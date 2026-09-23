Ολυμπιακός: Με 13 παίκτες κόντρα στη Μπασκόνια - Εντός αποστολής ο Μιλουτίνοφ

Αντίστροφα μετρά ο Ολυμπιακός
για την έναρξη της πορείας του στην ΕuroLeague
της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (24/9, 21:30) θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Μπασκόνια
.
Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» θα βρεθεί στη Βιτόρια με 13 διαθέσιμους παίκτες. Συγκεκριμένα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ
θα ενισχύσει τους Πειραιώτες στον αγώνα της πρεμιέρας, ενώ αντίθετα εκτός τέθηκαν οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργο Μπουρνελές.
Αναλυτικά η αποστολή: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.