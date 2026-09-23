Παούνοβιτς: «Βρισκόμαστε σε φάση αναδόμησης, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για τη Σερβία»

Η εθνική Σερβίας
θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Ελλάδα
το βράδυ της Πέμπτης (24/9, 21:45) στο πλαίσιο της League A του UEFA Nations League
. Ενόψει του αγώνα ο Βέλικο Παούνοβιτς
παραχώρησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως η ομάδα βρίσκεται σε φάση αναδόμησης.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας δήλωσε: «Έχουμε στους 29 παίκτες που καλέσαμε μια ομάδα ποδοσφαιριστών που μας επιτρέπει να έχουμε τακτικές επιλογές και τακτική ευελιξία, τόσο για αυτά τα παιχνίδια όσο και για το μέλλον
Ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε τόσο μεγάλο ρόστερ είναι τα τέσσερα παιχνίδια. Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, αυτού του είδους η διοργάνωση. Νομίζω ότι υπάρχουν εθνικές ομάδες που διαθέτουν περισσότερους πόρους ή μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ και μπήκαν καλύτερα στο Nations League. Εμείς κοιτάμε τα πράγματα από τη δική μας πλευρά και, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θέλουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια».
Θα είναι μια πρόκληση για τους παίκτες από άποψη φυσικής κατάστασης και πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη. Έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές που έρχονται στην εθνική έχοντας αγωνιστεί σε τρία ή τέσσερα παιχνίδια την εβδομάδα. Τώρα συνεχίζουν με το ίδιο πρόγραμμα. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, αλλά παράλληλα να προσέχουμε την υπερκόπωση, την κούραση και άλλους παράγοντες».
Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση αναδόμησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Γνωρίζουμε όλες τις αδυναμίες και τις συνθήκες που έχουμε και που πρέπει να διορθώσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να συντονιστούμε και να ενωθούμε ως ομάδα, ως λαός, ώστε στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο να είμαστε ένα. Έτσι θα μπορέσουμε να περάσουμε αυτή τη φάση και την περίοδο αναδόμησης της ομάδας και της ταυτότητάς μας. Για αυτό χρειαζόμαστε στήριξη, χρειαζόμαστε ώθηση από τις εξέδρες και θετική ενέργεια.
Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για τη Σερβία. Το πρωτάθλημά τους βρίσκεται στη 12η θέση στην Ευρώπη όσον αφορά την αξία της αγοράς, ενώ το δικό μας είναι στην 29η. Επιπλέον, οι υποδομές, τα γήπεδα, ο ανταγωνισμός, ο κόσμος που πηγαίνει στα παιχνίδια... Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με τις δυνατότητές μας.
Είδαμε πόσοι από τους νεαρούς τους παίκτες αγωνίζονται στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουν ταλέντο και έχουν αναπτύξει ένα καλό σύστημα στις εθνικές τους ομάδες. Όλα είναι μια διαδικασία. Όταν πήγα στην Ισπανία το 1995, δεν ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου. Με τα χρόνια αναζητούσαν διαφορετικά μοντέλα που θα τους έφερναν εκεί που βρίσκονται σήμερα. Οι Ισπανοί είχαν πάντα το δυναμικό, αλλά τώρα έχουν γίνει σημείο αναφοράς για όλους».
Στη συνέντευξη Τύπου έδωσε το «παρών» και ο Ντούσαν Τάντιτς
, ο οποίος εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του, την ίδια στιγμή που αναφέρθηκε στην επιστροφή του στην εθνική Σερβίας. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Αισθάνθηκα σαν να μην έφυγα ποτέ. Όλα είναι ίδια, οι άνθρωποί μας, είμαστε όλοι μια χαρά. Τα πήγαμε πολύ καλά, υπήρχε ωραία ατμόσφαιρα και όμορφο κλίμα. Χαίρομαι που είμαι ξανά εδώ.
Έγιναν αρκετές συζητήσεις για να επιστρέψω, αλλά δεν ήμουν έτοιμος. Τώρα όμως ήρθαν έτσι τα πράγματα και διέκρινα τόσο στον προπονητή όσο και σε όλους τους υπόλοιπους πάθος, θετική ενέργεια, γνώση και διάθεση να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Θέλουμε να κάνουμε ξανά χαρούμενο το έθνος μας. Θέλουμε να το απολαύσουμε, να πετύχουμε καλά αποτελέσματα, να δημιουργήσουμε καλή χημεία και αυτό είναι όλο».