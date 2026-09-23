ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κινητοποίηση στη Νέα Υόρκη για ύποπτο πακέτο, έκλεισαν δρόμοι κοντά στο κτίριο του ΟΗΕ

Μίλερ-ΜακΙντάιρ για τον αγώνα με τη Μπασκόνια: «Είμαστε εξαιρετικοί επιθετικά, αλλά αμυντικά πρέπει να βελτιωθούμε»
SPORTS
Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ Ολυμπιακός EuroLeague Μπασκόνια-Ολυμπιακός Μπασκόνια

Μίλερ-ΜακΙντάιρ για τον αγώνα με τη Μπασκόνια: «Είμαστε εξαιρετικοί επιθετικά, αλλά αμυντικά πρέπει να βελτιωθούμε»

Λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Βιτόρια, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ αναφέρθηκε στο εναρκτήριο παιχνίδι της φετινής ΕuroLeague απέναντι στη Μπασκόνια (24/9, 21:30)

Μίλερ-ΜακΙντάιρ για τον αγώνα με τη Μπασκόνια: «Είμαστε εξαιρετικοί επιθετικά, αλλά αμυντικά πρέπει να βελτιωθούμε»
Το εκτός έδρας εμπόδιο της Μπασκόνια θα κληθεί να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός το βράδυ της Πέμπτης (24/9, 21:30) στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της ΕuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» αναχώρησαν για τη Βιτόρια και πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ παραχώρησε δηλώσεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πρώτο παιχνίδι στη EuroLeague και που θα επιστέψει σε γνώριμο μέρος: «Xαίρομαι που θα επιστρέψω στη Βιτόρια, απίθανη πόλη, απίθανος κόσμος, προπονητής και παίκτες και είμαι ενθουσιασμένος να τους δω όλους».

Για τι τί νιώθει για τη Μπασκόνια: «Ξεκάθαρα, ο οργανισμός της Μπασκόνια μου έδωσε τη δυνατότητα να αναδείξω το ταλέντο μου και να δείξω τις ικανότητές μου στη EuroLeague. Nίωθω ευγνώμων που θα γυρίσω πίσω να τους δω».

Αν ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει στο συγκεκριμένο αγώνα: «Φυσικά, είναι πολύ επιθετικοί τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε».

Για το στάδιο προσαρμογής του: «Νιώθω έτοιμος αλλά είναι ακόμη αρχή της σεζόν. Όπως βλέπουμε και από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει σημασία πως ξεκινάς τη σεζόν αλλά παίζει μεγαλύτερο ρόλο πως την τελειώνεις. Παίρνει χρόνο σε όλους τους παίκτες να αφομοιώσουν το νέο σύστημα».

Για το τί έχουν προετοιμάσει μετά το Super Cup της EuroLeague: «Πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας συνέπεια λίγο παραπάνω. Επιθετικά είμαστε εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα, αλλά θεωρώ πως πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας εικόνα».

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης