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Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους της RAF δίπλα σε σπίτια στην Ουαλία, οι πιλότοι πρόλαβαν να εκτιναχθούν
ΚΟΣΜΟΣ
Ουαλία Ατύχημα Αεροσκάφος RAF

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους της RAF δίπλα σε σπίτια στην Ουαλία, οι πιλότοι πρόλαβαν να εκτιναχθούν

Η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Βρετανίας επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό αφορά αεροσκάφος τύπου Hawk T2, το οποίο είχε απογειωθεί από τη βάση RAF Valley

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους της RAF δίπλα σε σπίτια στην Ουαλία, οι πιλότοι πρόλαβαν να εκτιναχθούν
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Δύο πιλότοι της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) κατάφεραν να εκτιναχθούν εγκαίρως από το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν, πριν αυτό συντριβεί δίπλα σε σπίτια στην περιοχή Άνγκλεσι της βόρειας Ουαλίας.

Η αστυνομία της περιοχής ανακοίνωσε ότι οι δύο πιλότοι λαμβάνουν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα: «Δύο πιλότοι λαμβάνουν φροντίδα για τραύματα που εκτιμάται ότι είναι ελαφρά και σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν αναφορές για ευρύτερες ζημιές ή τραυματισμούς».

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Η Daily Mail έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή της συντριβής:



Η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Βρετανίας επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό αφορά αεροσκάφος τύπου Hawk T2, το οποίο είχε απογειωθεί από τη βάση RAF Valley. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Σημειώθηκε περιστατικό με αεροσκάφος RAF T2 Hawk που εκτελούσε πτήση από τη RAF Valley. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το συμβάν και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια προς το παρόν».

Η RAF δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του περιστατικού ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πιλότοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.

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