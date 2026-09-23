Νίκολιτς: «Όταν φτάνεις στην Νέα Φιλαδέλφεια ανατριχιάζεις, έχω δει την ίδια γιαγιά δύο φορές με καπνογόνο»

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς για τη Νέα Φιλαδέλφεια και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ πριν από τα εντός έδρας παιχνίδια.

Ο Σέρβος τεχνικός, μιλώντας στο podcast «Sport Indirektno», αναφέρθηκε στην εμπειρία που έχει αποκομίσει από τις ημέρες των αγώνων, περιγράφοντας με χαρακτηριστικό τρόπο όσα συναντά κανείς στους δρόμους γύρω από το γήπεδο της Ένωσης. Όπως εξήγησε, η εικόνα αλλάζει εντυπωσιακά αρκετές ώρες πριν από τη σέντρα. Τα καταστήματα εστίασης γεμίζουν από κόσμο, οι φίλαθλοι συγκεντρώνονται στους δρόμους, τραγουδούν και δημιουργούν ένα κλίμα γιορτής, με τα κιτρινόμαυρα χρώματα και τα σχετικά γκράφιτι να κυριαρχούν σε ολόκληρη την περιοχή. Ιδιαίτερη εντύπωση φαίνεται πως του έχει προκαλέσει και η υποδοχή της αποστολής κατά την άφιξή της με το πούλμαν. Ο Νίκολιτς στάθηκε μάλιστα σε ένα περιστατικό που, όπως ανέφερε, έχει καταγραφεί και σε βίντεο από μέλος του επιτελείου του. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εμφανίζεται στον δρόμο μαζί με μέλη της οικογένειάς της κάθε φορά που περνά η αποστολή. Το στοιχείο που έκανε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση στον προπονητή της ΑΕΚ ήταν ότι την είδε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις να κρατά ακόμη και καπνογόνο, συμμετέχοντας με τον δικό της τρόπο στο καλωσόρισμα της ομάδας.

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Ο προπονητής της ΑΕΚ δήλωσε: «Συχνά συμβαίνουν ωραία πράγματα όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο και μπαίνουμε στην περιοχή που ονομάζεται Νέα Φιλαδέλφεια. Βέβαια, αυτό το γνωρίζετε: όπου κι αν πας στην Ελλάδα και υπάρχει το “Νέα” ως πρόθεμα, πρόκειται για περιοχές που δημιουργήθηκαν από πρόσφυγες. Δηλαδή, “Νέα” κάτι, με το ίδιο όνομα που υπήρχε εκεί στη Μικρά Ασία. Και όταν μπαίνεις σε αυτή την περιοχή, που είναι πραγματικά πανέμορφη, γύρω από το γήπεδο, το στάδιο είναι φανταστικό. Πόση χωρητικότητα έχει; 32.000; Άνοιξε πριν από τρία χρόνια και εκεί έγινε ο τελικός του Conference League. Είναι τρομερό γήπεδο. Λέγεται “Αγιά Σοφιά”, από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη».Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όλη η περιοχή είναι καταπληκτική. Όταν περπατάς μέσα σε αυτά τα στενά, είναι όλα κίτρινα και μαύρα. Είναι αδιανόητο. Πριν από τα ματς, οι φίλοι μου πηγαίνουν εκεί, εγώ τους στέλνω πάντα από νωρίς και φτάνουν έξι, επτά, οκτώ ώρες πριν από τον αγώνα. Τα εστιατόρια, οι καφετέριες, τα μπαρ είναι όλα γεμάτα. Ο κόσμος τρώει, τραγουδάει, είναι πραγματική γιορτή. Και καθώς πηγαίνουμε με το πούλμαν, στρίβουμε σε μια γωνία, φτάνουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, και αυτό το λέω συνέχεια. Μάλιστα, έχω και βίντεο. Το τράβηξε ο βοηθός μου μέσα από το λεωφορείο. Βγαίνει λοιπόν μια γιαγιά, σίγουρα πάνω από 70 ετών. Βγαίνει με την ποδιά του σπιτιού, σαν να άφησε την κατσαρόλα πάνω στην κουζίνα, και κατεβαίνει στη γωνία. Μαζί της κατεβαίνει ο γιος της ή δεν ξέρω ακριβώς ποιος και μαζί του κατεβαίνουν περίπου τέσσερις γενιές, με τα μικρά τους παιδιά. Όλοι υποστηρίζουν την ομάδα. Μάλιστα, σε δύο περιπτώσεις αυτή η γιαγιά ήταν στη γωνία ακόμα και με καπνογόνο».