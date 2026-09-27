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Σοκ στη Γερμανία πριν την Ελλάδα: Η εξέλιξη που φέρνει τα «πάνω – κάτω» για Κλοπ
Σοκ στη Γερμανία πριν την Ελλάδα: Η εξέλιξη που φέρνει τα «πάνω – κάτω» για Κλοπ
Ανατροπή της τελευταίας στιγμής στη Γερμανία, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League
Ο Γιούργκεν Κλοπ καλείται να αναπροσαρμόσει τα σχέδιά του για το κέντρο της άμυνας, καθώς ο Νίκο Σλότερμπεκ έμεινε εκτός της τελικής 23άδας για το παιχνίδι της Κυριακής (27/9, 21:45). Το όνομα του στόπερ της Ντόρτμουντ δεν βρίσκεται στην επίσημη λίστα της UEFA και έτσι δεν μπορεί να αγωνιστεί απέναντι στην Εθνική.
Ο άσος των Βεστφαλών ήταν από τους κορυφαίους στο παιχνίδι με την Ολλανδία και η απουσία του αποτελεί ακόμη ένα ζήτημα που καλείται να διαχειριστεί ο Κλοπ, ο οποίος ήδη είχε αρκετά «μέτωπα» ανοιχτά πριν από την αναμέτρηση. Ο Σλότερμπεκ προέρχεται από πολύμηνη αποχή λόγω τραυματισμού και έχει επιστρέψει πρόσφατα στη δράση, με τη γερμανική πλευρά να προχωρά στη συγκεκριμένη επιλογή στο πλαίσιο της διαχείρισής του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ο άσος των Βεστφαλών ήταν από τους κορυφαίους στο παιχνίδι με την Ολλανδία και η απουσία του αποτελεί ακόμη ένα ζήτημα που καλείται να διαχειριστεί ο Κλοπ, ο οποίος ήδη είχε αρκετά «μέτωπα» ανοιχτά πριν από την αναμέτρηση. Ο Σλότερμπεκ προέρχεται από πολύμηνη αποχή λόγω τραυματισμού και έχει επιστρέψει πρόσφατα στη δράση, με τη γερμανική πλευρά να προχωρά στη συγκεκριμένη επιλογή στο πλαίσιο της διαχείρισής του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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