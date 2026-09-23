Νίκολιτς: «Όταν φτάνεις στην Νέα Φιλαδέλφεια ανατριχιάζεις, έχω δει την ίδια γιαγιά δύο φορές με καπνογόνο»

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Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς για τη Νέα Φιλαδέλφεια και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ πριν από τα εντός έδρας παιχνίδια.
Ο Σέρβος τεχνικός, μιλώντας στο podcast «Sport Indirektno», αναφέρθηκε στην εμπειρία που έχει αποκομίσει από τις ημέρες των αγώνων, περιγράφοντας με χαρακτηριστικό τρόπο όσα συναντά κανείς στους δρόμους γύρω από το γήπεδο της Ένωσης.
Όπως εξήγησε, η εικόνα αλλάζει εντυπωσιακά αρκετές ώρες πριν από τη σέντρα. Τα καταστήματα εστίασης γεμίζουν από κόσμο, οι φίλαθλοι συγκεντρώνονται στους δρόμους, τραγουδούν και δημιουργούν ένα κλίμα γιορτής, με τα κιτρινόμαυρα χρώματα και τα σχετικά γκράφιτι να κυριαρχούν σε ολόκληρη την περιοχή.
Ιδιαίτερη εντύπωση φαίνεται πως του έχει προκαλέσει και η υποδοχή της αποστολής κατά την άφιξή της με το πούλμαν. Ο Νίκολιτς στάθηκε μάλιστα σε ένα περιστατικό που, όπως ανέφερε, έχει καταγραφεί και σε βίντεο από μέλος του επιτελείου του.
Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εμφανίζεται στον δρόμο μαζί με μέλη της οικογένειάς της κάθε φορά που περνά η αποστολή. Το στοιχείο που έκανε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση στον προπονητή της ΑΕΚ ήταν ότι την είδε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις να κρατά ακόμη και καπνογόνο, συμμετέχοντας με τον δικό της τρόπο στο καλωσόρισμα της ομάδας.