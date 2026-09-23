Μίλερ-ΜακΙντάιρ για τον αγώνα με τη Μπασκόνια: «Είμαστε εξαιρετικοί επιθετικά, αλλά αμυντικά πρέπει να βελτιωθούμε»

Το εκτός έδρας εμπόδιο της Μπασκόνια
θα κληθεί να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός
το βράδυ της Πέμπτης (24/9, 21:30) στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της ΕuroLeague
. Οι «ερυθρόλευκοι» αναχώρησαν για τη Βιτόρια και πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ
παραχώρησε δηλώσεις.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για το πρώτο παιχνίδι στη EuroLeague και που θα επιστέψει σε γνώριμο μέρος:
«Xαίρομαι που θα επιστρέψω στη Βιτόρια, απίθανη πόλη, απίθανος κόσμος, προπονητής και παίκτες και είμαι ενθουσιασμένος να τους δω όλους».
Για τι τί νιώθει για τη Μπασκόνια
: «Ξεκάθαρα, ο οργανισμός της Μπασκόνια μου έδωσε τη δυνατότητα να αναδείξω το ταλέντο μου και να δείξω τις ικανότητές μου στη EuroLeague. Nίωθω ευγνώμων που θα γυρίσω πίσω να τους δω».
Αν ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει στο συγκεκριμένο αγώνα:
«Φυσικά, είναι πολύ επιθετικοί τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε».
Για το στάδιο προσαρμογής του:
«Νιώθω έτοιμος αλλά είναι ακόμη αρχή της σεζόν. Όπως βλέπουμε και από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει σημασία πως ξεκινάς τη σεζόν αλλά παίζει μεγαλύτερο ρόλο πως την τελειώνεις. Παίρνει χρόνο σε όλους τους παίκτες να αφομοιώσουν το νέο σύστημα».
Για το τί έχουν προετοιμάσει μετά το Super Cup της EuroLeague:
«Πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας συνέπεια λίγο παραπάνω. Επιθετικά είμαστε εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα, αλλά θεωρώ πως πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας εικόνα».