Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους της RAF δίπλα σε σπίτια στην Ουαλία, οι πιλότοι πρόλαβαν να εκτιναχθούν

Πώς η Χατζηγεωργίου Α.Ε. επαναπροσδιορίζει την αγορά: Η άνοδος των πωλήσεων και οι στόχοι για το 2027
Για το 2027 η εταιρεία επιδιώκει μια υγιή, ρεαλιστική και κερδοφόρα πορεία, η οποία θα ενισχύσει το μερίδιό της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται
Η RAF δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του περιστατικού ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πιλότοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.
BREAKING: Two RAF pilots have suffered minor injuries after ejecting from a training aircraft which crashed. pic.twitter.com/tBUIvd2Ehb— GB News (@GBNEWS) September 23, 2026