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Κλοπ: Άλλαξε τα πάντα πριν από το Γερμανία-Ελλάδα – Η απόφαση της τελευταίας στιγμής
Κλοπ: Άλλαξε τα πάντα πριν από το Γερμανία-Ελλάδα – Η απόφαση της τελευταίας στιγμής
Ο Γιούργκεν Κλοπ ετοιμάζεται για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, ωστόσο η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Ελλάδα περιλαμβάνει μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής
Η Γερμανία αντιμετωπίζει την Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής (27/9, 21:45) στο Άουγκσμπουργκ, περίπου 170 χιλιόμετρα μακριά από το προπονητικό της κέντρο στο Χέρτσογκεναουραχ. Αρχικά, το πλάνο προέβλεπε αναχώρηση το Σάββατο και διαμονή της αποστολής στο Άουγκσμπουργκ το βράδυ πριν από τον αγώνα.
Η απόφαση του Κλοπ για την αποστολή
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όμως, τροποποιήθηκε. Όπως ανακοίνωσε η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (DFB), η αποστολή θα ταξιδέψει στο Άουγκσμπουργκ την ημέρα του αγώνα και θα παραμείνει μία επιπλέον νύχτα στο Χέρτσογκεναουραχ. Σύμφωνα με την DFB, στόχος είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Η απόφαση του Κλοπ για την αποστολή
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όμως, τροποποιήθηκε. Όπως ανακοίνωσε η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (DFB), η αποστολή θα ταξιδέψει στο Άουγκσμπουργκ την ημέρα του αγώνα και θα παραμείνει μία επιπλέον νύχτα στο Χέρτσογκεναουραχ. Σύμφωνα με την DFB, στόχος είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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