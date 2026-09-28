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Απατεώνες υποδύθηκαν τους εφοριακούς για να πάρουν €11.700 από 52χρονο στη Φλώρινα, ανήλικος ο ένας από τους δύο συλληφθέντες
Απατεώνες υποδύθηκαν τους εφοριακούς για να πάρουν €11.700 από 52χρονο στη Φλώρινα, ανήλικος ο ένας από τους δύο συλληφθέντες
23 ετών ο δεύτερος συλληφθείς - Αναζητείται ο συνεργός τους, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου
Θύμα απατεώνων που χρησιμοποίησαν την παγίδα του «εφοριακού» έπεσε ένας 52χρονος στη Φλώρινα από τον οποίο απέσπασαν 11.700 ευρώ (σε κοσμήματα και μετρητά).
Η απάτη στήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου όταν ο 52χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού του από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιούμενος τον εφοριακό του είπε ότι πρέπει να προχωρήσει σε αναγκαστική καταγραφή χρημάτων και τιμαλφών προκειμένου να αποφύγει υποτιθέμενο πρόστιμο.
Ο απατεώνας έπεισε, στη συνέχεια, τον 52χρονο να βάλει τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και να την αφήσει έξω από το σπίτι του.
Όταν το θύμα της απάτης αντιλήφθηκε την παγίδα που του είχαν στήσει ενημέρωσε την αστυνομία στελέχη της οποίας εντόπισαν ένα ΙΧ να κινείται ύποπτα. Όπως αποδείχθηκε μέσα στο όχημα στο οποίο βρίσκονταν δύο άτομα - ένας ανήλικος και ένας 23χρονος - οι αστυνομικοί βρήκαν τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν αφαιρεθεί από τον 52χρονο.
Μετά, δε, τη σύλληψη των δύο επιβατών του αυτοκινήτου, αστυνομικοί συνέλαβαν και την 42χρονη μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.
Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αναζητούν τον συνεργό των δύο συλληφθέντων.
Συνελήφθησαν την 26-09-2026 τις μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Φλώρινας, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας και αστυνομικών από άλλες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας,-2- ημεδαποί, ένας ανήλικος και ένας 23χρονος, οι οποίοι εμπλέκονται σε τηλεφωνική απάτη, που διαπράχθηκε σε βάρος 52χρονου ημεδαπού, σε περιοχή της Φλώρινας.
Σε βάρος των δύο ημεδαπών και ενός ακόμη συνεργού τους, τα στοιχεία του οποίου αναζητούνται να ταυτοποιηθούν, σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης κατά συναυτουργία.
Ειδικότερα, την 26-09-2026 τις μεσημβρινές ώρες, 52χρονος ημεδαπός δέχτηκε τηλεφωνική κλήση στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας του, σε περιοχή της Φλώρινας, από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιούμενος τον εφοριακό και με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να αποφύγει υποτιθέμενο πρόστιμο, έπεισε τον 52χρονο να τοποθετήσει σε σακούλα κοσμήματα, χρυσαφικά και λίρες, χρηματικής αξίας περίπου -9.000- ευρώ, καθώς και χρηματικό ποσό των -2.700- ευρώ που είχε στην οικία του και να την εναποθέσει έξωθεν αυτής.
Ακολούθως, αντιλαμβανόμενος ο παθών τη σε βάρος του απάτη, ενημέρωσε την Αστυνομία και άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί, εντόπισαν σε περιοχή της Φλώρινας να κινείται ύποπτα Ι.Χ.Ε. όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ανωτέρω όχημα, το οποίο και κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης, καθώς και στην κατοχή των δύο ανδρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- κινητά τηλέφωνα, τα αφαιρεθέντα τιμαλφή και το χρηματικό ποσό των -2.700- ευρώ, τα οποία και αποδόθηκαν στον 52χρονο.
Η απάτη στήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου όταν ο 52χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού του από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιούμενος τον εφοριακό του είπε ότι πρέπει να προχωρήσει σε αναγκαστική καταγραφή χρημάτων και τιμαλφών προκειμένου να αποφύγει υποτιθέμενο πρόστιμο.
Ο απατεώνας έπεισε, στη συνέχεια, τον 52χρονο να βάλει τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και να την αφήσει έξω από το σπίτι του.
Όταν το θύμα της απάτης αντιλήφθηκε την παγίδα που του είχαν στήσει ενημέρωσε την αστυνομία στελέχη της οποίας εντόπισαν ένα ΙΧ να κινείται ύποπτα. Όπως αποδείχθηκε μέσα στο όχημα στο οποίο βρίσκονταν δύο άτομα - ένας ανήλικος και ένας 23χρονος - οι αστυνομικοί βρήκαν τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν αφαιρεθεί από τον 52χρονο.
Μετά, δε, τη σύλληψη των δύο επιβατών του αυτοκινήτου, αστυνομικοί συνέλαβαν και την 42χρονη μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.
Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αναζητούν τον συνεργό των δύο συλληφθέντων.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Συνελήφθησαν την 26-09-2026 τις μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Φλώρινας, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας και αστυνομικών από άλλες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας,-2- ημεδαποί, ένας ανήλικος και ένας 23χρονος, οι οποίοι εμπλέκονται σε τηλεφωνική απάτη, που διαπράχθηκε σε βάρος 52χρονου ημεδαπού, σε περιοχή της Φλώρινας.
Σε βάρος των δύο ημεδαπών και ενός ακόμη συνεργού τους, τα στοιχεία του οποίου αναζητούνται να ταυτοποιηθούν, σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης κατά συναυτουργία.
Ειδικότερα, την 26-09-2026 τις μεσημβρινές ώρες, 52χρονος ημεδαπός δέχτηκε τηλεφωνική κλήση στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας του, σε περιοχή της Φλώρινας, από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιούμενος τον εφοριακό και με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να αποφύγει υποτιθέμενο πρόστιμο, έπεισε τον 52χρονο να τοποθετήσει σε σακούλα κοσμήματα, χρυσαφικά και λίρες, χρηματικής αξίας περίπου -9.000- ευρώ, καθώς και χρηματικό ποσό των -2.700- ευρώ που είχε στην οικία του και να την εναποθέσει έξωθεν αυτής.
Ακολούθως, αντιλαμβανόμενος ο παθών τη σε βάρος του απάτη, ενημέρωσε την Αστυνομία και άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί, εντόπισαν σε περιοχή της Φλώρινας να κινείται ύποπτα Ι.Χ.Ε. όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ανωτέρω όχημα, το οποίο και κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης, καθώς και στην κατοχή των δύο ανδρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- κινητά τηλέφωνα, τα αφαιρεθέντα τιμαλφή και το χρηματικό ποσό των -2.700- ευρώ, τα οποία και αποδόθηκαν στον 52χρονο.
Επιπλέον ,συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 27-09-2026 στη Φλώρινα, 42χρονη ημεδαπή (μητέρα του ανήλικου), σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας αυτού.
Οι έρευνες για την ταυτοποίηση των στοιχείων του άγνωστου συνεργού τους συνεχίζονται, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.
Οι έρευνες για την ταυτοποίηση των στοιχείων του άγνωστου συνεργού τους συνεχίζονται, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.
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