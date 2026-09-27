Σοκ στη Γερμανία πριν την Ελλάδα: Η εξέλιξη που φέρνει τα «πάνω – κάτω» για Κλοπ
SPORTS

Σοκ στη Γερμανία πριν την Ελλάδα: Η εξέλιξη που φέρνει τα «πάνω – κάτω» για Κλοπ

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής στη Γερμανία, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League

Σοκ στη Γερμανία πριν την Ελλάδα: Η εξέλιξη που φέρνει τα «πάνω – κάτω» για Κλοπ
Ο Γιούργκεν Κλοπ καλείται να αναπροσαρμόσει τα σχέδιά του για το κέντρο της άμυνας, καθώς ο Νίκο Σλότερμπεκ έμεινε εκτός της τελικής 23άδας για το παιχνίδι της Κυριακής (27/9, 21:45). Το όνομα του στόπερ της Ντόρτμουντ δεν βρίσκεται στην επίσημη λίστα της UEFA και έτσι δεν μπορεί να αγωνιστεί απέναντι στην Εθνική.

Ο άσος των Βεστφαλών ήταν από τους κορυφαίους στο παιχνίδι με την Ολλανδία και η απουσία του αποτελεί ακόμη ένα ζήτημα που καλείται να διαχειριστεί ο Κλοπ, ο οποίος ήδη είχε αρκετά «μέτωπα» ανοιχτά πριν από την αναμέτρηση. Ο Σλότερμπεκ προέρχεται από πολύμηνη αποχή λόγω τραυματισμού και έχει επιστρέψει πρόσφατα στη δράση, με τη γερμανική πλευρά να προχωρά στη συγκεκριμένη επιλογή στο πλαίσιο της διαχείρισής του.

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