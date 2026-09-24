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The Football Show: Το κλίμα από την Σερβία πριν το ματς της Εθνικής, καλεσμένος ο Γιάννης Ανέστης
The Football Show: Το κλίμα από την Σερβία πριν το ματς της Εθνικής, καλεσμένος ο Γιάννης Ανέστης
Πλάνα από τις τελευταίες προπονήσεις των δύο ομάδων και δηλώσεις των πρωταγωνιστών στον απεσταλμένο του protothema.gr στο Βελιγράδι για την πρεμιέρα της Γαλανόλευκης στην πρώτη κατηγορία του Nations League
UPD:
Στο «The Football Show» της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου: Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στο επίκεντρο. Ακολουθούμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του και… ζούμε μαζί τους το… ταξίδι στο Nations League. Μαζί μας στο στούντιο ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ Γιάννης Ανέστης.
Το «Πρώτο Θέμα» έχει όλο το ρεπορτάζ για τον σημαντικό αγώνα της Ελλάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Πλάνα από τις τελευταίες προπονήσεις των δύο ομάδων δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
Απευθείας σύνδεση με το Υπουργείου Αθλητισμού της γειτονικής χώρας και τον Υπουργό Ζόραν Γκάετς, παλιό γνώριμο μας από τις θητείες τους κορυφαίες ελληνικές ομάδες βόλεϊ.
Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.
Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της Euroleague για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δηλώσεις των πρωταγωνιστών πλήρες ρεπορτάζ.
Η Θεσσαλονίκη στο… πόδι για ΠΑΟΚ και Άρη στο μπάσκετ. Η ανοιχτή προπόνηση του Δικεφάλου του βορρά και η ανακαίνιση στο «Αλεξάνδρειο». Δηλώσεις των πρωταγωνιστών των δύο ομάδων.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Το «Πρώτο Θέμα» έχει όλο το ρεπορτάζ για τον σημαντικό αγώνα της Ελλάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Πλάνα από τις τελευταίες προπονήσεις των δύο ομάδων δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
Απευθείας σύνδεση με το Υπουργείου Αθλητισμού της γειτονικής χώρας και τον Υπουργό Ζόραν Γκάετς, παλιό γνώριμο μας από τις θητείες τους κορυφαίες ελληνικές ομάδες βόλεϊ.
Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.
Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της Euroleague για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δηλώσεις των πρωταγωνιστών πλήρες ρεπορτάζ.
Η Θεσσαλονίκη στο… πόδι για ΠΑΟΚ και Άρη στο μπάσκετ. Η ανοιχτή προπόνηση του Δικεφάλου του βορρά και η ανακαίνιση στο «Αλεξάνδρειο». Δηλώσεις των πρωταγωνιστών των δύο ομάδων.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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