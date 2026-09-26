Κλοπ: Άλλαξε τα πάντα πριν από το Γερμανία-Ελλάδα – Η απόφαση της τελευταίας στιγμής

Ο Γιούργκεν Κλοπ ετοιμάζεται για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, ωστόσο η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Ελλάδα περιλαμβάνει μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής