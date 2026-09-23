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Ολυμπιακός: Με 13 παίκτες κόντρα στη Μπασκόνια - Εντός αποστολής ο Μιλουτίνοφ
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Νίκολα Μιλουτίνοφ Μπασκόνια-Ολυμπιακός Μπασκόνια Ολυμπιακός EuroLeague

Ολυμπιακός: Με 13 παίκτες κόντρα στη Μπασκόνια - Εντός αποστολής ο Μιλουτίνοφ

Ο Σέρβος σέντερ θα βρίσκεται στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα για την πρεμιέρα της ΕuroLeague κόντρα στους Βάσκους (24/9, 21:30)

Ολυμπιακός: Με 13 παίκτες κόντρα στη Μπασκόνια - Εντός αποστολής ο Μιλουτίνοφ
Αντίστροφα μετρά ο Ολυμπιακός για την έναρξη της πορείας του στην ΕuroLeague της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (24/9, 21:30) θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Μπασκόνια.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» θα βρεθεί στη Βιτόρια με 13 διαθέσιμους παίκτες. Συγκεκριμένα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα ενισχύσει τους Πειραιώτες στον αγώνα της πρεμιέρας, ενώ αντίθετα εκτός τέθηκαν οι  Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργο Μπουρνελές.

Αναλυτικά η αποστολή: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

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