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά την Ελλάδα. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες εκεί και υπάρχει πολύ ταλέντο».
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