Ο Αργεντίνος πρόεδρος Μιλέι χαρακτηρίζει τον ΟΗΕ «έναν άχρηστο οργανισμό» που θρέφει «μια κάστα παρασίτων»
ΕΛΛΑΔΑ
Χαβιέρ Μιλέι Αργεντινή ΟΗΕ

Ο Αργεντίνος πρόεδρος Μιλέι χαρακτηρίζει τον ΟΗΕ «έναν άχρηστο οργανισμό» που θρέφει «μια κάστα παρασίτων»

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. ο Μιλέι κατηγόρησε συγκεκριμένα τον ΟΗΕ ότι «κάνει τα στραβά μάτια» στην ιστορική διεκδίκηση της Αργεντινής για κυριαρχία επί των Μαλβίνων (νησιά Φόκλαντ)

Ο Αργεντίνος πρόεδρος Μιλέι χαρακτηρίζει τον ΟΗΕ «έναν άχρηστο οργανισμό» που θρέφει «μια κάστα παρασίτων»
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Ο υπερφιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για έναν «άχρηστο οργανισμό που χρησιμεύει μόνο για να θρέψει μια κάστα παρασίτων, μεταμφιεσμένων σε καλοπροαίρετους γραφειοκράτες».

«Αυτοί που θα έπρεπε να εγγυώνται τη συλλογική ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα απέτυχαν στην αποστολή τους και, αντ' αυτού, επέτρεψαν το χάος, τη βία και τη διεθνή τρομοκρατία», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κριτική που είχε εκφράσει και τα προηγούμενα χρόνια για τον ΟΗΕ.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. ο Μιλέι κατηγόρησε συγκεκριμένα τον ΟΗΕ ότι «κάνει τα στραβά μάτια» στην ιστορική διεκδίκηση της Αργεντινής για κυριαρχία επί των Μαλβίνων (νησιά Φόκλαντ για τη Βρετανία που έχει την κυριαρχία τους) και καταδίκασε την επιφυλακτικότητα απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

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