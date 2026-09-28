Προφυλακίστηκε 50χρονος στην Αχαΐα: Τον κατήγγειλαν οι τρεις κόρες και δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση
ΕΛΛΑΔΑ
Αχαΐα Προφυλάκιση Σεξουαλική κακοποίηση Ανήλικοι

Προφυλακίστηκε 50χρονος στην Αχαΐα: Τον κατήγγειλαν οι τρεις κόρες και δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση

Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόποινες πράξεις

Προφυλακίστηκε 50χρονος στην Αχαΐα: Τον κατήγγειλαν οι τρεις κόρες και δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση
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Στις φυλακές Τριπόλεως οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, μετά τις καταγγελίες από τις τρεις κόρες του και τις δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους, όταν και τα πέντε κορίτσια ήταν ανήλικα. Η δικογραφία σε βάρος του 50χρονου είχε σχηματιστεί πριν από έναν χρόνο περίπου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Εισαγγελία Πατρών πριν 10 μέρες διέταξε προκαταρκτική εξέταση, κάλεσε τον φερόμενο ως δράστη σε τακτική ανάκριση και ο δικαστικός λειτουργός αποφάσισε την προφυλάκισή του.

Στο μεταξύ οι έρευνες των Αρχών στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
8 ΣΧΟΛΙΑ

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