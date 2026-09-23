Μπέος: Κατέθεσε μήνυση κατά Τζήλου και Πολυχρόνη για παράνομο στοιχηματισμό

Στα δικαστήρια Βόλου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (23/9) ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος κατέθεσε μήνυση κατά των διαιτητών Τζήλου και Πολυχρόνη, τους οποίους κατηγορεί για παράνομο στοιχηματισμό.



Ο δήμαρχος Βόλου τους κατονόμασε ως κύριους συντελεστές του εγκλήματος, όπως το χαρακτήρισε, που συντελέστηκε στο Πανθεσσαλικό στον αγώνα ΝΠΣ Βόλος-ΑΕΚ και σημείωσε ότι με εξώδικό του ζητά από την ΕΠΟ να τους αφαιρέσει από τους πίνακες διαιτητών, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.



Υπενθυμίζουμε πως ο Αχιλλέας Μπέος είχε μιλήσει, μετά τη λήξη του ματς αυτού, για «σφαγή» της ομάδας του και κατήγγειλε πως παίχτηκαν εκατομμύρια στο διπλό της «Ένωσης» ενώ στη συνέχεια είχε τονίσει πως τα λεγόμενά του, στις δηλώσεις αυτές, είχαν παραποιηθεί.

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου



«Σήμερα βρίσκομαι εδώ, όπως είχα προαναγγείλει γι’ αυτό το έγκλημα που έγινε εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου και εις βάρος του Βόλου, το οποίο έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο Τζήλος και ο άλλος που ξεχνάω το όνομά του, τον Πολυχρόνη. Πολυχρόνης όνομα και πράμα.



Υποβάλλω μία μήνυση, γιατί πραγματικά με αυτά που έχουν ακουστεί και πλέον αγγίζουν την πραγματικότητα με αυτά που είδαμε, ότι εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό.



Είναι δηλαδή οι κύριοι συντελεστές αυτού του εγκλήματος που έγινε, κι έχουν συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο έγκλημα. Ζητάω ταυτόχρονα να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άρειο Πάγο και στον Εισαγγελέα που ασχολείται με τον παράνομο στοιχηματισμό. Στη συγκεκριμένη μήνυση αναφέρω ότι είναι ξεκάθαρος ο δόλος. Με εξώδικό μου προς την ΕΠΟ ζητώ οι συγκεκριμένοι διαιτητές να βγουν από τους πίνακες, μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, γιατί εάν δεν βγουν, συμμετέχουν κι αυτοί σε ένα μεγάλο αδίκημα.



Δεν μπορεί από τη στιγμή που η ιστορία αυτή είναι εν εξελίξει αυτοί να σφυρίζουν και να καθορίζουν τις τύχες ομάδων και ιστοριών ολόκληρων».