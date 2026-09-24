The Football Show: Το κλίμα από την Σερβία πριν το ματς της Εθνικής, καλεσμένος ο Γιάννης Ανέστης

Πλάνα από τις τελευταίες προπονήσεις των δύο ομάδων και δηλώσεις των πρωταγωνιστών στον απεσταλμένο του protothema.gr στο Βελιγράδι για την πρεμιέρα της Γαλανόλευκης στην πρώτη κατηγορία του Nations League